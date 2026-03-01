Zatímco mladí umělci a umělkyně přepisovali žebříčky, legendy jako Ozzy Osbourne či Amy Winehouse se dočkaly dojemných poct.
Britská hudební scéna zná jméno své nové královny. Zpěvačka a textařka Olivia Dean v sobotu triumfovala na 46. ročníku udělování cen Brit Awards v Manchesteru. Šestadvacetiletá umělkyně proměnila své nominace ve čtyři vítězství a potvrdila pozici globální hvězdy.
Po nedávném zisku Grammy pro nejlepšího nováčka Olivia Dean ovládla i domácí arénu Co-op Live. Svým oceňovaným albem The Art of Loving získala nejprestižnější cenu večera – Album roku. Porazila jména jako Sam Fender, Wolf Alice, Lily Allen či rappera Davea.
Kromě hlavní ceny si Olivia Dean převzala sošky i v kategoriích:
- Nejlepší umělec
- Nejlepší popový interpret
- Píseň roku (za singl Rein Me In, o kterou se dělí se Samem Fenderem)
Mezinárodní hvězdy a cenzura v přímém přenosu
Večer přinesl i silné mezinárodní momenty. Španělská zpěvačka Rosalía získala titul nejlepší mezinárodní umělkyně a diváky ohromila společným vystoupením s legendární Björk. Cenu za mezinárodní píseň roku si odnesli Rosé (ze skupiny Blackpink) a Bruno Mars za jejich virální hit APT.
O rozruch se postarala brooklynská rocková skupina Geese, kterou vyhlásili za nejlepší mezinárodní skupinu. Britská televize však musela zasáhnout a vypípat bubeníka Maxe Bassina. Ten během děkovné řeči otevřeně podpořil Palestinu a ostře kritizoval americký imigrační úřad (ICE).
Organizátoři tento rok nezapomněli ani na historii
- Mark Ronson získal cenu za mimořádný přínos hudbě a svou řeč završil hudební poctou zesnulé Amy Winehouse.
- Sharon a Kelly Osbourne převzaly cenu za celoživotní dílo pro rockera Ozzyho Osbourna. Na počest frontmana Black Sabbath následně vystoupil Robbie Williams.
- Právě Robbie Williams zůstává s celkově 18 soškami (sólově i s Take That) historicky nejúspěšnějším umělcem těchto cen, které nezisková organizace BPI uděluje už od roku 1977.