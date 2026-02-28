Hlavní témata
dnes 28. února 2026 v 12:12
Čas čtení 1:08
Lucie Novotná

Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci," reagovala Apolena Rychlíková

Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci," reagovala Apolena Rychlíková
Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití
Spoluzakladatelka Page Not Found Apolena Rychlíková, dokumentaristka a novinářka, informovala ve Stories na svém osobním profilu, že v pátek Meta zablokovala účet média na Facebooku i Instagramu.

Page Not Found se zaměřuje na takzvanou pomalou žurnalistiku a do hloubky se věnuje aktuálním společenským tématům, včetně politiky. Rychlíková projekt založila v roce 2024 spolu s novinářem Jakubem Zelenkou. Tomu nyní Meta zablokovala i jeho osobní účty na sociálních sítích.

„Smazali i všechny Jakubovy osobní účty,“ uvedla Rychlíková v prohlášení na Instagramu. „Takže i jeho více než 15 let trvající novinářská historie na těchto platformách je pryč,“ vysvětlila.

Není jasné, zda účty dostanou zpět

Novinářka prosí veřejnost o pomoc. „Pro médium a novináře obecně je to hodně nepříjemná záležitost, protože to doslova ohrožuje naši existenci,“ napsala s tím, že si nejsou vědomi, že by „porušili nějaké zákazy či pravidla komunity – minimálně ne tak radikálně, aby nás smazali bez varování.“

Společnost Meta, která vlastní Facebook a Instagram, nemá v Česku oficiální zastoupení, které by mohli kontaktovat. Podle svých slov se zkusí projít automatickým systémem Mety a požádat o pomoc organizace, které se podobnými případy zabývají. „Šance jsou však nejisté,“ obává se. „Pokud by měl kdokoliv nápad, jak situaci řešit, budeme moc rádi za pomoc,“ vyzývá proto.

Zatím není známo, proč Meta účty média zablokovala. „Paradoxní je, že se poslední měsíce věnujeme hlavně osvětovým textům o nebezpečích na velkých platformách,“ polemizuje Rychlíková a dodává, že „pokud nás zablokovali za prevenci a odhalování rizik, je to o to smutnější.“

V tuto chvíli se zdá být alespoň stránka Page Not Found na Facebooku funkční, je ale možné, že je omezován její dosah.

Apolena Rychlíková zveřejnila vyjádření na svém osobním profilu.
Apolena Rychlíková zveřejnila vyjádření na svém osobním profilu. Zdroj: Apolena Rychlíková / se svolením

Omezení ze strany Mety se zřejmě týká i dalších novinářů a novinářek z Page Not Found, kteří měli k profilům přístup. Anna Koucká uvedla, že spravovala sítě PNF a nyní má „nějaká omezení“ i na svém osobním profilu a není úplně jisté, zda o něj nepřijde.

