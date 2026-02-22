Společnost Meta tvrdí, že je to zatím jen koncept.
Ty zemřeš, ale tvůj profil na sociální síti bude za tebe nadále zveřejňovat příspěvky. Není to příběh ze seriálu Black Mirror, ale nový AI patent společnosti Meta, informuje Business Insider.
Společnost získala koncem prosince patent, který popisuje, jak může rozsáhlý jazykový model (LLM) „simulovat“ aktivitu osoby na sociálních sítích, například tím, že reaguje na obsah zveřejněný skutečnými lidmi.
„Jazykový model se může použít k simulaci uživatele, když není v systému sociálních sítí přítomen, například když si uživatel dává delší přestávku nebo pokud je zesnulý,“ uvádí se v patentu, jehož autorem je vedoucí technologického oddělení Meta Andrew Bosworth.
V patentu se také píše, že sociální sítě přijímají jazykový model, který přeškolí pomocí údajů specifických pro konkrétního uživatele na základě jeho interakcí. Následně tento bot může generovat odpovědi jménem uživatele či uživatelky a reagovat na obsah.