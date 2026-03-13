Mikýř připravuje film o Epsteinovi. Uvidíš ho v kině

Populární youtuber a bavič přichází s novým počinem, který uvidíš na velkém plátně.
Vlastním jménem Martin Mikyska je známý nejen jako youtuber, influencer nebo vítěz třetí řady Survivoru. Proslavil se i svým velmi kladně hodnoceným pořadem Mikýřova úžasná pouť internetem, se kterým začal v roce 2020.
V něm se věnoval tématům, která hýbou českým internetem, což je přesně jeho doména. Nikdy mu neunikne žádná bizarní nebo kontroverzní osobnost či kauza. Vždy se snaží těmto věcem přijít na kloub a poukázat na ně. A ve stejném duchu bude jeho další plánovaná epizoda.
V rámci své show Mikýřova úžasná pouť internetem se chystá poodkrýt příběh ohromné kauzy, která hýbe světem. Přiblíží zákulisí spisů Jeffreyho Epsteina. To vše se promítne v kině, konkrétně 26. března v Cinema City v pražském Slovanském domě. Vstupenky jsou už v předprodeji.
Mikýř láká i tím, že po skončení epizody přijde čas na Q&A, kdy odpoví na všechny dotazy, které k tomuhle dílu i jeho práci budeš mít.