dnes 10. února 2026 v 11:00
Čas čtení 9:29

Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze

Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití
Anna-Marie Vondráková
Bájná a dlouho skloňovaná Epstein files se konečně dočkala publikování. Ne však úplně, některé části jsou totiž cenzurované a některé stále chybí. Jak se ve zveřejněných spisech vyznat a proč vlastně vše, co v nich najdeme, nelze brát jako hotový fakt?

Tři miliony stránek, desetitisíce fotek a tisíce videí, které měly zůstat navždy v trezoru. Jméno Jeffreyho Epsteina bylo dlouho spojováno jen s luxusními večírky pro elitu, realita odhalená v aktuálně zveřejněných Epstein files je ale mnohem temnější. Od brutálního násilí v Palm Beach přes podivné rituály až po napojení na nejvyšší patra světové politiky. Proč se Donald Trump tak zoufale snažil publikování těchto dokumentů oddálit? Proč spisy nezveřejnil Joe Biden? A jaká česká jména v dokumentech najdeme?

Postavu kontroverzního podnikatele Jeffreyho Epsteina asi dopodrobna představovat nemusíme, přečíst si o něm můžeš například v našich starších článcích a jeho příběh inspiroval i filmové tvůrce. Dokumentární sérii s názvem Jeffrey Epstein: Filthy Rich najdeš na Netflixu.

Zvrácený podnikatel

Americký pedofil, finančník, sériový násilník a obchodník s lidmi zemřel už v roce 2019, jeho jméno je však v médiích i společnosti skloňováno neustále. Epstein svou moc a především své bohatství zneužíval k vlastnímu zvrácenému potěšení. Pořádal večírky ve svých sídlech v Paříži, Mexiku, na Manhattanu nebo ve své vile v Palm Beach, kam se můžeš virtuálně i podívat, na kterých společně se svými hosty sexuálně zneužíval dospělé i děti.

Centrem těchto sešlostí se poté stal jeho soukromý ostrov Little Saint James, známý také jako „Epstein island“. Na něj mohly bezstarostně cestovat známé i méně známé osobnosti a v soukromí si užívat sexu s nezletilými a dalšími ženami drženými na ostrově (často to přitom přecházelo do znásilňování). Jenže až tak privátní jejich výlety na ostrov nebyly. Epstein se totiž rozhodl, že si raději vše pojistí. Slavné muže na ostrově proto při jejich aktivitách nafotil a kopie si schoval. Ty jsou spolu s e-mailovou komunikací samotného podnikatele a dalšími materiály součástí právě zmíněných Epstein files.

V celé podobě je najdeš na stránkách Amerického ministerstva spravedlnosti. Ale pozor, některé materiály jsou opravdu jen pro silnější povahy a pokud ti ještě nebylo 18 let, stránku vůbec neotvírej. Celkem jde zatím o více než tři miliony stránek dokumentů a desítky tisíc fotek. Ministerstvo spravedlnosti už uvedlo, že nejnovější zveřejnění bylo tím posledním, ačkoli náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanche připustil, že miliony stránek dokumentů ještě nebyly publikovány.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený The Guardian (@guardian)

O tom, že by veškeré spisy měly být zveřejněny, se diskutovalo prakticky ihned po zjištění, že existují. Přesto trvalo několik let, než k tomuto kroku došlo. Až v listopadu 2025 schválila Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických zákon o transparentnosti Epsteinových spisů (Epstein Files Transparency Act) a Senát Spojených států amerických jej jednomyslně schválil. Prezident Donald Trump zákon podepsal následující den.

Sám totiž zveřejnění sliboval už v roce 2024 při své prezidentské kampani, k publikování spisů se ale dlouho neměl. Když se však Sněmovna reprezentantů Spojených států blížila k možnému hlasování o zveřejnění Epsteinových spisů, prezident otočil a zákonodárcům vzkázal, že by měli hlasovat pro uveřejnění. Přesněji řečeno, k jeho změně názoru došlo poté, co zákonodárci 12. listopadu 2025 překonali významnou překážku a získali 218 podpisů pod petici, která měla vynutit hlasování o návrhu zákona na zveřejnění spisů do 30 dnů. Neměl tak na výběr.

Zveřejnit, či ne?

Hned v prosinci tak Trumpova administrativa sdílela část spisů, šlo však opravdu o malé množství a prezident schytal velkou vlnu kritiky. Dne 30. ledna 2026 byly následně zveřejněny další tři miliony stránek, včetně 2 000 videí a 180 000 obrázků. Důležité je si ale připomenout, že podle ministerstva existují přibližně další tři miliony stránek materiálů, které administrativa zatím nechce sdílet. Zda se někdy dočkáme úplného odtajnění zbývajících dokumentů, které administrativa stále drží pod zámkem, je zatím ve hvězdách.

Spisy také byly zveřejněny v cenzurované verzi, některá jména například v publikovaných e-mailech jsou evidentně úmyslně zakrytá černým boxem. V některých případech je jasné, že k zamazání došlo kvůli ochraně obětí. V jiných případech však tento důvod chybí a ve společnosti vyvolává pocit, že se administrativa snaží chránit některé viníky. Vzhledem k tomu, co vše už zveřejnila a jaké osobnosti tím připravila o dobrou pověst, je fakt, že se někoho stále snaží přinejmenším krýt, přinejmenším znepokojivý.

Proč až teď?

Jak je ale možné, že takto kompromitující spisy nebyly zveřejněny dříve, a proč podobný zákon neprosadil například Trumpův demokratický předchůdce Joe Biden, kterého by jejich uveřejnění zdaleka tak nepoškodilo? Odpověď je poměrně jednoduchá. Případ Epstein byl totiž během Bidenovy administrativy předmětem otevřeného trestního vyšetřování.

„I po odsouzení (Ghislaine) Maxwell byl případ v odvolacím řízení. Každý, kdo pracuje v oblasti vymáhání práva, ví, že se spis případu neotevírá, pokud je stále v odvolacím řízení,“ vysvětlila na sítích investigativní reportérka Miami Herald Julie K. Brown, která se případem Jeffreyho Epsteina zabývá. „Oběti i během Bidenova funkčního období nadále poskytovaly informace FBI, ale to se změnilo, když ministerstvo spravedlnosti prezidenta Donalda Trumpa přezkoumalo spisy a v červenci případ uzavřelo.“

Výlety Donalda Trumpa

Současnému prezidentovi se do zveřejnění spisů nechtělo z jednoho jednoduchého důvodu. Jméno Jeffreyho Epsteina pro něj totiž není známé jen z dokumentů, ale i z vlastní osobní zkušenosti. Podle zveřejněných dokumentů se totiž s podnikatelem osobně znal a několikrát se s ním i setkal.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech
Donald Trump a Jeffrey Epstein v devadesátých letech Zdroj: Davidoff Studios/Getty Images

Zveřejněné dokumenty jsou totiž plné odkazů na Trumpa, který byl až do počátku 21. století blízkým přítelem Epsteina. Sám prezident tento vztah opakovaně bagatelizoval, oba muže měl spojovat právě zájem o mladé (v některých případech možná i nezletilé) ženy. Při vyhledání jména Donalda Trumpa na stránkách amerického ministerstva zahraničí lze najít 5 300 souborů obsahujících 38 000 zmínek Trumpa, jeho ženy, klubu Mar-a-Lago na Floridě a další související slova a fráze s jeho osobou.

Ačkoliv jeho jméno je často ve spisech skloňováno spíše v rámci novinových článků a dalších veřejně dostupných materiálů, které přišly na Epsteinův e-mail, jeho styky s podnikatelem nelze vyvrátit. Například v dubnu 2011 Epstein napsal své tehdejší partnerce Ghislaine Maxwell, že „oběť strávila hodiny v mém domě s Trumpem“ a dodal, že bývalý prezident „nikdy nebyl zmíněn“. V té samé zprávě o něm mluví jako o „psu, který ještě nezaštěkal“, podle všeho narážka na to, že Trump dosud veřejně o jejich vztahu mlčel.

Další e-mail z roku 2019 naznačuje, že Trump si byl vědom, co se děje. Epstein v něm tvrdí, že „samozřejmě o těch dívkách věděl“, protože požádal Maxwell, aby přestala nabírat zaměstnankyně z jeho klubu Mar-a-Lago. V té době už byl přitom Trump prezidentem. Ačkoliv tak Trumpova administrativa tvrdí, že prezident je ve všem nevinně a že jeho jméno ve spisech nic neznamená, dokumenty mluví jasně. A ačkoliv zatím nebyl na základě spisů z ničeho oficiálně obviněn, neznamená to, že je očištěn.

Zametání stop

Sám prezident na začátku února v Oválné pracovně prohlásil, že si myslí, že „je čas, aby se země věnovala něčemu jinému.“ Dodal přitom jasnou lež, že se o něm nic nového neobjevilo, to ale jednoznačně není pravda.

Trump se navíc dlouhodobě snaží od uveřejněných spisů odvrátit pozornost, jeho odpůrci jej dokonce obviňují z toho, že schválně vyvolává kontroverze (jako například nedávno sdílené video Baracka a Michelle Obamových znázorňující je jako opice), aby se lidé přestali zajímat o to, co s Epsteinem prováděl.

Snaha Donalda Trumpa marginalizovat význam Epsteinových spisů a aktivně přesouvat pozornost veřejnosti k jiným tématům tak už není pouze otázkou politického marketingu, ale především strategií sebezáchovy. Hlavním důvodem pro toto vytváření kouřových clon je strach z toho, že by hlubší zkoumání dokumentů mohlo odhalit detaily, které sice nemusí vést k jeho přímému trestnímu stíhání (ačkoliv něco takového za jeho úřadování nehrozí), ale mohly by nenávratně poškodit jeho pověst u klíčových skupin voličů a voliček. Pro Trumpa je zkrátka výhodnější být vnímán jako agresivní politický bojovník než jako postava figurující v jednom z nejtemnějších skandálů moderní nejen americké historie.

Uveřejnění spisů odhalilo opravdu strašlivé věci. Ačkoliv většinu společnosti šokoval i pouhý fakt, že na večírcích docházelo ke zneužívání žen a dětí, spisy poukazují na to, že se v přítomnosti Jeffreyho Epsteina děly i mnohem horší věci. Ale pozor, jsou spíše pro silnější žaludky a ne vše je nutně fakt!

Předtím, než se podíváme na to nejhorší, co v Epstein files najdeš, musíme upozornit na jednu důležitou věc. Příběhy, které lze v dokumentech najít, jsou založené pouze na zveřejněné komunikaci. Drtivá většina věcí nebyla nikdy vyšetřována a jde tak o nepodložená a často senzacechtivá tvrzení. Je důležité si uvědomit, že v americkém právním systému (stejně jako u nás) platí presumpce neviny a dokud není vina prokázána u soudu, zůstávají všechna taková zjištění v rovině spekulací.
1

