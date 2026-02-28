Jim Carrey se ve čtvrtek 26. února zúčastnil 51. ročníku udílení cen César v Paříži, francouzského ekvivalentu Oscarů. Převzal tam čestné ocenění za své „bujaré, nespoutané a nezapomenutelné postavy, které se staly ústřední součástí populární kultury“.
Veřejnost však místo legendárních hereckých úspěchů kanadského rodáka tentokrát více zaujal jeho vzhled. Někteří fanoušci a fanynky nevěří, že v Paříži na červeném koberci před objektivy kamer opravdu vystoupil on.
Podívej se, jak herec v Paříži vypadal a jak se radostně měl ke své zlaté sošce:
Na sociálních sítích se množí komentáře, ve kterých lidé sdělují své konspirační teorie. Podle nich se změnil nejen hercův účes, ale i hlas nebo barva očí.
„Tohle by Jim neřekl. Můžete slyšet, jak moc se snaží napodobit jeho hlas. Dvojník,“ ozývá se jeden z fanoušků. „Ani jeho chování nesedí, to není on. Není dost bláznivý,“ komentuje další. „Tohle není Jim Carrey,“ přidávají se ostatní.
Komentář „Not Jim Carrey button >>>“ nasbíral během pouhých třech hodin přes 11 tisíc likes.
V galerii se podívej, jak se herec během let proměňoval, a sám*sama posuď, zda jsou teorie opodstatněné:
Průřez evolucí Jima Carreyho sdílela na svém profilu na Instagramu i sama francouzská Akademie filmového umění a věd:
Otázkou je, zda fanynky a fanoušci nejsou zkrátka jen příliš zvyklí vídat Carreyho v jeho často velmi bláznivých rolích a ještě bláznivějších kostýmech, a proto jsou zmatení, když ho jednou za čas vidí „v civilu“.