Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 28. února 2026 v 14:41
Čas čtení 0:50
Lucie Novotná

Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci

Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jim Carrey se ve čtvrtek 26. února zúčastnil 51. ročníku udílení cen César v Paříži, francouzského ekvivalentu Oscarů. Převzal tam čestné ocenění za své „bujaré, nespoutané a nezapomenutelné postavy, které se staly ústřední součástí populární kultury“.

Veřejnost však místo legendárních hereckých úspěchů kanadského rodáka tentokrát více zaujal jeho vzhled. Někteří fanoušci a fanynky nevěří, že v Paříži na červeném koberci před objektivy kamer opravdu vystoupil on.

Podívej se, jak herec v Paříži vypadal a jak se radostně měl ke své zlaté sošce:

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Académie des César (@academiedescesar)

Na sociálních sítích se množí komentáře, ve kterých lidé sdělují své konspirační teorie. Podle nich se změnil nejen hercův účes, ale i hlas nebo barva očí.

„Tohle by Jim neřekl. Můžete slyšet, jak moc se snaží napodobit jeho hlas. Dvojník,“ ozývá se jeden z fanoušků. „Ani jeho chování nesedí, to není on. Není dost bláznivý,“ komentuje další. „Tohle není Jim Carrey,“ přidávají se ostatní.

Komentář „Not Jim Carrey button >>>“ nasbíral během pouhých třech hodin přes 11 tisíc likes.

V galerii se podívej, jak se herec během let proměňoval, a sám*sama posuď, zda jsou teorie opodstatněné:

Takto Jim Carrey vypadal ve filmu Ježek Sonic 3 z roku 2024. Ikoniká role Grinche v roce 2000. Ve filmu Návrat blbýho a blbějšího z roku 2014. Takto Jim Carrey vypadal v roce 2022.
Zobrazit galerii
(4)

Průřez evolucí Jima Carreyho sdílela na svém profilu na Instagramu i sama francouzská Akademie filmového umění a věd:

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený CANAL+ (@canalplus)

Otázkou je, zda fanynky a fanoušci nejsou zkrátka jen příliš zvyklí vídat Carreyho v jeho často velmi bláznivých rolích a ještě bláznivějších kostýmech, a proto jsou zmatení, když ho jednou za čas vidí „v civilu“.

Anketa:
Myslíš si, že si je Jim Carrey podobný, nebo se změnil?
Je si stále hodně podobný.
Změnil se, ale je to on.
Nevěřím, že tohle je Jim Carrey.
Je si stále hodně podobný.
13 %
Změnil se, ale je to on.
25 %
Nevěřím, že tohle je Jim Carrey.
63 %
Doporučeno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu 27. února 2026 v 10:00
Doporučeno
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění 26. února 2026 v 11:40
Doporučeno
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct 26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct 27. února 2026 v 15:30
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
OSOBNOSTI OSOBNOSTI
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
24. 2. 2026 8:39
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
včera v 15:30
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Sponzorovaný obsah
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
dnes v 09:30
Storky
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Lifestyle news
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
před 5 minutami
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
před hodinou
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
před 3 hodinami
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
dnes v 07:54
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
včera v 16:58 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
včera v 15:22
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
včera v 13:39
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
včera v 12:33
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
včera v 10:52
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
včera v 10:11
Zpravodajství
Spojené státy americké (USA) Izrael Írán Česko
Více
Zákaz mobilů ve školách nezlepší studijní výsledky, ukazuje výzkum Masarykovy univerzity
před 34 minutami
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
před 2 hodinami
Tramvaj v Miláně vykolejila a narazila do budovy. Dva mrtví, až 40 zraněných
dnes v 12:03

Více z tématu Osobnosti

Všechno
Hvězdu z Transformerů zatkli. Herec měl napadnout dvě osoby, na sítě napsal krátký vzkaz
Hvězdu z Transformerů zatkli. Herec měl napadnout dvě osoby, na sítě napsal krátký vzkaz
18. 2. 2026 17:06
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
21. 2. 2026 12:28
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
23. 2. 2026 10:44
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
20. 2. 2026 6:39
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
24. 2. 2026 8:06
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
před 2 dny
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
23. 2. 2026 14:14
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle agentury rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
před 2 dny
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
20. 2. 2026 13:32
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
23. 2. 2026 7:00
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
24. 2. 2026 15:49
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
před 2 dny
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
POTVRZENO! Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se znovu utká o titul šampiona UFC
dnes v 11:00
Nejúspěšnější český MMA bojovník Jiří Procházka se 11. dubna na turnaji UFC 327 v Miami utká o titul polotěžké váhy. Jeho protivníkem bude Novozélanďan Carlos Ulberg.
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Sponzorovaný obsah
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
dnes v 09:30
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
dnes v 07:54
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
včera v 17:30
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
včera v 10:00
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
včera v 15:30
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
včera v 12:33
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
včera v 10:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse