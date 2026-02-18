Herec Shia LaBeouf, který je znám především pro své role v Transformers či Indiana Jones, se údajně účastnil potyčky během festivalu Mardi Gras v New Orleans.
LaBeouf byl zatčen v úterý 17. února brzy ráno po údajné fyzické potyčce v baru. Policejní mluvčí podle serveru Complex uvedl, že LaBeouf byl obviněn z „vyvolávání nepokojů a rostoucí agresivity“ a v jednu chvíli údajně udeřil neidentifikovanou osobu zaťatou pěstí.
Soudní dokumenty uvádějí, že manažer baru se pokusil LaBeoufa vyvést, přičemž herec se ho údajně pokusil udeřit. Poté, co byl vyveden, herec údajně udeřil pěstí jednoho z hostů, kteří pomáhali manažerovi baru, a poté se vrátil a udeřil druhého muže do nosu.
Herec byl nakonec obviněn ze dvou případů ublížení na zdraví poté, co byl propuštěn z místní nemocnice, kam jej převezla policie a v níž byl ošetřen pro blíže nespecifikovaná zranění. Podle serveru The Hollywood Reporter byl LaBeouf propuštěn na vlastní odpovědnost už ve stejný den, kdy byl zadržen. Po úvodním jednání, které se konalo v úterý, se má příští měsíc vrátit k soudu.
LaBeouf se už také rozhodl k situaci sám vyjádřit. Byl však velmi stručný. „Osvoboďte mě,“ napsal pouze na síti X. Herec už minulý rok prozradil, že dlouhodobě bojuje se závislostí na alkoholu. V rozhovoru pro The Hollywood Reporter také uvedl, že mu pomohli jeho kolegové a kolegyně Sean Penn a Mel Gibson.