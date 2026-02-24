Bludfest míří do Česka! Yungbludův festival se přesouvá z Anglie do Hradce Králové

Yungblud založil vlastní festival Bludfest před třemi lety, kdy se snažil bojovat s rostoucí cenou lístků na ostatních komerčních festivalech. Na svém posledním koncertě v Praze ale oznámil nečekanou novinku!
„Bludfest se přesouvá do České republiky,“ zaznělo v holešovické hale a publikum jásalo. Spekulací bylo dost. Bude festival v Praze? V prostorách Výstaviště nebo dokonce letiště Letňany? A kdo na něm vystoupí? Těm je ale dnes konec.
Yungbludův festival se přesouvá do Parku 360, do prostoru festivalu Rock for People a proběhne 27. června. „Myslím, že Česko je jedna z nejkrásnějších zemí na světě a má ty nejbláznivější fanoušky, takže mi přišlo správné sem festival v létě přivézt,“ říká o Bludfestu jeho zakladatel. Jako hlavní hvězda se představí samotný Yungblud, po jehož boku vystoupí oblíbení skotští rockeři Biffy Clyro, podobně oblíbení Palaye Royale a lineup doplní i Pam Rabbit.
Předprodej bude k dispozici od 26. února a musíš se do něj přihlásit na stránce bludfest.com. Oficiální prodej vstupenek začne o den později. Cena zatím známá není, ale cenu denní vstupenky u anglických ročníků držel Yungblud kolem 50 britských liber, což je v přepočtu bezmála 1400 korun.