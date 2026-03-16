OnlyFans modelky udělaly spolupráci na mléko. Jejich virální fotku zkritizovala i PETA

Populární OnlyFans modelky připomněly dávnou kampaň „Máte mléko?“ po svém. Získaly si tak velkou pozornost.
Sophie Rain a Breckie Hill se spojily, aby opět přilákaly pozornost. Zveřejnily sérii fotografií, kde Hill nalévá mléko do Raininých otevřených úst, která pod ní klečí. Breckie jí přitom drží vlasy a mléko teče všude možně. Jedná se o pikantní hru s reklamou „Got milk?“ („Máte mléko?“).
Příspěvek už má 260 tisíc lajků a řadu komentářů a sdílení. Mnoho uživatelů a uživatelek tento příspěvek pobouřil. Jeden z nich napsal: „Co to sakra děláte?“ Další podotkl: „Pak hrají roli oběti, když je lidé sexualizovali.“ Jiný dodal: „Tohle je ďábelské.“
Původní kampaň „Máte mléko?“, spuštěná v 90. letech 20. století, se stala jedním z nejznámějších reklamních sloganů ve Spojených státech. Organizace pro práva zvířat PETA tuto kampaň a konzumaci mléčných výrobků již dlouho otevřeněji kritizuje.
„Naše dávná reklama, stará více než deset let, byla založena na studii, která v té době vyšla, a byla vytvořena v reakci na škodlivou kampaň mlékárenského průmyslu ‚Máte mléko?‘, která rodiče oklamala, aby věřili, že kravské mléko je zdravý nápoj, a nikoli tekutina spojená s astmatem, zácpou, opakovanými ušními infekcemi, nedostatkem železa, anémií a dokonce i rakovinou,“ uvádí skupina v prohlášení.
PETA dále dodává: „V zájmu krav, lidí a planety, kterou máme sdílet, by PETA ráda viděla, aby se ta vášeň, která se soustředí na tuto starou reklamu, obrátila proti mléčnému průmyslu, který odděluje matky-krávy od jejich milovaných telátek a vypouští znečišťující látky, které poškozují naše životní prostředí.“
Jestli to budou známé OnlyFans modelky reflektovat v navazujících postech, zatím není jasné. Upřímně ale ani moc očekávané.