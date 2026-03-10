Influencerky už delší dobu řešily menší neshody. Nyní došlo k finálnímu kroku.
„Už delší dobu jsem se v tomto nastavení necítila svobodně a v bezpečí,“ uvedla na Instagramu Ornella Koktová. „Dnešním dnem moje cesta v podcastu končí,“ dodala. „Volím dobrovolný odchod.“ Fanoušky a fanynky samozřejmě ihned začalo zajímat, co bude s úspěšným projektem, který získal cenu Podcast roku 2025 v kategorii Rozhovory a zábava.
Agátu Hanychovou, která po boku Koktové v podcastu vystupovala, tak kontaktovala redakce serveru Blesk. Ta všechny následně šokovala prohlášením, že o odchodu své spolupracovnice vůbec nevěděla. „Jsem z toho úplně v šoku. Takže ona oznámí, že ruší podcast, s čímž já nemám problém, ale už nemá koule mi to zavolat?!“ prohlásila.
Agáta bez Ornelly
„A ještě mě si v telefonu zablokovala, takže nemůžu zavolat ani já jí a musím vše řešit s Pepou?! Byly my jsme vůbec kamarádky?!“ přiznala poté. Zároveň uvedla, že podcast byl jejím nápadem a že v něm hodlá pokračovat. Dokonce jej už na platformě Herohero přejmenovala. Nese nyní název Agáta bez Ornelly.
„Protože mě ten podcast živí. Jestli ji ne, tak jí gratuluju, ale já jsem to měla jako jeden z hlavních příjmů a nestydím se za to. Mám tři děti a živím to tady sama, určitě to nechci pokazit,“ vysvětlila.
Jenže její sólová jízda nebude mít až tak lehký průběh. Ještě před vznikem podcastu totiž Agáta Hanychová podepsala smlouvu, podle které se o výdělky z projektu musí se svou bývalou kolegyní dělit ještě další dva roky. Podle Blesku tak má Koktové poukázat zhruba milion korun. „Odejít z podcastu s takovouhle pompou a pak si poslat fakturu, je vostrý... Ale tak to je. Tudíž já jí pošlu padesát procent a může u toho ležet na gauči. Já to odpracuju, nevadí mi to,“ dodala Hanychová.
Co se stalo?
Ornella Koktová na sociální síti uvedla, že se rozhodla z podcastu odejít kvůli tomu, že se v něm už delší dobu necítila dobře. „Dostala jsem se do situace, kdy si musím vybrat mezi úspěšným projektem a duševním zdravím,“ vysvětlila. Její manžel navíc na síti X napsal, že o odchodu uvažovala asi půl roku.
Nejde ale o první konflikt, který tyto dvě influencerky potkal. Už před pár týdny médii proběhla zpráva o jejich neshodách poté, co Ornella vydala sérii o svém životě, aniž by o tom Agátě dala vědět. Hanychová měla pocit, že dokument by mohl společné tvorbě uškodit, což však Ornella vyvrátila. Dokonce přiznala, že Agátě o natáčení svého samostatného projektu dříve řekla, ona to však ignorovala.
Ještě před pár dny to však vypadalo, že se jim tuto hádku podaří ustát. „Nekončíme. Ano, je toho teď hodně. Ano, kolem nás je víc hluku než obvykle. Ano, děti mají (a budou mít) prázdniny a život se nám trochu rozjel jiným směrem,“ uvedla Hanychová. Zda tento konflikt opravdu způsobil rozpad oblíbeného dua, či zda šlo jen o poslední hřebíček do rakve, tak vlastně nevíme.