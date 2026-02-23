Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?

Velké kamarádky, které spolu vedly výdělečný podcast, se rozkmotřily poté, co Ornella Koktová vydala sérii o svém životě, aniž by o tom Agátě Hanychové dala vědět. Jak to bude se společným projektem?
Ornella Koktová minulý týden šokovala, když uspořádala narozeninovou oslavu, kde promítla první díl ze svého dokumentu Ornella Life, v němž přiznala, že se rozvedla s manželem Josefem Koktou. Všechny přítomné informace zaskočila a spustila smršť bulvárních článků, kde se diskutovalo, co to znamená.
K senzacím se přidala i její kamarádka a kolegyně Agáta Hanychová, která se cítila ukřivděně, jelikož o ničem podle svých slov neměla sebemenší ponětí. Ornelle ještě jako dárek dala hlídání dětí, aby si s Pepou mohla také někdy vyrazit, posléze však Koktová oznámila rozvod.
Situaci okomentoval i sám Josef Kokta. „Rozvod proběhl. Není to nic vymyšleného. Rozvedli jsme se před čtyřmi lety. Udělali jsme to kvůli ochraně Ornelly a dětí od mých sra*ek ohledně dluhů, aby netrpěli nájezdy exekutorů. Ty exekuce mi pomáhá splácet Ornella a důchod.“
Otazníky stále visí nad tím, jak to bude s jejich oblíbeným podcastem Agáta a Ornella. Hanychová se totiž cítí dotčeně a má pocit, že dokument může společné tvorbě uškodit, což však Ornella vyvrací. Dokonce přiznala, že Agátě o natáčení svého samostatného projektu dříve řekla, ona to však ignorovala.
Jak to dopadne s populárním podcastem?
Agáta se rozhodla podniknout podobný krok na vlastní pěst. Na oplátku založí také něco vlastního v podobě dalšího podcastu. Kdo ho s ní povede? Dříve spolupracovala s bratrem Vincentem, ale i s ním jí to kvůli neshodám nevyšlo. Teď sáhla však na jistotu.
Podcast povede se svou maminkou herečkou Veronikou Žilkovou. Upozornila, že na Hero Hero už spojení matky a dcery není, jelikož Berenika Kohoutová s Irenou Obermannovou svůj projekt ukončily. „Možná budete překvapeni, jaký máme názor na určité věci,“ láká Hanychová.
Nemělo by jít ale o úplnou náhradu původního projektu. Agáta a Ornella by spolu měly i přes všechny dohady nadále spolupracovat. „Nekončíme. Ano, je toho teď hodně. Ano, kolem nás je víc hluku než obvykle. Ano, děti mají (a budou mít) prázdniny a život se nám trochu rozjel jiným směrem. Ale! Příští týden vyjde díl jen ve čtvrtek. A ve čtvrtek 5/3 bude aktuál jen s Agátou a Ornellou. Pokud to teda všichni přežijeme,“ informovala Hanychová.