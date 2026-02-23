Hlavní témata
dnes 23. února 2026 v 15:41
Čas čtení 1:23
Ella Petrová

Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?

Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Zdroj: Agáta a Ornella / propagační materiál
Velké kamarádky, které spolu vedly výdělečný podcast, se rozkmotřily poté, co Ornella Koktová vydala sérii o svém životě, aniž by o tom Agátě Hanychové dala vědět. Jak to bude se společným projektem?

Ornella Koktová minulý týden šokovala, když uspořádala narozeninovou oslavu, kde promítla první díl ze svého dokumentu Ornella Life, v němž přiznala, že se rozvedla s manželem Josefem Koktou. Všechny přítomné informace zaskočila a spustila smršť bulvárních článků, kde se diskutovalo, co to znamená.

K senzacím se přidala i její kamarádka a kolegyně Agáta Hanychová, která se cítila ukřivděně, jelikož o ničem podle svých slov neměla sebemenší ponětí. Ornelle ještě jako dárek dala hlídání dětí, aby si s Pepou mohla také někdy vyrazit, posléze však Koktová oznámila rozvod.

Situaci okomentoval i sám Josef Kokta. „Rozvod proběhl. Není to nic vymyšleného. Rozvedli jsme se před čtyřmi lety. Udělali jsme to kvůli ochraně Ornelly a dětí od mých sra*ek ohledně dluhů, aby netrpěli nájezdy exekutorů. Ty exekuce mi pomáhá splácet Ornella a důchod.“

Otazníky stále visí nad tím, jak to bude s jejich oblíbeným podcastem Agáta a Ornella. Hanychová se totiž cítí dotčeně a má pocit, že dokument může společné tvorbě uškodit, což však Ornella vyvrací. Dokonce přiznala, že Agátě o natáčení svého samostatného projektu dříve řekla, ona to však ignorovala.

Agáta a Ornella
Zdroj: Agáta a Ornella / propagační materiál

Jak to dopadne s populárním podcastem?

Agáta se rozhodla podniknout podobný krok na vlastní pěst. Na oplátku založí také něco vlastního v podobě dalšího podcastu. Kdo ho s ní povede? Dříve spolupracovala s bratrem Vincentem, ale i s ním jí to kvůli neshodám nevyšlo. Teď sáhla však na jistotu.

Podcast povede se svou maminkou herečkou Veronikou Žilkovou. Upozornila, že na Hero Hero už spojení matky a dcery není, jelikož Berenika Kohoutová s Irenou Obermannovou svůj projekt ukončily. „Možná budete překvapeni, jaký máme názor na určité věci,“ láká Hanychová.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Agata Hanychova (@agatahanychova)

Nemělo by jít ale o úplnou náhradu původního projektu. Agáta a Ornella by spolu měly i přes všechny dohady nadále spolupracovat. „Nekončíme. Ano, je toho teď hodně. Ano, kolem nás je víc hluku než obvykle. Ano, děti mají (a budou mít) prázdniny a život se nám trochu rozjel jiným směrem. Ale! Příští týden vyjde díl jen ve čtvrtek. A ve čtvrtek 5/3 bude aktuál jen s Agátou a Ornellou. Pokud to teda všichni přežijeme,“ informovala Hanychová.

Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 hodinami
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
dnes v 14:14
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
dnes v 13:52
Při cenách BAFTA se ozývaly výkřiky aktivisty s Tourettem. Zazněla i rasistická nadávka
dnes v 11:22
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
dnes v 10:44
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44 5
Lifestyle
Zpravodajství
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před hodinou
Co v hudbě znamená underground na začátku roku 2026? Nejen o tom mluví dvě vycházející osobnosti alternativního rapu v novém díle pořadu OFFSTAGE. Za Česko Cringe Prince a za Slovensko Temný Rudo.
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
dnes v 13:00
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
dnes v 07:00
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
Více
