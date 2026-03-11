Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. března 2026 v 7:00
Čas čtení 3:11

Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“

Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Zdroj: Matyáš Libra / se svolením
Vojtěch Tkáč
Vojtěch Tkáč
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Náplasti na obličeji, alternativní rap infúzovaný post-punkem a kámoši na pódiu i pod ním. Matyáš Libra je mladý český hudebník, který má letos šanci získat Vinylu v kategorii Objev.

Před dvěma lety na sebe upozornil například úderným trackem matyáši ty nejsi Dusan Vlk. Okolo vnitřních pochybností a exprese bez zbytečných filtrů postupně vybudoval alter ego, které na české klubové scéně nelze přehlédnout. Matyáš, respektive matyášovi kamarádi, patří ke svěžím objevům, které bys měl vidět naživo.

Můžeš to udělat už v pátek 13. března v prostoru ARCHA+, kde matyášovi kamarádi vystoupí v rámci předávání cen Vinyla. Že by si jednu takovou přál, dokonce zpívá i v tracku elektrické ovce na své aktuální desce matyáš. Nominaci mu nakonec opravdu zajistila. Jak si umělec léčí psychické rány a proč vlastně nosí všechny ty náplasti?

Doporučeno
Gen Z hvězdy GUFRAU nebo Amelie Siba. Tohle jsou nominace na hudební ceny Vinyla Gen Z hvězdy GUFRAU nebo Amelie Siba. Tohle jsou nominace na hudební ceny Vinyla 6. ledna 2026 v 10:05

Už jsi díky muzice našel kamarády?

Jednou z vtipu jeden kamarád nadhodil, že možná „it's about the friends we made along the way.” A myslím, že to tak asi fakt bude. Díky hudbě jsem poznal strašně moc skvělých lidí a dokážu říct, že často i nejbližší přátele.

Kdo všechno jsou vlastně matyášovi kamarádi? Stávají se jimi i fans na tvých koncertech?

Ten název původně byl a stále je abstraktní. Není to nikdo konkrétní a nebyla za tím nikdy asi ani konkrétní myšlenka. Pro mě bylo dost důležité tam mít to svoje občanské jméno, stejně jako to má třeba Tyler, The Creator. Připadalo mi, že se tím co nejvíc k hudbě připisuju a dávám na vědomí, jak je to podstatná část mě.

Loni jsi vydal album matyáš, své jméno jsi tedy promítl do svého pseudonymu i názvu desky. Přesto mi přijde, že na pódiu jde do určité míry o alter ego. Kým jsi a jak se cítíš, když jdeš na stage? V soukromém životě rozlišuji „Matyáš” jakože moje civilní já a „matyáš z matyášovi kamarádi”. Na pódiu je primárně to alter ego samozřejmě. V reálném životě jsem hodně stydlivý, roztěkaný a někdy asi i dost introvertní. Alter egem jsem chtěl docílit nějaké proměny sebe do až někdy agresivnějšího a průraznějšího přízraku. Když mě někteří kamarádi loni viděli poprvé koncertovat, tak byli dost překvapení z toho, že jsem na pódiu úplně někdo jiný. Zároveň během koncertů často i zmatkuju, padám nebo něco blekotám, ale díky tomuhle odosobnění se tolik nestydím.

Doporučeno
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout 5. března 2026 v 7:00

Proč při koncertech a v klipech nosíš všechny ty náplasti na obličeji?Jde o hlavní prvek zmíněného odosobnění a rozlišení mojí civilní stránky a umělecké persony. Zároveň se v mojí hudbě dost objevuje tematika obličeje, náplast je pak v tom příběhu důležitý element.

Léčí ti hudba některé psychické a fyzické rány?Přijde mi, že to mám spíš naopak. Jakékoliv duševní rány jsou pro mě spíš motivy pro tvoření. Ale asi nedokážu říct, že by to pro mě byla nějaká forma léčby, nebo že bych cítil někdy nějakou úlevu. Spíš je to zajímavá reflexe se na to podívat zpětně a říct si „aha, takhle jsem se cítil.” Od hotových písniček už mám odstup, tudíž mi nevadí o vzpomínkách mluvit nebo zpívat. Naopak mě vždycky zarazí, že pro některé tenhle oversharing může být až moc.

matyášovi kamarádi matyášovi kamarádi matyášovi kamarádi matyášovi kamarádi
Zobrazit galerii
(4)

V tracku elektrické ovce zpíváš o tom, že sníš o Vinyle. Nová deska ti na ni nakonec vysloužila nominaci. Co to pro tebe znamená a jak bys oslavil její výhru?

Jsem z neumělecké rodiny, kde byl vždycky kladen důraz na výkon a hmatatelné výsledky. I když mě vždycky všichni podporovali, měl jsem stejně pocit, že když se chci umění věnovat pořádně a třeba i profesionálně, tak to nejde a má jít jenom o koníček. Už samotná nominace je pro mě neuvěřitelná výhra. Vnímám ji jako potvrzení mé práce a něco, za čím si můžu pevně stát. Samozřejmě vím, že podstatou je hlavně tvořit něco smysluplného pro sebe. Ale zároveň jsem vždy řešil boj s vlastním egem a se sebou samotným, právě kvůli prostředí, v jakém jsem vyrůstal a jak nepodstatně se v něm nahlíželo na umění.

Doporučeno
Cringe Prince je antihrdina českého alternativního rapu: „Moje show je jako žonglování s motorovkama“ Cringe Prince je antihrdina českého alternativního rapu: „Moje show je jako žonglování s motorovkama“ 12. prosince 2025 v 7:00

Ve starší tvorbě odkazuješ třeba na Dušana Vlka. Cítíš, že slovenská punkrapová scéna okolo něj má v Česku nějaký ekvivalent?Strašně dobrá otázka. Přijde mi však, že se ten post-punkový rap za poslední roky v Česku moc nerozvinul. Pravděpodobně tady někde je, jen jsem s ním nepřišel do kontaktu. Dle mého post-punk zůstal spíš u kapel jako třeba Kosmetik Institut. Punk rap u nás nabírá jiný význam, kdy interpreti spíš vybírají rozpolcenou a předimenzovanou vizuální estetiku, než vyloženě hudební punkový žánr. Za zmínku stojí Kashel Makatussin, Bill Dítě a evildopesleepwalk.

Doporučeno
Mladý pražský producent Drew Linden: „S Emmou Smetanou se pracuje úžasně, největší nešvar české hudby je textařina“ Mladý pražský producent Drew Linden: „S Emmou Smetanou se pracuje úžasně, největší nešvar české hudby je textařina“ 13. listopadu 2025 v 7:00

Co dalšího teď chystáš, čeká tě pestré léto?

Co se týče hudby, tak se snažím na letošek zkompletovat menší EP nebo pár písniček v podobném žánru, jako jsem jel doteď. Na nové album pomalu sbírám inspirace a podněty. Rád bych udělal desku, která bude znít úplně jinak než moje dosavadní diskografie. Takže se s mým producentem Drewem Lidenem potíme a vymýšlíme. Tematicky ale půjde o jistý návrat do Zahrady snů. Jinak na léto nás čeká pár moc hezkých koncertů, nejvíc se těším na festivaly Beseda u Bigbítu a Kamenice.

Doporučeno
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
Doporučeno
Berlin Manson: „Nejlepší koncert jsme letos zahráli v dodávce. Když měl hrát Kanye na Slovensku, styděl jsme se“ Berlin Manson: „Nejlepší koncert jsme letos zahráli v dodávce. Když měl hrát Kanye na Slovensku, styděl jsme se“ 13. srpna 2025 v 10:30
Doporučeno
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější 8. března 2026 v 17:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA ČESKÝ RAP
Doporučujeme
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
7. 3. 2026 7:00
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Storky
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Lifestyle news
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
před 24 minutami
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
před hodinou
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
před 3 hodinami
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
dnes v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
včera v 16:10
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
včera v 15:00
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
včera v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Zpravodajství
Česko Politika Policie Ukrajina
Více
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
dnes v 12:07

Více z tématu Hudba

Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
před 3 dny
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
6. 3. 2026 17:00
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
2. 3. 2026 13:00
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
5. 3. 2026 11:05
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
1. 3. 2026 15:02
Více z tématu Sport Všechno
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
včera v 15:19
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
6. 3. 2026 11:23
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
2. 3. 2026 16:00
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
5. 3. 2026 15:26
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
7. 3. 2026 7:39
Více z tématu Fashion Všechno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
před 2 dny
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
PR zpráva
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
před hodinou
Češi a Češky kupují chaty a chalupy za miliardy ročně.
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
dnes v 07:00
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 2 dny
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 2 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse