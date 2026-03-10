Hlavní témata
dnes 10. března 2026 v 16:10
Čas čtení 0:46
Anna-Marie Vondráková

Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing

Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
Zdroj: cypronia/propagační materiál
Hráči a hráči se mohou těšit na nový titul inspirovaný Janem Žižkou. Vývojáři nyní shánějí peníze na český dabing.

Hra Medieval: The Game, inspirovaná životem vojevůdce, vzniká pod vedením slovenského studia Cypronia společně s tvůrci filmu Jan Žižka z roku 2022, v čele s režisérem tohoto filmu Petrem Jáklem. Tvůrci ale potřebují sehnat ještě 300 tisíc korun.

Na projektu by se mohli podílet i profesionální herci a dabéři ze zmíněného snímku. Hlas by hře mohli propůjčit například Petr Lněnička nebo zkušený dabér Martin Stránský. Jenže ty by muselo studio zaplatit, na což momentálně nemá rozpočet. Spustilo proto kampaň na Startovači. Vybrat už se jim podařilo skoro 100 tisíc korun.

medieval, jan žižka medieval, jan žižka medieval, jan žižka medieval, jan žižka
Medieval: The Game vypráví příběh mladého Žižky v roce 1402 v Českém království, tedy ještě před husitskými válkami. Jde o historickou akční adventuru z pohledu třetí osoby. Hra nemá být jen kopií filmu, ale slibuje rozšířený děj, nové scény a filmové sekvence. Hra je ve vývoji již delší dobu a její vydání je naplánováno na podzim roku 2026, primárně pro PC a později i pro herní konzole.

Pokud tě hra zaujala, můžeš ji finančně podpořit. Vývojáři samozřejmě nabízejí fanouškům a fanynkám různé úrovně odměn za jejich podporu. Získat tak můžeš zdarma vybrané hry, knihu, stolní hru, pozvánku na VIP párty či možnost stát se součástí hry.

