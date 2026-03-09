Fantasy se sci-fi prvky Zrození alchymistky se dostalo do žebříčku nejsledovanějších filmů na Netflixu.
„Dvanáctiletá Ariana je od dětství sužována nepřízní osudu. Sama na světě s mimořádným magickým darem skončí v sirotčinci, kde musí snášet šikanu od ostatních dětí i učitelů. Ale vše, co si malá holčička přeje, je najít domov a zjistit, kdo byli její rodiče. Její život se náhle obrátí vzhůru nohama, když ji vyhledá starý alchymista Archivald,“ zní synopse seriálu.
Ariana dostane šanci nastoupit na školu alchymistů, kde najde nejen svůj vysněný domov, ale i přátelství na celý život. Aby se však stala plnohodnotnou studentkou, musí nejdřív zvládnout náročné přijímačky, při kterých jí pomáhají mladí alchymisté Lora a Mertur. Není divu, že komentáře od diváků a divaček zmiňují Harryho Pottera, inspirace kouzelnickou školou je vidět na první pohled.
„Přestože to má mouchy, jedná se o českou tvorbu a toho se cení. Fantasy mám rád a kam se na toto hrabou štědrovečerní pohádky. Seriál má sympatické postavy, chytlavou znělku a docela fajn příběh. Je to takový český Harry Potter, ale mně to neva a dětem se to bude líbit,“ hodnotí například jeden z uživatelů ČSFD.
Zrození alchymistky bylo na Netflixu uvedeno začátkem března a rychle se dostalo do top 10 i na Slovensku. Aktuálně si drží bronzovou příčku a je možné, že ještě vystoupá. Jde o o příběh, který navazuje na populární pohádky z let minulých – Princeznu zakletou v čase a Princeznu zakletou v čase 2. V roce 2027 do stejného příběhového světa přibude i Princ zakletý v čase.