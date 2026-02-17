KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý

Spousta malých dětí si při sledování televize přeje dostat se na Olympijské hry. Těchto osm to tam ale doopravdy dokázalo a spousta z nich se i vybojovala na pozice vítězů.
V tomto článku to ale není o nich, ale o tobě. Teď se ukáže, jestli dokážeš olympioniky poznat i na fotografiích z jejich dětství. A já ti věřím, že to dáš. Minimálně jednoho budeš mít správně!
Poznáš tyto olympioniky na jejich fotkách z dětství?
Zdroj:
1 10
Kdo je tato zlatá medailistka?
Zuzana Maděrová
Martina Sáblíková
Kateřina Neumannová
Zdroj:
2 10
Kdo může být ten chlapec vpravo na fotografii?
Aleš Valenta
Ondřej Soukup
Radko Gudas
Zdroj:
3 10
Kdo se již odmala připravoval na budoucí kariéru?
Ester Ledecká
Šárka Záhrobská
Jaromír Jágr
Zdroj:
4 10
A co tato hokejistka na fotografii z letní hokejové školy?
Aneta Tejralová
Adéla Šapovalivová
Noemi Neubauerová
Zdroj:
5 10
Chlapec do dresu dorostl a nyní nosí pásku asistenta kapitána na olympiádě.
David Pastrňák
Roman Červenka
Tomáš Hertl
Zdroj:
6 10
Tomuto mladíkovi to letos na hrách bohužel nevyšlo. Kdo by to mohl být?
Matěj Stránský
Metoděj Jílek
Kuba Hroneš
Zdroj:
7 10
Před zimními olympijskými hrami to prý zkoušela v pěveckých soutěžích. Na olympiádě se ale umisťuje lépe.
Lucie Charvátová
Martina Sáblíková
Eva Adamczyková
Zdroj:
8 10
S hokejkou už odmala. Kdo je tento olympionik?
Lukáš Dostál
Matěj Stránský
Jaromír Jágr
Zdroj:
9 10
Tato sportovkyně již Českou republiku nereprezentuje, ale úspěšná byla dost.
Kateřina Neumannová
Gabriela Soukalová
Eva Puskarčíková
Zdroj:
10 10
No a kdo je tohle?
Jaromír Jágr
JARDA JÁGR
Jaromír Jágr