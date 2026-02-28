Nejúspěšnější český MMA bojovník Jiří Procházka se 11. dubna na turnaji UFC 327 v Miami utká o titul polotěžké váhy. Jeho protivníkem bude Novozélanďan Carlos Ulberg.
Půjde o hlavní zápas turnaje slavné organizace. Třiatřicetiletý rodák z Hostěradic a aktuální dvojka světového žebříčku UFC ve své váhové kategorii v dubnu nastoupí ke svému již devátému duelu v UFC. Jeho dosavadní bilance je šest výher a dvě prohry.
Přiveze titul opět do Česka?
Carlos Ulberg je v žebříčku aktuálně na třetím místě hned za Procházkou. Utkat se spolu měli už loni na turnaji v australském Perthu, k čemuž ale nakonec nedošlo. Jedničkou v žebříčku byl doteď brazilský Alex Pereira, který se ale nyní přesunuje mezi bojovníky těžké váhy, proto se Procházka potká s Ulbergem.
UFC dvojici oznámila v příspěvku na Instagramu:
Český bojovník poprvé získal pás pro šampiony v červnu 2022 na turnaji UFC 275, kde porazil Glovera Teixeiru. Od té doby se o titul ucházel ještě dvakrát, v obou případech podlehl Alexu Pereirovi. Ulberg zabojuje o šampionský titul poprvé v kariéře.
„Ulberg je skvělý bojovník. Je velmi talentovaný, má dobré kickboxerské základy, je rychlý a má výborný pohyb na nohou,“ cituje Sport.cz to, co Procházka o svém protivníkovi prohlásil před několika měsíci.
Aby nebylo zásadních okamžiků v životě Jiřího Procházky málo najednou, 13. dubna se má navíc narodit jeho dcera. Je tak možné, že hned po sobě bude slavit jak kariérně, tak v rodinném životě, informuje Sport.cz. Loni bijec také úspěšně dokončil studium na vysoké škole.