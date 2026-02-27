Hlavní témata
dnes 27. února 2026 v 7:49
Čas čtení 0:57
Zdenka Hvolková

Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch

Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
Zdroj: Gwyneth McCullen / volně k užití
Internetový virál kolem americké influencerky Gwen McMullen, kterou Slováci začali hromadně přirovnávat k premiérovi Robertu Ficovi, nabírá na obrátkách.

Poté, co si sama Gwen z této situace dělala legraci a změnila si bio na „Queen of Slovakia“, přidala další video – tentokrát už se slovenskou vlajkou za zády. K divákům*divačkám v první větě dokonce promluvila slovensky.

Ve videu s úsměvem říká: „Jsem velmi nadšena z přívalu lásky, který jste mi v posledních dnech projevovali. Bylo to neuvěřitelné. Bavilo mě číst vaše komentáře, vidět vaše zprávy a bavit se stejně jako vy touto bláznivou situací.“

Gwen McMullen
Gwen McMullen Zdroj: Gwen McMullen/volně k užití

Gwen přiznala, že měla možnost dozvědět se mnoho o Slovensku a ještě více o „úžasných lidech, kteří v něm žijí“.

Momentálně se údajně snaží dostat přímo sem. „S vaší podporou si myslím, že se mi opravdu podaří dostat se k mým novým přátelům na Slovensku.“

Influencerka proměnila virální podobnost s Ficem i do merche a oficiálně spustila prodej tematických triček. Humor jí rozhodně nechybí. Už v předchozích videích naznačila, že premiér „vypadá jako její otec“ a s odkazem na film The Princess Diaries žertovala, jestli náhodou není „tajnou následnicí trůnu“.

Z legrace byznys

Jak jsme tě již informovali, McMullen se o vlně pozornosti dozvěděla až poté, co jí fanoušci a fanynky začali psát komentáře o Slovensku a Ficovi. Tvrdí, že zpočátku netušila, co se děje, a situaci si ověřovala online. Následně přiznala, že ji překvapilo, že se ocitla na zpravodajských webech s tvrzením, že se podobá „staršímu pánovi“.

Zdá se však, že influencerka bere celou situaci s nadhledem a zároveň ji dokázala využít ve svůj prospěch.

