Internetový virál kolem americké influencerky Gwen McMullen, kterou Slováci začali hromadně přirovnávat k premiérovi Robertu Ficovi, nabírá na obrátkách.
Poté, co si sama Gwen z této situace dělala legraci a změnila si bio na „Queen of Slovakia“, přidala další video – tentokrát už se slovenskou vlajkou za zády. K divákům*divačkám v první větě dokonce promluvila slovensky.
Ve videu s úsměvem říká: „Jsem velmi nadšena z přívalu lásky, který jste mi v posledních dnech projevovali. Bylo to neuvěřitelné. Bavilo mě číst vaše komentáře, vidět vaše zprávy a bavit se stejně jako vy touto bláznivou situací.“
Gwen přiznala, že měla možnost dozvědět se mnoho o Slovensku a ještě více o „úžasných lidech, kteří v něm žijí“.
Momentálně se údajně snaží dostat přímo sem. „S vaší podporou si myslím, že se mi opravdu podaří dostat se k mým novým přátelům na Slovensku.“
Influencerka proměnila virální podobnost s Ficem i do merche a oficiálně spustila prodej tematických triček. Humor jí rozhodně nechybí. Už v předchozích videích naznačila, že premiér „vypadá jako její otec“ a s odkazem na film The Princess Diaries žertovala, jestli náhodou není „tajnou následnicí trůnu“.
Z legrace byznys
Jak jsme tě již informovali, McMullen se o vlně pozornosti dozvěděla až poté, co jí fanoušci a fanynky začali psát komentáře o Slovensku a Ficovi. Tvrdí, že zpočátku netušila, co se děje, a situaci si ověřovala online. Následně přiznala, že ji překvapilo, že se ocitla na zpravodajských webech s tvrzením, že se podobá „staršímu pánovi“.
Zdá se však, že influencerka bere celou situaci s nadhledem a zároveň ji dokázala využít ve svůj prospěch.