Umíš dělat dealy, držet vztahy a přicházet s nápady? Sales v Refresheru je mix obchodu, accountu a kreativy.
Kdo jsme?
Jsme Refresher, hlas moderní generace. Vybudovali jsme značku, web, firmu, která produkuje obsah, nabízí služby a akce (zatím) napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem a oslovuje více než 2 miliony lidí měsíčně. Spolupracujeme s největšími českými a světovými značkami a řešíme kampaně napříč třemi zeměmi.
Máme unikátní firemní kulturu a baví nás, co děláme. Nestačí nám status quo, aktivně hledáme, jak být lepší. Dokážeme článkem nastartovat kariéru umělce nebo utlumit divný trend. Kromě vtipných a jednoduchých článků tvoříme i hodnotné a naučné texty, představujeme lokální hudebníky, podnikatele a jiné šikovné lidi, píšeme recenze, reportáže a natáčíme různá videa. Jsme inteligentně drzí, ale co děláme, děláme kvalitně a s respektem.
Koho hledáme a proč?
Hledáme posilu do našeho obchodního týmu, hledáme člověka, který má zkušenosti s obchodním jednáním, není třeba mít zkušenost z média, ale například z reklamní agentury nebo digitálního prostředí. Umíme tě toho hodně naučit, ale hledáme energetického parťáka a nebo parťačku do týmu.
Je pro nás důležité, aby tvá životní vize a mise byla v souladu s našimi firemními hodnotami, ty najdeš tady.👇
Co budeš prodávat?
- Reklamu a dlouhodobé spolupráce v různých podobách.
- Nestandardní bannerové kampaně
- Nativní reklamy
- PR články
- Obsahové seriály
- Bannerové plochy
- Videoseriály
- Spolupráce s influencery
- Velké projekty s náročnou produkcí
kombinace zmíněných reklamních formátů ve velkých balících
Klienti častěji hledají zajímavá řešení, jaké jim na rozdíl od jiných médií umíme dokážeme poskytnout. Přesně proto budeme potřebovat tvou kreativitu a znalosti digitálního marketingu.
Co (a s kým) budeš dělat?
- Budeš navazovat kontakty a vztahy s potenciálními klienty.
- Dostaneš část existujících aktivních klientů, další budeš oslovovat ty a připravovat pro nich řešení na míru.
- Budeš se starat o větší klienty a speciální projekty.
- Budeš vypracovávat nabídky a návrhy na kampaně u nás dle požadavků a cílů inzerentů ve spolupráci s marketingovým a produkčním oddělení v Refresheru.
- Budeš mít přehled o realizaci a reportování kampaní a s klientem budeš nadále v kontaktu. Po skončení kampaně vystavíš fakturu a pošleš report.
- Budeš vytvářet návrhy na vytvoření nových produktů, služeb, postupů a projektů a case studies z tvých kampaní.
- Budeš se vzdělávat v oblasti digitálních technologií.
Jaké jsou důležité charakteristiky na této pozici?
- Prezentační schopnosti: umíš prodat nápad tak, že mu lidi věří. Ať už stojíš před klientem, na callu nebo na eventu, mluvíš srozumitelně, sebevědomě a s energií. Víš, co říct, kdy to říct a jak to podat tak, aby to dávalo smysl byznysově i lidsky.
- Silné komunikační schopnosti: umíš naslouchat stejně dobře, jako mluvit. Ptáš se správně, čteš mezi řádky a zvládáš komunikaci s klienty i týmem tak, aby bylo vždy jasné, co je cílem a jak se k němu dostaneme. Férově, otevřeně a bez zbytečných her.
- Adaptace na vzniknuté situace: plány jsou fajn, ale realita je někdy jiná. Když se něco změní, nezamrzneš. Přepneš mindset, najdeš řešení a jedeš dál. Flexibilita je pro tebe přirozená součást života.
- Samostatnost: na začátku tě vše naučíme, ale pak čekáme, že přebereš iniciativu a nebudeš čekat, až ti někdo řekne, co dělat.
- Time management: víš, že obchod není jen o schůzkách, ale i o follow-upech, přípravách a odepisování na emaily. Umíš si rozvrhnout den tak, aby ses věnoval*a tomu podstatnému a zároveň nic důležitého nezůstalo viset ve vzduchu.
- Prioritizace: ne všechno hoří stejně. Umíš rozlišit, co je dealbreaker, co má potenciál a co může počkat. Díky tomu držíš fokus tam, kde má největší dopad.
- Multitasking: zvládáš víc věcí najednou, aniž by utrpěla kvalita. Call s klientem, příprava nabídky, interní meeting – víš, jak si to zorganizovat, aby všechno běželo.
- Řešení kritických situací: když je průšvih, neukazuješ prstem. Hledáš řešení. Umíš převzít zodpovědnost, uklidnit situaci a najít cestu, jak z toho ven – ideálně tak, aby byl klient nakonec ještě spokojenější než předtím.
- Rozvaha: jednáš s chladnou hlavou. Nejedeš jen na emoce, ale přemýšlíš strategicky. Víš, kdy zatlačit a kdy naopak ubrat, aby vztah s klientem dlouhodobě fungoval.
- Odolnost vůči stresu: obchod je někdy sprint, jindy maraton. Deadliny, tlak – bereš to jako součást hry. Důležité je, že si udržíš nadhled a energii i ve vypjatějších momentech.
- Důvěra: buduješ vztahy, ne jen obrat. Klienti i tým vědí, že co řekneš, to platí. Stojíš si za svou prací, komunikuješ transparentně a hraješ fér. Proto se k tobě lidi vrací.
- Všechny tyto vlastnosti budeš potřebovat: tyhle vlastnosti jsou základ, bez nich to nebude fungovat. Na druhou stranu, když je máš, dostaneš u nás prostor růst a ukázat, co v tobě je!
Požadované schopnosti a zkušenosti:
- Jsi cílevědomá, vytrvalá osoba orientovaná na výsledky.
- Dokážeš být emočně vyspelý*á i v napjaté situaci.
- Máš zápal pro svou práci.
- Jsi zkušený obchodník, máš zkušenosti z média, reklamní agentury nebo s prodejem v online prostředí - buď jako Sales Representative nebo Account manager.
- Angličtina. Musíš být schopen*schopna nastudovat si anglický text. Ideálně pokud nebude pro tebe problém zvládat prezentaci v cizím jazyce nebo vést obchodní rozhovor.
- Rád*a napíšeš odstavec “marketingového” textu. Nebude to tvoje práce, ale podobné schopnosti se ti při práci obchodníka budou hodit.
- Umíš pěkně odprezentovat (vizuálně i slovně) své myšlenky. Budeš dělat prezentace a vysvětlovat benefity produktů.
- Základy Excelu zvládáš (formátování, základní matematické operace s buňkami, odkazování, podmínky).
- Víš, co je značka, marketingový mix, positioning. A neměl*a bys mít problém vymyslet ani kreativní část kampaně na Refresher pro jakéhokoliv klienta.
- Ideálně relevantní zkušenosti, alespoň 2-4 roky z obchodního odvětví z mediálního prostředí.
- Víš, jak si získat klienta a umíš poradit i méně zkušeným kolegům.
Co ti nabízíme?
Kreativní svobodu a důvěru při realizaci klientských kampaní. Ne automaticky a ne hned, ale pokud se staneš součástí našeho týmu a budeš se rychle učit věci, které nám fungují, dostaneš prostor pracovat na svých nápadech. Dále:
- Práci na kreativních zadáních lokálních i globálních značek.
- Flexibilní pracovní prostředí (office, homeoffice).
- Kolegy*kolegyně, které baví práce a rozvoj sebe, své pozice, ale i firmy.
- Flexibilitu a prostor pro růst a rozvoj.
- Pet friendly office na Praze 7.
- Prostor na vyjádření názoru a vliv na směřování projektů i samotné firmy.
- Různé benefity jako předplatné REFRESHER+, lístky a vstupenky na kulturní akce, členství v posilovně u našich partnerů, slevy u našich partnerů (Footshop, FURIOSA), podporu vzdělávání a mnoho dalšího!
Místo práce
Praha
Plat
Tvá měsíční odměna se bude skládat z fixní složky od 40 000 Kč a k tomu navázaných bonusů a provizí, které začínají už od 18 000 Kč, podle toho, jak se ti daří naplňovat plán – a když se ti daří nad plán, umíme to ocenit.
Odkdy tě potřebujeme?
Co nejdříve, dle dohody.
Zaujala tě tato nabídka a chtěl*a bys u nás pracovat?
1. ŽIVOTOPIS, PORTFOLIO: Přilož seznam předchozích prací, životopis ve strukturované podobě. Pokud máš, tak přilož i portfolio.
2. BIO: Řekni nám o svých relevantních pracovních zkušenostech a co ses při nich naučil*a. Co jsi vystudoval*a a co tě baví. Klidně se rozepiš nebo natoč krátké video. Co děláš, když nepracuješ. Co jsou tvé silné stránky a co nám můžeš přinést. Napiš, proč chceš dělat právě v Refresheru.
3. SOCKY: Pošli nám účet na tvůj Instagram / TikTok / webovky / YouTube kanál / LinkedIn nebo cokoliv, co tě charakterizuje jako osobu.
4. NÁSTUP: Kdy bys mohl*a nastoupit?
5. OTÁZKY: Pokud máš jakékoliv dotazy, doplň je do mailu.
Výběrové řízení je otevřeno až do odvolání. Těšíme se na tebe!