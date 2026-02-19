Jak se člověk stane koordinátorem či koordinátorkou intimity, co dělá na place a omezuje režiséra během natáčení? V rozhovoru nám to vše prozradila Jana, která to dělá už třetí rok.
Jana Neustupová pracuje u filmů jako koordinátorka intimity. V Česku jsou jen tři. Zaměřují se na to, aby se herci a herečky cítili v bezpečí při natáčením intimních scén. Jejich práce je však mnohem složitější.
V rozhovoru nám Jana prozradila, jak připravuje herce a herečky na natáčení simulovaného sexu, jak vymýšlí choreografie sexuálních scén nebo jak moc je filmový sex reálný.
O co v té práci vlastně jde?
Jsme spojka mezi filmaři a herci. Ujišťujeme se, že předtím, než herci vůbec něco začnou natáčet, vědí, do čeho jdou, jak to bude probíhat, kolik nahoty tam bude a podobně. S režisérem dáváme dohromady konečnou vizi a snažíme se, aby měli herci pocit, že jsou součástí celého procesu.
Proč je to potřebné?
Myslím, že především v zahraničí to vzniklo pro ochranu studií. Samozřejmě ale také na ochranu herců. Dříve byla vyšší pravděpodobnost, že herci či tvůrci budou kvůli podmínkám na natáčení žalovat studia. S námi získají neprůstřelné smlouvy.
Není to pro tvůrce i herce samotné omezující?
Je to spíše takový mýtus. Nikde není napsáno, jak má vypadat každý z těch pohybů. Ve smlouvách jde hlavně o množství nahoty, aby se nestalo, že u scény nahoře bez se najednou po herci chce, aby ukázal pohlavní orgány. Pokud si svou práci udělám správně, na natáčení jsem nenápadná a ideálně vůbec nemusím do ničeho zasahovat.
Je ta práce jiná v Česku než v zahraničí?
Je tu méně papírování a studia ani herci tu nejsou tak krytí smlouvami. Stále se však snažím mít nějakou dohodu mezi všemi stranami, například alespoň v e-mailové komunikaci.
Co přesně je náplní tvé práce a jak následně vypadá tvůj běžný pracovní den při natáčení i mimo něj?
Mám na starosti dost papírování. Ideální začátek je, když za mnou producenti přijdou už s hotovým scénářem a zeptají se mě, v jakých scénách by mě herci potřebovali pro jejich podporu. Následuje komunikace s tvůrci a herci o tom, při jakých scénách bych měla být přítomná a při kterých to stačí předem komunikovat s herci.
Dávají si u tebe herci a tvůrci pozor více na to, co řeknou, o čem žertují a podobně?
Určitě si mě občas, bohužel, pletou s HR. Netěší mě to, ale jakmile jsem na natáčení, popichují mě, že „Už je tu Jana, nemůžeme ani pořádně vtipkovat“ a podobně. O tom má práce není, ale i tak jsou všichni kolem mě obezřetní.
Co se dozvíš po odemknutí?
- Co přesně dělá na natáčení a zda vymýšlí, jak bude scéna vypadat.
- Zda mají herci oblíbené polohy a jak se zakrývá erekce mužů.
- Zda herečkám vadí erekce mužů a zda se muži stydí svléknout si tričko.
- Jak je možné, že sex vypadá reálně i bez kontaktu tělo na tělo.
Radíš hercům a režisérovi s pohyby, nebo to z tvé strany není o kreativitě, ale jen kontrole a podpoře?
V rámci získání certifikátu nás učí choreografii intimních a simulovaných sexuálních scén, takže je to z naší strany rozhodně i o kreativním procesu. Někdy máš ve scénáři jen to, že jsou dva lidé v posteli a milují se. Tam scénář končí a začíná má práce, když s herci a režiséry navrhuji, co přesně se bude dít a jak dlouho to bude trvat. Když naše povolání ještě neexistovalo, byl to problém, protože když ve scénáři nebyla taková scéna detailně rozepsaná, herci nevěděli, co od nich bude režisér chtít.
Které polohy mají herci a herečky nejraději, které nejméně a proč?
To je opravdu velmi individuální. Neexistuje žádný standard a herci se spíše zaměřují na to, aby bylo vše bezpečné.
Když vymýšlíš scénu, snažíš se do ní vložit „skutečný“ sex, nebo ten „filmový“, který vypadá tak trochu nereálně, úžasně a čistě, jen ne skutečně?
(smích) Nejlepší je mít tam reálně vypadající simulovaný sex, ale režiséři chtějí spíše ten filmový.
Co lidem na tvé práci vadí?
Existuje další mýtus o tom, že naše zkoušení intimních scén prodlužuje natáčení, a tak se to i prodražuje. Je to právě naopak. Když pořádně nacvičíme takové scény, herci jsou připravení, pohodlnější a přesně vědí, co mají dělat, takže s režisérem to už jde rychleji. Jednou se mi stalo, že někdo ze štábu si na to nahlas postěžoval a herci to slyšeli. Nepotěšilo je to a jeden z nich jim přišel vysvětlit, jak moc jim to pomáhá.
Stalo se ti, že nějaký projekt byl problémový a štáb či tvůrci si neuvědomovali, že překračují hranice?
Spíše jde o stereotypy, jako například, že svléknout se je přece součást hereččiny práce a proč kolem toho děláme rozruch. Stále to někteří lidé bagatelizují.
Odmítli tě nějací herci ze staré školy, respektive takoví, kteří nechtěli narušovat „flow“ scén? Vím, že i v Hollywoodu je pár áčkových herců, kteří s koordinátory intimity nechtějí pracovat, a to včetně žen.
Je to samozřejmě jejich právo a respektuji to. Osobně mě zatím herci neodmítli.
Jsou erekce mužů problémem? Bavíš se o tom s herci a hlavně s herečkami, aby to očekávaly a snažily se to ignorovat, nebo se to řeší jinak?
Je normální, že se to hercům může stát. Proto je důležité si o tom mezi hereckými partnery promluvit a vysvětlit to. Někdy se o tom baví i sami od sebe bez mé přítomnosti. Je to přirozená lidská reakce, takže se to nedá označit za problém.
Takže ses nesetkala se situací, že by s tím herečky měly problém?
To se v první řadě nestává velmi často. Ale ne, nesetkala jsem se s tím, že by s tím herečky měly problémy. Pokud to překáží v práci, dělají se nějaká dechová cvičení, případně to zakrýváme.
Je běžné, že se herci při natáčení vzruší, nebo si všimneš, že ve scéně dělají něco navíc, protože se spolu prostě cítí dobře?
(smích) Když se spolu cítí dobře, je tam nějaká odezva těla. Vždy jsem však měla profesionální herce.
Ve scénách, když se například žena v posteli dívá na nahého muže a diváci zezadu vidí jen zadek a záda muže, zakrýváte mu intimní partie?
Ano, dělá se to tak stále. Jsou různé pomůcky, jak zakrýt intimní partie tak, aby to na kameře nebylo vidět, ať už při svlékací scéně nebo při scéně se simulovaným orálním sexem. Proto jsou dobré i ty zkoušky, protože díky nim dokážeme nastavit scénu, záběr kamery a podobně. Herci se na těchto zkouškách nemají „dotýkat“ jen fyzicky, ale i lidsky, aby si více důvěřovali a aby před kamerami vypadal jejich sex přirozeněji.
Dáváte na intimní partie ochranné náplasti, aby nedošlo k přímému kontaktu?
Používáme na to takzvané modesty garments a dávají se všem hercům ve scéně. Dáváme jim i různé bariéry, aby při „dorážení“ muže nedošlo k zbytečnému kontaktu.
Víš o nějakých hollywoodských či tuzemských filmech nebo seriálech z minulosti, kde skutečně došlo k sexu na place? Na internetu se dají najít články o mnoha z nich, ale jak to bylo opravdu, ví jen málokdo.
Vím o jednom československém projektu, o kterém se to říká dost často a nahlas jako o velmi špatném příkladu, ale nebudu ho jmenovat.
Jsou ženy častěji vystaveny tlaku „vydržet“, protože jde o jejich první velkou roli?
Bohužel stále nejsme v bodě, kdy se to už neděje. Je to zažité a stále se tak i píší scénáře, že většinou je obnažená žena. Mění se to v případě, když má scénář a režii na starosti žena.
Hodně se mluví o ochraně žen na natáčení. Ale co muži? Děláš nějaké kroky, abys ujistila muže, že je v pořádku, pokud se při natáčení intimních scén necítí dobře?
Je pravda, že muže dáváme jako společnost v těchto věcech trochu do pozadí, ale nedělám nic speciálního, abych se nějakému pohlaví věnovala více. Všichni dostávají potřebnou pomoc. Co se týče mužů bez trička, souhlasím, že to mnoho lidí bere jako samozřejmost a není to v pořádku. Všechny tyto případy jsou individuální. Nedávno jsem například pracovala s mužem, který odmítal scény, ve kterých byly vidět jeho nohy.
Mají muži problém otevřít se a odmítnout dělat nějaké věci?
V poslední době se mi stává, že muži se čím dál více otevírají a lépe se s nimi spolupracuje. I sami od sebe se baví se svými ženskými kolegyněmi, zda jsou s danými scénami v pohodě.
Jak se člověk může stát koordinátorem intimity? Je potřeba na to mít školu, nebo nějaké filmové kurzy?
Můžeš se vyškolit v Německu, pokud tedy ovládáš němčinu, nebo potom v anglicky mluvících zemích. V USA jsou tři, v Kanadě jeden a v Anglii asi dva kurzy. Když to někdo chce dělat, měl by mít nějaké zkušenosti s audiovizuální produkcí a našetřených asi 250 tisíc korun.
Herci a herečky s tebou mohou mluvit například i o líbacích scénách, ale je nějaká hranice? Může se stát, že někomu už je nepříjemné i držet se s někým za ruce?
Rozumím, na co narážíš. Já osobně si nemyslím, že jsem potřebná na natáčení pro scény s obyčejnými polibky. Asi by to nemělo dospět do situace, kdy herec bude na natočení objímání a jemných polibků potřebovat intimacy coordinatora. Rozhodně je však důležité vést rozhovor s režií a s herci o těchto druzích intimity a ujistit se, že se nikde nepřekračují jejich nastavené osobní hranice.
Kolik vydělává koordinátor intimity?
To opravdu závisí na projektu, zda jde o zahraniční nebo lokální. Já mám například různé denní sazby, protože chci, aby byla dostupná podpora i na studentských projektech, pokud o ni mají zájem. Ty by si nemohly dovolit částky, které se platí na zahraničních produkcích. Obecně ale můžeme uvést, že denní sazba je na úrovni přibližně pět až deset tisíc korun. Stává se však, že některý měsíc mám 15 pracovních dní a jiný měsíc jen jeden.
Máš za sebou i velké projekty, jako Extraction 2, The Gray Man nebo Small Light. To, že ses k nim dostala, je částečně díky tomu, že se natáčely v Česku? Máš za sebou i jiné velké projekty?
Pracovala jsem i na Kosmonautu z Čech a Nosferatu, ale v oddělení „health and safety“. Pracovala jsem tedy i s některými hollywoodskými hvězdami, ale nechci o nich nic říkat. Stejně tak nemohu mluvit o svých budoucích projektech, ale doufám, že se opět dostanu na Slovensko. Pracuji tam velmi ráda.