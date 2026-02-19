Hlavní témata
dnes 19. února 2026 v 7:00
Čas čtení 6:24
Dominik Vetrák/refresher.sk

Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme"

Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Zdroj: Jana Neustupová/se svolením
Jak se člověk stane koordinátorem či koordinátorkou intimity, co dělá na place a omezuje režiséra během natáčení? V rozhovoru nám to vše prozradila Jana, která to dělá už třetí rok.

Jana Neustupová pracuje u filmů jako koordinátorka intimity. V Česku jsou jen tři. Zaměřují se na to, aby se herci a herečky cítili v bezpečí při natáčením intimních scén. Jejich práce je však mnohem složitější.

V rozhovoru nám Jana prozradila, jak připravuje herce a herečky na natáčení simulovaného sexu, jak vymýšlí choreografie sexuálních scén nebo jak moc je filmový sex reálný.

O co v té práci vlastně jde?

Jsme spojka mezi filmaři a herci. Ujišťujeme se, že předtím, než herci vůbec něco začnou natáčet, vědí, do čeho jdou, jak to bude probíhat, kolik nahoty tam bude a podobně. S režisérem dáváme dohromady konečnou vizi a snažíme se, aby měli herci pocit, že jsou součástí celého procesu.

koordinátor intimity
Zdroj: Jana Neustupová/se svolením

Proč je to potřebné?

Myslím, že především v zahraničí to vzniklo pro ochranu studií. Samozřejmě ale také na ochranu herců. Dříve byla vyšší pravděpodobnost, že herci či tvůrci budou kvůli podmínkám na natáčení žalovat studia. S námi získají neprůstřelné smlouvy.

Není to pro tvůrce i herce samotné omezující?

Je to spíše takový mýtus. Nikde není napsáno, jak má vypadat každý z těch pohybů. Ve smlouvách jde hlavně o množství nahoty, aby se nestalo, že u scény nahoře bez se najednou po herci chce, aby ukázal pohlavní orgány. Pokud si svou práci udělám správně, na natáčení jsem nenápadná a ideálně vůbec nemusím do ničeho zasahovat.

Je ta práce jiná v Česku než v zahraničí?

Je tu méně papírování a studia ani herci tu nejsou tak krytí smlouvami. Stále se však snažím mít nějakou dohodu mezi všemi stranami, například alespoň v e-mailové komunikaci.

koordinátor intimity
Zdroj: Jana Neustupová/se svolením

Co přesně je náplní tvé práce a jak následně vypadá tvůj běžný pracovní den při natáčení i mimo něj?

Mám na starosti dost papírování. Ideální začátek je, když za mnou producenti přijdou už s hotovým scénářem a zeptají se mě, v jakých scénách by mě herci potřebovali pro jejich podporu. Následuje komunikace s tvůrci a herci o tom, při jakých scénách bych měla být přítomná a při kterých to stačí předem komunikovat s herci.

Dávají si u tebe herci a tvůrci pozor více na to, co řeknou, o čem žertují a podobně?

Určitě si mě občas, bohužel, pletou s HR. Netěší mě to, ale jakmile jsem na natáčení, popichují mě, že „Už je tu Jana, nemůžeme ani pořádně vtipkovat“ a podobně. O tom má práce není, ale i tak jsou všichni kolem mě obezřetní.

koordinátor intimity
Zdroj: Jana Neustupová/se svolením
FILMY & SERIÁLY
