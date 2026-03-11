Hlavní témata
11. března 2026
Anna Sochorová

Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?

Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
Zdroj: Freepik / prostooleh/ volně k užití
Česká republika se v posledním desetiletí vyprofilovala jako jedna z nejdůležitějších destinací na mapě světové asistované reprodukce.

Podle nejnovějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) tvoří zahraniční pacientky ohromujících 85 procent všech příjemkyň darovaných oocytů. Pro páry z celé Evropy jsme často tou poslední a nejúspěšnější nadějí na vlastní rodinu.

Zatímco české pacientky tvoří v programech s darovanými vajíčky necelých 16 procent, zbytek tvoří ženy, které do tuzemských center váží cestu ze stovek i tisíců kilometrů. Nejčastěji se jedná o sousedy z Maďarska, Rakouska, Polska, Slovenska či Německa, ale výjimkou nejsou ani klientky z Británie, Francie nebo Balkánu.

Proč právě Česko? Mix odbornosti a jasných pravidel

Označení „reprohub“ (centrum reprodukce) nezískalo Česko náhodou. Podle Terezy Agáty Jičínské, provozní ředitelky kliniky REPROMEDA, za tímto trendem stojí několik klíčových faktorů.

Legislativní stabilita: Český systém anonymního dárcovství a věková hranice pro léčbu do 49 let je pro cizince*cizinky srozumitelný a předvídatelný.
Špičková genetika: Páry oceňují propojení IVF s moderním genetickým testováním, které zvyšuje šanci na úspěšné uhnízdění embrya.
Poměr ceny a kvality: I při špičkovém laboratorním vybavení zůstávají náklady na léčbu v mezinárodním srovnání dostupné.
Jazyková vybavenost: Kliniky se dokázaly adaptovat a nabízejí komplexní podporu v mateřském jazyce pacientů*pacientek.

Češky darovaná vajíčka tolik nepotřebují

Možná vás napadne, proč je podíl českých žen mezi příjemkyněmi tak nízký. Odpověď je paradoxně důkazem kvality naší medicíny. Díky včasné diagnostice, dostupnosti péče a úhradám ze zdravotního pojištění se většině českých párů podaří otěhotnět s vlastními buňkami. K darovanému programu se tak dostávají jen ženy v indikovaných případech, a to například po onkologické léčbě nebo při předčasném ukončení funkce vaječníků.

Ekonomický přínos pro stát

Reprodukční turistika není jen o zdravotnictví. Zahraniční páry, které sem přijíždějí, využívají ubytovací kapacity, gastronomické služby a další lokální byznysy. Samotné platby za léčbu pak klinikám umožňují investovat do nejmodernějších technologií, ze kterých následně profitují i domácí pacienti.

