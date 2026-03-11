Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. března 2026 v 10:49
Čas čtení 0:52
Marcela Laura Mrvová/refresher.sk

ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí

ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
Zdroj: Marc Piasecki/WireImage
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slovenská zpěvačka ADÉLA se vyjádřila k výrokům herce Timothéeho Chalameta o budoucnosti baletu a opery, které nedávno vyvolaly diskusi mezi fanoušky i umělci.

Slovenská zpěvačka Adéla Jergová, známá především pod svým uměleckým jménem ADÉLA, se vyjádřila k výrokům herce Timothée Chalameta. Informuje o tom TMZ.

Doporučeno
Vycházející hvězda Adéla: „Sdílela mě i Grimes. Chtěla bych feat s mámou.“ Vycházející hvězda Adéla: „Sdílela mě i Grimes. Chtěla bych feat s mámou.“ 12. května 2025 v 9:28

Herec v posledních dnech vyvolal diskusi tím, že během veřejné debaty naznačil, že o balet a operu dnes moc lidí nejeví zájem. Prohlásil, že by nechtěl pracovat v oborech, kde je podle něj třeba neustále zdůrazňovat, že tyto umělecké formy „musí být udrženy při životě“, protože „už o ně nikdo nestojí“.

ADÉLA však situaci vidí jinak. Podle ní lidé hercovy výroky zbytečně přehánějí. Podle jejích slov pravděpodobně neměl v úmyslu nikoho urazit.

Myslí si, že spíše poukázal na realitu, že balet a opera dnes čelí menšímu zájmu veřejnosti než v minulosti. Umělkyně zároveň přiznává, že je to smutný fakt, protože jde o významné formy kulturního dědictví.

Doporučeno
Timothée Chalamet sklízí bídu za výrok o baletu a opeře. Reagovalo i Národní divadlo Timothée Chalamet sklízí bídu za výrok o baletu a opeře. Reagovalo i Národní divadlo 9. března 2026 v 19:29

Zpěvačka zdůraznila, že právě podobné diskuse mohou mít i pozitivní efekt. Pokud se o baletu a opeře začne více mluvit, může to přitáhnout nové diváky a divačky a zvýšit zájem o tato představení.

Podle ní by lidé měli častěji navštěvovat divadla, koncerty či kina a podporovat kulturu ve všech jejích podobách. Na závěr dodala, že ačkoli se osobně necítí jeho slovy dotčena, chápe, že někteří lidé je mohli vnímat citlivěji.

Podle ní je však nejdůležitější, aby se umění nadále podporovalo a aby si publikum našlo cestu zpět k různým formám kulturních zážitků.

Doporučeno
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
Doporučeno
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se 9. března 2026 v 17:30
Doporučeno
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími „Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími 9. března 2026 v 13:57
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA
Doporučujeme
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
7. 3. 2026 7:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
před 2 dny
Storky
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Lifestyle news
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
před 24 minutami
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
před hodinou
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
před 3 hodinami
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
dnes v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
včera v 16:10
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
včera v 15:00
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
včera v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Zpravodajství
Česko Politika Policie Ukrajina
Více
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
dnes v 12:07

Více z tématu Hudba

Všechno
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
dnes v 07:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
před 3 dny
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
6. 3. 2026 17:00
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
2. 3. 2026 13:00
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
5. 3. 2026 11:05
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
2. 3. 2026 16:00
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
5. 3. 2026 15:26
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
7. 3. 2026 7:39
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
5. 3. 2026 11:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Více z tématu Hudba Všechno
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
dnes v 07:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
PR zpráva
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
před hodinou
Češi a Češky kupují chaty a chalupy za miliardy ročně.
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
dnes v 07:00
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 2 dny
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 2 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse