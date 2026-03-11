Slovenská zpěvačka ADÉLA se vyjádřila k výrokům herce Timothéeho Chalameta o budoucnosti baletu a opery, které nedávno vyvolaly diskusi mezi fanoušky i umělci.
Slovenská zpěvačka Adéla Jergová, známá především pod svým uměleckým jménem ADÉLA, se vyjádřila k výrokům herce Timothée Chalameta. Informuje o tom TMZ.
Herec v posledních dnech vyvolal diskusi tím, že během veřejné debaty naznačil, že o balet a operu dnes moc lidí nejeví zájem. Prohlásil, že by nechtěl pracovat v oborech, kde je podle něj třeba neustále zdůrazňovat, že tyto umělecké formy „musí být udrženy při životě“, protože „už o ně nikdo nestojí“.
ADÉLA však situaci vidí jinak. Podle ní lidé hercovy výroky zbytečně přehánějí. Podle jejích slov pravděpodobně neměl v úmyslu nikoho urazit.
Myslí si, že spíše poukázal na realitu, že balet a opera dnes čelí menšímu zájmu veřejnosti než v minulosti. Umělkyně zároveň přiznává, že je to smutný fakt, protože jde o významné formy kulturního dědictví.
Zpěvačka zdůraznila, že právě podobné diskuse mohou mít i pozitivní efekt. Pokud se o baletu a opeře začne více mluvit, může to přitáhnout nové diváky a divačky a zvýšit zájem o tato představení.
Podle ní by lidé měli častěji navštěvovat divadla, koncerty či kina a podporovat kulturu ve všech jejích podobách. Na závěr dodala, že ačkoli se osobně necítí jeho slovy dotčena, chápe, že někteří lidé je mohli vnímat citlivěji.
Podle ní je však nejdůležitější, aby se umění nadále podporovalo a aby si publikum našlo cestu zpět k různým formám kulturních zážitků.