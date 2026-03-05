Hlavní témata
dnes 5. března 2026 v 11:05
Čas čtení 1:32
Lucie Novotná

Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim

Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
Zdroj: Live Nation / oficiální propagační materiál
Nestihl*a jsi loni koupit lístky na Pitbulla, protože se vyprodaly během několika minut? Letos máš opět šanci, Pitbull se v listopadu vrací do O2 areny!

Mr. Worldwide letos roztančí české fanoušky a fanynky hned dvakrát. V létě, 26. července, promění pražské Letiště Letňany v jednu obrovskou pulzující show. Pro velký úspěch nyní oznámil druhý koncert turné I'm Back!, 22. listopadu svou energickou party rozpoutá po loňském triumfu znovu v O2 areně.

Do Prahy v červenci i listopadu dorazí se speciálním hostem Lil Jonem.

Pitbullův comeback do O2 areny.
Pitbullův comeback do O2 areny. Zdroj: Live Nation / propagační materiál

Je na čase připravit si plešku

Pitbulla a jeho hitů zkrátka nikdy není dost. Legendární songy jako Give Me Everything, Feel This Moment nebo Hotel Room Service v roce 2025 nadchly celou Evropu v rámci turné Party After Dark, spolu s ním přijel do Prahy loni v červnu i zpěvák Shaggy.

Zároveň se během turné rozmohl trend „The Bald E’s“, jak ho sám Pitbull později pojmenoval. Tisíce fanoušků a fanynek chodily na koncerty převlečení za něj, v oblecích, slunečních brýlích a hlavním hřebem kostýmu je falešná pleška na počest charakteristického vzhledu umělce. Fenomén jsme už loni vysvětlovali v tomto článku.

Trend rozhodně neutichá, ba naopak. Sám Pitbull se nechal slyšet, že ho chce dostat do Guinnessovy knihy rekordů. Světový rekord v největším shromáždění lidí s falešnou pleškou se pokusí pokořit během koncertu v Londýně na festivalu BST Hyde Park Festival. Dá se však očekávat, že „plešounci“ budou chodit na veškeré jeho koncerty ve všech zemích.

Připrav se na boj o lístky

Jestli chceš zažít Pitbullovy největší hity naživo i v závěru roku, podívej se níže, kdy půjdou lístky na koncert v O2 areně do prodeje:

  • Fan klub předprodej: 11. března v 10 hodin
  • Live Nation klub a Evropa 2 a O2 předprodej: 12. března v 10 hodin
  • Spotify předprodej: 12. března ve 12 hodin
  • Vstupenky v prodeji v síti Ticketmaster a Ticketportal: 13. března ve 12 hodin

Cena vstupenek bude začínat na 1 800 korunách. 

Letos Pitbulla po světě doprovodí rapper Lil Jon. V červnu 2025 v Praze Pitbull vystoupil spolu se zpěvákem Shaggym. Pitbull Pitbull do Prahy jistě přiveze obrovskou show.
Zobrazit galerii
(4)

Pitbull, vlastním jménem Armando Christian Pérez, je držitelem ceny Grammy a umělcem s miliardami přehrání na Spotify a zhlédnutími na YouTube. Kromě hudby se věnuje podnikání, založil nahrávací společnost Mr. 305 a značku vodky Voli 305a, a filantropii. Stojí za sítí 14 veřejných škol bez školného SLAM! (Sports Leadership Arts Management), které v poskytují vzdělání více než 10 tisícům studentů a studentek ve Spojených státech. Nedávno se zapsal do historie tím, že ve spojení s floridskou univerzitou přejmenoval její fotbalový stadion na Pitbull Stadium. Je to první sportovní stadion v USA pojmenovaný po umělci.

