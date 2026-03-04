Evropská environmentální agentura upozorňuje, že znečištění ovzduší, chemické látky a nadměrný hluk výrazně ovlivňují duševní zdraví Evropanů.
Evropská environmentální agentura (EEA) upozornila, že znečištění životního prostředí úzce souvisí s výskytem několika duševních poruch v Evropě.
Podle jejích nejnovějších zjištění může důsledné dodržování environmentálních předpisů přispět ke snížení míry depresí a úzkosti mezi obyvateli Evropské unie.
Agentura TASR poukazuje zejména na negativní účinky znečištěného ovzduší, chemických látek a nadměrného hluku.
Studie podle EEA potvrzují, že jemné pevné částice PM2,5, které mohou proniknout do krevního oběhu jako oxid dusičitý (NO2), jsou spojeny s vyšším výskytem deprese a depresivních příznaků.
Riziko představuje i vystavení škodlivým chemikáliím, například olovu či látkám narušujícím endokrinní systém, zejména během vývojových fází života. Taková zátěž může zvýšit pravděpodobnost vzniku duševních poruch v pozdějším věku.
Významným faktorem je i hlukové znečištění způsobené silniční a leteckou dopravou. Dlouhodobé vystavení hluku může podle agentury zvyšovat riziko úzkosti a deprese, především u zranitelných skupin obyvatelstva.
EEA zároveň zdůrazňuje, že pokrok směrem k cíli nulového znečištění by mohl přinést výrazné zlepšení duševního zdraví.
Tyto faktory prokazatelně snižují stres, úzkost a depresi a přispívají k celkové pohodě. Duševní poruchy přitom v roce 2023 patřily v EU mezi největší zdravotní zátěže a byly jednou z nejčastějších příčin úmrtí.