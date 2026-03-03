Apple dnes představil iPhone 17e – cenově dostupnější model řady iPhone 17 s čipem A19, 48Mpx fotoaparátem, odolnějším designem s Ceramic Shield 2, podporou MagSafe a základním úložištěm 256 GB.
Srdcem zařízení je nový čip A19 vyrobený 3-nanometrovou technologií. Nabízí 6jádrové CPU (až 2× rychlejší než iPhone 11), 4jádrové GPU s podporou hardwarově akcelerovaného ray tracingu a 16jádrový Neural Engine optimalizovaný pro velké generativní modely Apple Intelligence. Nový modem C1X je až dvakrát rychlejší než C1 v iPhone 16e a zároveň o 30 procent energeticky úspornější než modem v iPhone 16 Pro, což přispívá k celodenní výdrži baterie.
Elegantní design a vyšší odolnost
iPhone 17e má 6,1palcový Super Retina XDR OLED displej se špičkovým HDR jasem až 1 200 nitů, který zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci. Ochranu zajišťuje Ceramic Shield 2 s 3× vyšší odolností proti poškrábání a lepším potlačováním odlesků.
Tělo z leteckého hliníku splňuje normu IP68 (odolnost vůči vodě a prachu do 6 m po dobu 30 minut). Samozřejmostí je Face ID pro bezpečné odemykání a akční tlačítko pro rychlé spuštění oblíbených funkcí. Model je dostupný v černé, bílé a nové jemně růžové barvě s matnou povrchovou úpravou.
Pokročilý fotoaparát a 4K video
48 Mpx Fusion fotoaparát s 2× přiblížením v optické kvalitě funguje jako dva objektivy v jednom. Umožňuje snímat v plném rozlišení 48 Mpx nebo v předvoleném 24 Mpx režimu, který nabízí ideální poměr kvality a velikosti souboru.
Portréty nové generace umožňují měnit zaostření i po vyfotografování. Telefon automaticky rozpozná osoby, psy a kočky a uloží informace o hloubce. Vylepšené HDR zajišťuje věrné tóny pleti a detailní světla i stíny. Nechybí noční režim pro slabé světelné podmínky.
Video je možné natáčet v 4K rozlišení s Dolby Vision až do 60 fps. Záznam podporuje prostorový zvuk a funkci Audio Mix na úpravu hlasu a okolního zvuku. Algoritmy strojového učení automaticky potlačují hluk větru.
Výdrž baterie a nabíjení
Díky úspornému čipu A19, modemu C1X a optimalizacím v iOS 26 nabízí iPhone 17e výdrž na celý den běžného používání. Nabíjení přes USB-C dosáhne přibližně 50 procent kapacity za 30 minut (s 20 W nebo výkonnějším adaptérem).
Zařízení podporuje MagSafe a Qi2 bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 W (oproti 7,5 W u staršího modelu). K dispozici je široká nabídka příslušenství – nabíječky, stojany, peněženky či kryty.
Satelitní a bezpečnostní funkce
I mimo pokrytí mobilní sítě nebo Wi-Fi mohou uživatelé komunikovat přes zprávy, přivolat pomoc pomocí SOS nebo využít asistenční služby přes satelit. Funkce umožňuje také sdílení polohy v aplikaci Najít.
Detekce autonehody rozpozná vážné kolize a automaticky kontaktuje záchranné složky, pokud uživatel nereaguje. Satelitní služby jsou bezplatné během dvou let od aktivace zařízení (iPhone 14 a novější).
iOS 26 a Apple Intelligence
iPhone 17e přichází s iOS 26 a novým designem Liquid Glass. Apple Intelligence přináší okamžitý překlad ve zprávách, telefonování i přes AirPods, vizuální inteligenci přímo na displeji, prověřování hovorů z neznámých čísel a asistované podržení na lince.
Některé funkce nemusí být dostupné ve všech zemích nebo jazycích.
Udržitelnost a životní prostředí
V rámci iniciativy Apple 2030 směřuje společnost k uhlíkové neutralitě. iPhone 17e obsahuje 30 procent recyklovaných materiálů včetně 85 procent recyklovaného hliníku v těle a 100 procent recyklovaného kobaltu v baterii. Výrobní řetězec využívá 55 procent energie z obnovitelných zdrojů a obal je 100 procent vláknový a recyklovatelný.
Cena a dostupnost
iPhone 17e bude dostupný v kapacitách 256 GB a 512 GB. Základní cena za 256 GB model je 16 990 korun a za vyšší 512 GB kapacitu zaplatíš 22 990 korun.
Předobjednávky začínají 4. března a prodej 11. března ve více než 70 zemích světa. K dispozici budou také silikonové a průhledné kryty s MagSafe.