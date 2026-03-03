Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 3. března 2026 v 12:40
Čas čtení 2:23
Michaela Kedžuchová

Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely

Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
Zdroj: Apple
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Apple dnes představil iPhone 17e – cenově dostupnější model řady iPhone 17 s čipem A19, 48Mpx fotoaparátem, odolnějším designem s Ceramic Shield 2, podporou MagSafe a základním úložištěm 256 GB.

Apple dnes představil iPhone 17e, cenově dostupnější model z řady iPhone 17, který přináší vysoký výkon, pokročilý fotoaparát, odolnější konstrukci, podporu MagSafe a základní úložiště až 256 GB.

Srdcem zařízení je nový čip A19 vyrobený 3-nanometrovou technologií. Nabízí 6jádrové CPU (až 2× rychlejší než iPhone 11), 4jádrové GPU s podporou hardwarově akcelerovaného ray tracingu a 16jádrový Neural Engine optimalizovaný pro velké generativní modely Apple Intelligence. Nový modem C1X je až dvakrát rychlejší než C1 v iPhone 16e a zároveň o 30 procent energeticky úspornější než modem v iPhone 16 Pro, což přispívá k celodenní výdrži baterie.

Elegantní design a vyšší odolnost

iPhone 17e má 6,1palcový Super Retina XDR OLED displej se špičkovým HDR jasem až 1 200 nitů, který zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci. Ochranu zajišťuje Ceramic Shield 2 s 3× vyšší odolností proti poškrábání a lepším potlačováním odlesků.

Tělo z leteckého hliníku splňuje normu IP68 (odolnost vůči vodě a prachu do 6 m po dobu 30 minut). Samozřejmostí je Face ID pro bezpečné odemykání a akční tlačítko pro rychlé spuštění oblíbených funkcí. Model je dostupný v černé, bílé a nové jemně růžové barvě s matnou povrchovou úpravou.

Nový iPhone 17e
Nový iPhone 17e Zdroj: Apple / propagační materiály

Pokročilý fotoaparát a 4K video

48 Mpx Fusion fotoaparát s 2× přiblížením v optické kvalitě funguje jako dva objektivy v jednom. Umožňuje snímat v plném rozlišení 48 Mpx nebo v předvoleném 24 Mpx režimu, který nabízí ideální poměr kvality a velikosti souboru.

Doporučeno
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout 2. března 2026 v 18:00

Portréty nové generace umožňují měnit zaostření i po vyfotografování. Telefon automaticky rozpozná osoby, psy a kočky a uloží informace o hloubce. Vylepšené HDR zajišťuje věrné tóny pleti a detailní světla i stíny. Nechybí noční režim pro slabé světelné podmínky.

Video je možné natáčet v 4K rozlišení s Dolby Vision až do 60 fps. Záznam podporuje prostorový zvuk a funkci Audio Mix na úpravu hlasu a okolního zvuku. Algoritmy strojového učení automaticky potlačují hluk větru.

Výdrž baterie a nabíjení

Díky úspornému čipu A19, modemu C1X a optimalizacím v iOS 26 nabízí iPhone 17e výdrž na celý den běžného používání. Nabíjení přes USB-C dosáhne přibližně 50 procent kapacity za 30 minut (s 20 W nebo výkonnějším adaptérem).

Zařízení podporuje MagSafe a Qi2 bezdrátové nabíjení s výkonem až 15 W (oproti 7,5 W u staršího modelu). K dispozici je široká nabídka příslušenství – nabíječky, stojany, peněženky či kryty.

Satelitní a bezpečnostní funkce

I mimo pokrytí mobilní sítě nebo Wi-Fi mohou uživatelé komunikovat přes zprávy, přivolat pomoc pomocí SOS nebo využít asistenční služby přes satelit. Funkce umožňuje také sdílení polohy v aplikaci Najít.

Doporučeno
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky? Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky? 13. února 2026 v 10:00

Detekce autonehody rozpozná vážné kolize a automaticky kontaktuje záchranné složky, pokud uživatel nereaguje. Satelitní služby jsou bezplatné během dvou let od aktivace zařízení (iPhone 14 a novější).

iOS 26 a Apple Intelligence

iPhone 17e přichází s iOS 26 a novým designem Liquid Glass. Apple Intelligence přináší okamžitý překlad ve zprávách, telefonování i přes AirPods, vizuální inteligenci přímo na displeji, prověřování hovorů z neznámých čísel a asistované podržení na lince.

Některé funkce nemusí být dostupné ve všech zemích nebo jazycích.

Udržitelnost a životní prostředí

V rámci iniciativy Apple 2030 směřuje společnost k uhlíkové neutralitě. iPhone 17e obsahuje 30 procent recyklovaných materiálů včetně 85 procent recyklovaného hliníku v těle a 100 procent recyklovaného kobaltu v baterii. Výrobní řetězec využívá 55 procent energie z obnovitelných zdrojů a obal je 100 procent vláknový a recyklovatelný.

Cena a dostupnost

iPhone 17e bude dostupný v kapacitách 256 GB a 512 GB. Základní cena za 256 GB model je 16 990 korun a za vyšší 512 GB kapacitu zaplatíš 22 990 korun.

Předobjednávky začínají 4. března a prodej 11. března ve více než 70 zemích světa. K dispozici budou také silikonové a průhledné kryty s MagSafe.

Doporučeno
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila 3. března 2026 v 7:00
Doporučeno
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen 2. března 2026 v 16:29
Doporučeno
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly 2. března 2026 v 16:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH & GAMING APPLE IPHONE
Doporučujeme
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
dnes v 07:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 3 dny
1
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 2 dny
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
včera v 07:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 4 dny
Storky
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Lifestyle news
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
před 26 minutami
Apple představil nový iPhone 17e. Má být výkonnější, odolnější a dostupnější než jiné modely
před hodinou
„Vypadá, jako by s*al v lese.“ Tvůrce God of War komentoval první fotku z chystaného seriálu
před 2 hodinami
Bude Cillian Murphy novým Voldemortem? Herec prolomil mlčení a vyjádřil se ke spekulacím
dnes v 09:41
VIDEO: Z nevinné pohádky se stal temný horor pro dospělé. Tento Pinocchio rozhodně není pro děti
dnes v 08:16
VIDEO: Konečně je tady trailer na Scary Movie 6! Vrací se oblíbené postavy, připrav se i na pořádnou dávku bizarností
včera v 17:52
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
včera v 17:02
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
včera v 16:29
„Teď se ukáže, jestli se dokázal poučit.“ Tadeáš Růžička je po 17 měsících za mřížemi znovu na svobodě
včera v 13:41
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
včera v 12:57
Zpravodajství
Írán Spojené státy americké (USA) Andrej Babiš Česko
Více
AKTUÁLNĚ: Seznam žaluje premiéra Babiše kvůli soustavným útokům a obviněním
před 45 minutami
Z šuplíků zpět do oběhu. Soutěž Ekoedu učí mladou generaci principům cirkulární ekonomiky a recyklace
před hodinou
Na sítích začal trendovat #SendBarron. Trumpův syn ale údajně narukovat nemůže
před 3 hodinami

Více z tématu Tech & Gaming

Všechno
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
22. 2. 2026 11:11
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
24. 2. 2026 11:35
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
25. 2. 2026 19:00
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
22. 2. 2026 15:06
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
před 3 dny
Více z tématu Design & Art Všechno
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí
5. 2. 2026 19:30
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
včera v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 3 dny
1
Více z tématu Zdraví Všechno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
25. 2. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
20. 2. 2026 14:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Gastro
před 25 minutami
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
před 25 minutami
Zatímco se většina značek přetahuje o vaši pozornost barvami a slogany, KitKat jde v rámci nové kampaně s agenturou VML opačnou cestou.
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
před 55 minutami
Jak cestovat v roce 2026: Tohle je pět věcí, bez kterých bys neměl*a odjíždět na dovolenou
PR zpráva
Jak cestovat v roce 2026: Tohle je pět věcí, bez kterých bys neměl*a odjíždět na dovolenou
dnes v 09:30
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
dnes v 07:00
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
včera v 18:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
dnes v 07:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
včera v 16:29
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
včera v 16:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
před 3 dny
1
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
včera v 18:00
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
dnes v 07:00
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
25. 2. 2026 7:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
včera v 16:29
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse