Dovolená za rohem a ty už přemýšlíš, co si sbalit s sebou? Ať už vyrážíš na hory, nebo raději dáváš přednost exotice, máme pro tebe pět věcí, bez kterých se nevyplatí odjíždět.
Tipy se ti hodí nejen na týdenní dovolenou, ale i na spontánní prodloužený víkend s přáteli nebo s rodinou. S tímhle seznamem tě nic nepřekvapí a případné cestovní drama tě mine obloukem.
1) Cestovní dokumenty
Tričko nebo zubní kartáček koupíš klidně až na místě. Bez pasu nebo občanky se ale nikam nedostaneš. Proto měj všechny důležité doklady a dokumenty pohromadě v jednom pouzdře, ať je nemusíš na poslední chvíli hledat v batohu nebo kabelce. Hodí se mít i jejich kopie – ať už fyzicky, nebo v mobilu. Kartičku cestovní pojišťovny třeba umí Generali Česká přihodit rovnou do appky, kde máš i platební nebo slevové karty. A nezapomeň si přibalit hotovost i kartu, protože ne všude se dá platit telefonem.
2) Batoh
S množstvím toho, co si zabalíš, to nepřeháněj. Statistiky jasně ukazují, že většinu věcí z kufru stejně neunosíš. Než začneš s balením, napiš si krátký seznam – ušetříš tím místo i nervy. Ideální kombo je kufr + batoh. Do batohu si sbal to nejdůležitější, protože když se zavazadlo ztratí nebo zpozdí, nebudeš muset narychlo shánět oblečení nebo kosmetiku. Měj u sebe doklady, peněženku, nabíječku a powerbanku, nejnutnější léky, spodní prádlo na den – dva, tričko na převlečení a mini hygienu. Prostě survival kit na prvních 24 hodin. Nekupuj zbytečně drahé miniatury kosmetiky, radši si své oblíbené produkty přelij do cestovních obalů. Oblečení do batohu roluj do válečků nebo použij vakuové pytle, ušetříš tím dost místa. A předem si zjisti, jestli tvé ubytování má k dispozici pračku nebo prádelnu.
3) Lékárnička
Léky jsou základ, hlavně ty, které bereš pravidelně – ty si zabal jako první. K nim přihoď i léky proti tomu nejběžnějšímu – bolesti, horečce nebo zažívacím potížím. Pokud tě trápí alergie nebo astma, bez těchto léků rozhodně neodjížděj. Hodí se také náplasti, dezinfekce, obinadlo a klidně i teploměr. SPF je samozřejmost. Pokud to však se sluníčkem přeženeš, oceníš i něco na spáleniny.
4) Pojištění
Cestovní pojištění by mělo být samozřejmostí. Hodně lidí ho pořád bere jako zbytečný výdaj, ale realita na dovolené může být jiná. Stačí špatně došlápnout, spadnout na lyžích nebo skončit u zubaře – a bez správně nastaveného cestovka se účet za ošetření může vyšplhat hodně vysoko. Dobře nastavené pojištění na cesty tě přitom vyjde na pár stovek, ale může ti ušetřit klidně i statisíce.
Při jeho sjednání mysli na to, kam jedeš a co tam budeš dělat. Pokud si plánuješ půjčit auto nebo chceš zkusit skialpy, freeride nebo surfing, zkontroluj, jestli tyhle náročnější aktivity tvoje pojištění kryje. Pokud ne, stačí si přihodit rizikové připojištění. Například Generali Česká nabízí tzv. Chytré cestovní pojištění. Jeho hlavní výhodou je, že si ho za super peníze zaplatíš na celý rok a pak už prostě jen cestuješ. Navíc platí na neomezený počet cest až na 60 dní po celém světě a automaticky zahrnuje i rekreační sporty. Pojištění sjednáš online za pár minut – klidně ještě doma večer před odjezdem nebo v mobilu cestou na letiště. Pojištění není overthinking. Je to basic!
5) Plán dovolené
Na závěr ještě jeden důležitý krok: udělej si plán. Ušetříš si tím dost stresu. Jedeš na hory? Zkontroluj, že máš seřízené lyže nebo snowboard, ostatní vybavení a vyřešený skipass. A pokud míříš třeba do Alp, mysli i na pojištění odpovědnosti. V Itálii je tzv. pojistka na blbost na sjezdovkách povinná. Alkohol si objednej, až když na svahu ten den dojezdíš. Letíš za teplem nebo do exotiky? Projdi si podmínky vstupu do země, víza, očkování i lokální pravidla či omezení. A nezapomeň se zaregistrovat do systému Drozd od Ministerstva zahraničních věcí. Nikdy nevíš, kdy se ti to může hodit. Zkrátka čím lépe si věci zjistíš dopředu, tím méně improvizace a možné paniky tě čeká na místě. A o to víc si dovolenou opravdu užiješ.