Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 15. února 2026 v 10:00
Čas čtení 5:41

Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy

Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
Zdroj: archiv respondenta/se svolením
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Workation umožnila Lukášovi změnit prostředí, aniž by si musel brát volno, a zároveň mu nabídla prostor pro objevování nových míst a strávení kvalitnějšího času s blízkými.

„Kamkoli jsme přišli, lidé byli velmi příjemní a otevření. Často reagovali i na naši dcerku, měl jsem pocit, jako bych byl na venkově, kde se všichni znají a fungují jako jedna velká rodina. Při jednom nákupu se k nám klidně připojili i tři nebo čtyři lidé,“ popisuje marketér Lukáš Bednár život na Azorech.

Doporučeno
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“ Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“ 25. ledna 2026 v 7:00

„Vládne tam úplná pohoda, lidé se nikam neženou. Tím, že jsou tak daleko od Ameriky i Evropy, spoléhají se hlavně sami na sebe a důvěřují si. Jsou spokojení, za ničím se nehoní. Většina aut, která tam můžeš potkat, jsou stará, otlučená a slouží jen na přesun. V provozu mají přednost krávy a nic s tím nenaděláš,“ popisuje s úsměvem atmosféru na azorském ostrově Terceira.

Lukáš Bednár Lukáš Bednár Pomalé tempo a mentalita místních lidí byly jedním z důvodů, proč si Lukas vybral Azory jako místo pro práci. Změna prostředí má podle něj velmi pozitivní vliv na jeho motivaci a pracovní výsledky.
Zobrazit galerii
(5)

Lukáš se rozhodl nečekat na klasickou dovolenou a místo toho spojil práci s poznáváním nové země. Se svou rodinou vycestoval na Azorské ostrovy, kde si vyzkoušel takzvaný workation – trend posledních let, při kterém lidé kombinují pracovní povinnosti s pobytem v atraktivním prostředí uprostřed Atlantiku, daleko od domova a kanceláře.

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Co se dozvíš po odemknutí?

  • Jak se Lukášovi díky workation změnila efektivita práce a motivace.
  • Co ho na Azorech překvapilo nejvíce.
  • Proč si podle něj místní lidé často nezamykají domy ani auta.
  • Jaké jsou ceny a náklady na život na Azorech.
  • Kolik ho vyšla workation na Azorech s celou rodinou.
  • Zda by si takový životní styl dokázal představit i dlouhodobě.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197234 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 3 hodinami
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Lifestyle news
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
před 2 dny 1
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Sport Politika Spojené státy americké (USA)
Více
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
před hodinou
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
před 2 hodinami
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
dnes v 08:41

Více z tématu Cestování & Volný čas

Všechno
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
29. 1. 2026 7:00
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
1. 2. 2026 10:34
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
8. 2. 2026 7:00
Oblíbená destinace zpřísňuje pravidla pro turisty. Populární turistické trasy zdražily a mají limity
Oblíbená destinace zpřísňuje pravidla pro turisty. Populární turistické trasy zdražily a mají limity
24. 1. 2026 11:27
Velký úspěch rok po otevření. Nový pražský hotel získal čtyřhvězdičkové hodnocení od Forbes Travel Guide
Velký úspěch rok po otevření. Nový pražský hotel získal čtyřhvězdičkové hodnocení od Forbes Travel Guide
před 4 dny
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
před 3 dny
Více z tématu Sport Všechno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 3 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 3 dny
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
před 2 dny
1
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Filmy a Seriály
před 2 hodinami
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
před 2 hodinami
Kultovní značka se dočká dalšího filmového restartu.
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
před 3 hodinami
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampion! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma se vrátil jako vítěz
dnes v 07:00
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
PR zpráva
Rozvoj manažerských dovedností: Cesta k efektivnímu řízení a lepším výsledkům
včera v 12:30
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
před 2 dny
1
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
9. 2. 2026 16:58
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 3 dny
Domů
Sdílet
Diskuse