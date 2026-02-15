Workation umožnila Lukášovi změnit prostředí, aniž by si musel brát volno, a zároveň mu nabídla prostor pro objevování nových míst a strávení kvalitnějšího času s blízkými.
„Kamkoli jsme přišli, lidé byli velmi příjemní a otevření. Často reagovali i na naši dcerku, měl jsem pocit, jako bych byl na venkově, kde se všichni znají a fungují jako jedna velká rodina. Při jednom nákupu se k nám klidně připojili i tři nebo čtyři lidé,“ popisuje marketér Lukáš Bednár život na Azorech.
„Vládne tam úplná pohoda, lidé se nikam neženou. Tím, že jsou tak daleko od Ameriky i Evropy, spoléhají se hlavně sami na sebe a důvěřují si. Jsou spokojení, za ničím se nehoní. Většina aut, která tam můžeš potkat, jsou stará, otlučená a slouží jen na přesun. V provozu mají přednost krávy a nic s tím nenaděláš,“ popisuje s úsměvem atmosféru na azorském ostrově Terceira.
Lukáš se rozhodl nečekat na klasickou dovolenou a místo toho spojil práci s poznáváním nové země. Se svou rodinou vycestoval na Azorské ostrovy, kde si vyzkoušel takzvaný workation – trend posledních let, při kterém lidé kombinují pracovní povinnosti s pobytem v atraktivním prostředí uprostřed Atlantiku, daleko od domova a kanceláře.
Workation mu umožnila změnit prostředí, aniž by si musel vzít volno, a zároveň mu nabídla prostor na objevování nových míst a strávit kvalitnější čas s blízkými. „V roce 2021 jsme s manželkou byli na Azorech na svatební cestě a už tehdy jsme věděli, že se tam chceme vrátit. Teď, když je dcerka malá a manželka je na mateřské, měli jsme ideální příležitost vyzkoušet si život v zahraničí alespoň na pár týdnů,“ říká.
Pozitivní vliv na efektivitu a motivaci
Lukáš zároveň přiznává, že mu v hlavě už nejednou vyvstala myšlenka, jaké by to bylo odstěhovat se ze Slovenska do ciziny. Workation je vlastně taková zkouška „na nečisto“. Změna prostředí se podle jeho slov navíc velmi pozitivně podepsala na jeho motivaci a pracovních výsledcích.
„Jsem extrémně orientovaný na výkon, ale na Azorech jsem dokázal vyburcovat svou vnitřní motivaci na maximum. Všechnu práci jsem si udělal rychle a kvalitně, což se podepsalo i na ohlasech od spokojených klientů. Chtěl jsem, abychom po obědě mohli jít na výlet. A opravdu – každý den jsme po obědě trávili spolu na nějakém zajímavém místě. Bylo to úplně jiné než rutina doma. Problém mi při práci nedělal ani časový posun,“ pochvaluje si.
„Dcerka měla navíc spoustu podnětů, které doma nemá. Pozorovala přírodu, krávy i jiná zvířata, která jsme měli na dosah. Pro nás dospělé jsou to možná běžné věci, ale pro ni to bylo něco úplně nového. Plus bylo i příjemné teplé počasí, které jsme vyměnili za zimu,“ říká.
Právě pomalé tempo a mentalita místních lidí byly jedním z důvodů, proč si Lukáš Azory vybral jako místo na workation. Prostředí, které netlačí na výkon, mu umožnilo nastavit si jasné hranice mezi prací a volným časem. „Už po pár dnech jsem měl pocit, že sem patřím. Velmi mi jejich pohoda vyhovovala.“
Všiml jsem si, že my jsme byli zpočátku velmi ostražití – zamykali jsme auto, dům a všechno kontrolovali. Místní to však, aspoň podle mých postřehů, vůbec neřešili.
Vybav si nezbytné povinnosti předem
Workation nemusí být pro každého. Zabalit kufry a odjet na několik týdnů či měsíců může být pro rodinu ještě náročnější. Ale není to nemožné. Lukáš se na tuto etapu musel připravit zejména v práci.
„Klientům jsem musel sdělit, že mě osobně nezastihnou, abych předešel nepříjemným situacím. Zároveň jsem se nechtěl jen přesunout z bodu A do bodu B, ale chtěl jsem si Azory opravdu užít. Všechno, co se dalo, jsem se proto snažil zařídit předem.
Když se rozhodneš odejít, měl*a bys počítat i s věcmi, které musíš v tom období vyřešit, aby ses vyhnul*a stresu a nezatěžoval*a jiné. Nám například končila STK auta. Doporučuji si proto otevřít kalendář a zkontrolovat všechny povinnosti, které tě v daném období čekají,“ radí Lukáš.
Samozřejmě, workation bude vyhovovat zejména lidem, kteří mohou svou práci vykonávat na dálku. Čím se však tato forma práce liší od známého home office nebo například sabatiklu?
Sabatikl je naopak delší pracovní volno, během kterého si lidé dávají pauzu od práce nebo pracují jen minimálně.
Podobnou formu práce mají i digitální nomádi – ti sice také pracují na dálku a často mění země či města, ale na rozdíl od workation jde o dlouhodobý životní styl spojený s cestováním.
Auta nejsou symbolem statusu
„Všiml jsem si, že my jsme byli zpočátku velmi ostražití – zamykali jsme auto, dům a všechno kontrolovali. Místní to však, aspoň podle mých postřehů, vůbec neřešili. Na ostrově totiž nemá smysl něco ukrást, například auto – stejně ho nemáš kam odvézt a hned bys byl*a podezřelý*á. I díky tomu na Azorech člověk cítí neuvěřitelnou míru bezpečí,“ říká.
Obyvatelé a obyvatelky Azorů auta nepovažují za symbol statusu, ale praktický prostředek pro přesun z bodu A do bodu B. Navíc, nejdelší úsek dálnice má jen pár desítek kilometrů. „Byl jsem asi nejrychlejší řidič na ostrově, a to jsem jezdil podle předpisů,“ říká se smíchem Lukáš. „Na tak krátkých vzdálenostech rychlou jízdou moc času neušetříš a důležitá je hlavně bezpečnost. Na útesech při silném větru to ani jinak není možné,“ vysvětluje.
To, že se místní neženou za majetkem ani výkonem a užívají si přítomný okamžik však neznamená, že by byli zaostalí. Je třeba brát na vědomí, že Azory jsou součástí evropské země. Ačkoli je Portugalsko od ostrovů vzdálené přibližně 1500 kilometrů, životní úroveň ani příjmy se od pevniny výrazně neliší.
„Je však těžké to zobecnit, protože na Azorech je pochopitelně podstatně méně pracovních příležitostí než na pevninské části země,“ vysvětluje Lukáš. Azory jsou známé kvalitními mléčnými výrobky a masem, zejména proto, že na ostrovech chovají hodně krav. Není nic neobvyklého, že ti cestu na výlet zkříží stádo, a tehdy ti nezbývá nic jiného než si chvíli počkat. „Kdyby se mi tohle stalo na dálnici doma po cestě do práce, asi bych na to reagoval jinak. Na Azorech je to však úplně běžná situace,“ říká.
Odměnou za to jsou pro místní kvalitní mléčné výrobky za výhodné ceny. „Kulaté dlouhozrající sýry se tu pohybují v ceně okolo 290 až 360 korun za kilo. Kupoval jsem celý ten bochník. Například mléko však stálo stejně jako u nás.“
Espresso tu běžně stojí 17 korun
Další potravinou, která je na Azorech dostupná a kvalitní, je podle Lukáše hovězí maso. Pochopitelně dražší jsou podle něj na ostrovech dovážené potraviny, ale naopak dostupnější je tam exotické ovoce. Pozitivně vnímal Lukáš i ceny v restauracích a na vánočních trzích. „Espresso tu běžně stojí 17 korun. Za výborné jídlo v restauraci na opravdu úrovni, kde je špičková obsluha, hezký interiér i kvalitní jídlo, zaplatíš přibližně 400 korun,“ říká.
„Na vánočních trzích nás s manželkou překvapilo, že z nich na ostrovech dělají spíše komunitní akci než byznys. Ve stáncích prodávají sympatické ženy, které se střídají, koláčky si pečou samy a stojí asi 25 korun. Většinou jde zisk na nějakou sbírku, takže i nájem stánku je spíše symbolický,“ říká.
S jakými výdaji je třeba počítat?
Lukáš vysvětluje, že na celé workation je jednoznačně nejdražší ubytování. Samozřejmě, v ideálním případě je lepší zvolit soukromé ubytování před hotelem. Čím déle v dané lokalitě budeš, tím výhodnější cenu s majitelem můžeš sjednat. „Nemyslím si, že je to pro lidi nedostupná zkušenost. Kdybych měl náklady vyčíslit, vyšlo by to možná přibližně na dvě standardní dovolené,“ říká.
Jednou z možností, kterou někteří lidé využívají, je pronajmout svůj byt nebo dům doma, zatímco budou pryč, čímž si dokážou snížit celkové náklady. „Uvažovali jsme i nad touto možností. Bohužel se nám to v tak krátkém čase nepodařilo zajistit,“ říká Lukáš.
Cena letenek se odvíjí od zvolené destinace. Lukášovi s rodinou letenky z Vídně na ostrov Terceira s přestupem v Lisabonu jednosměrně vyšly na přibližně 1 700 korun. Náklady na stravu jsou podle něj srovnatelné s náklady, které mají i doma. „A to jsme si dovolili o něco víc,“ pochvaluje si.
Při workation je však jistě třeba počítat i s výdaji na pronájem auta či vstupy na atrakce. Pointa je přece poznávat okolí. Lukáš však na palivu ušetřil. „Když si porovnám, že doma běžně najezdím přibližně dva tisíce kilometrů měsíčně a na Azorech jsem měsíčně ujel jen kolem 300 kilometrů, v konečném důsledku jsem vlastně ušetřil. A to jsme někam jezdili každý den,“ říká.
A zda by si takový životní styl dokázal představit i dlouhodobě? „Já určitě ano.“ říká s radostí. „Teď však nerozhoduji už jen sám za sebe,“ dodává.