27. ledna 2026 v 7:00
Čas čtení 7:07

Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy

Zdroj: Refresher / Radka Klučárová
Radka Klučárová
Radka Klučárová
„Pravé Mongolsko zažiješ až tehdy, když tam přežiješ zimu,“ psali na internetu.

O tom, jaká je skutečná zima v Mongolsku, jsem téměř nic nevěděla. A upřímně řečeno, měla jsem obavy. „Teploty v Mongolsku během zimy klesají až na -40 stupňů Celsia a Ulanbátar je považované za nejchladnější hlavní město na světě,“ četla jsem. „Jak se tam dá fungovat? A co si, proboha, budu oblékat, abych nezmrzl*a?“ Byla jsem zvědavá a odhodlaná to zkusit.

Postsocialistická země v Asii, ležící mezi Ruskem a Čínou, mě však pořádně překvapila. V zemi sice žije více koní než lidí a její území tvoří převážně nekonečné stepi, polopouště a nehostinná poušť Gobi. Zemi brzdí korupce a minimální mzda nedosahuje ani pět tisíc korun.

zima, Mongolsko,
Zdroj: Refresher
V tomto článku se dočteš:
  • Jak vypadá zima a život v nejchladnějším hlavním městě na světě.
  • Proč není chlad největší problém obyvatel města.
  • Co jim způsobuje největší problémy.
  • Jak Mongolové připravují děti na extrémní zimu.
  • Proč se na chodníku v ulanbátarském parku zřejmě na ledu neuklouzneš.
„Toto je ulanbátarský downtown," říká nám pán, který nás přivezl z letiště, lámanou angličtinou při vystupování z auta. Do areálu bytových 20patrových věžáků s podzemními parkovišti ohraničenými plotem vstupujeme přes bránu na čip. Je sice jen pár minut po šesté ráno, ale ve městě už vládne ruch – lidé spěchají do práce a školy. „Lékárna funguje 24/7," pokračuje a ukazuje na obchody a služby v areálu.

Všímáme si potraviny, lékárny, drogerie, restaurace i provozovny s rychlým občerstvením v bezprostřední blízkosti našeho nového domova na nejbližší měsíce. Jen pár kroků odtud se nachází nákupní centrum a o kousek dál národní fotbalový stadion.

Mongolsko
Zdroj: Refresher

Děti na hřištích a běžci v parcích

První dojem byl velmi příjemný a jelikož byla polovina listopadu a teploty jen mírně pod nulou, teplotní rozdíl nebyl velký. Nejbližší dny se však pořádně ochladilo a plusové hodnoty už teploměr nenaměřil. Naší povinnou výbavou byly hrubé bundy, merino termoprádlo a sněhule. Bez čepice a rukavic jsme se neodvážili vyjít ven. Zastavil se však život ve městě?

