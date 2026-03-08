Hlavní témata
dnes 8. března 2026 v 11:11
Čas čtení 1:46
Valentina Mihely

Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém

Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
Zdroj: Pexels / Andrea Piacquadio / volně k užití
Společnost Dove v rámci kampaně zveřejnila výzkum toho, jaké komplimenty dáváme dětem ve věku, kdy si formují vlastní osobnost. U dívek se v 87 procentech případů týkají vzhledu, u kluků nejvíce chválíme odvahu a sportovní výkony. Chtějí to změnit.

V 87 procentech případů se na dívkách chválí, jak jsou hezké, co mají na sobě a jaký mají styl. Pochvaly za charakterové rysy, jako jsou odvaha, šikovnost či vytrvalost, tvoří u dívek jen čtyři procenta komplimentů. U kluků je to 55 procent. Na druhém místě v četnosti u chlapců jsou sportovní výkony a úspěchy, které chválíme ve 37 procentech případů, u holek jen v devíti.

56 procent žen si nejvíce pamatuje komplimenty za schopnosti a charakter. Ty pro ně mají větší význam než pochvaly vzhledu.
To, jakou vlastnost skrze komplimenty u dětí podporujeme, se liší také napříč kraji. V Moravskoslezském kraji dívky za vzhled chválíme téměř výhradně (v 97 procentech případů). Za něco jiného než vizáž, chválíme dívky nejvíce ve Zlíně (28 %) a v Královéhradeckém kraji (18 %).

Psycholožka a patronka projektu Sebedůvěry Andrea Antalová vysvětluje proč.

„Jako společnost jsme si zvykli chválit dívky zejména za vzhled, protože moc, výkon a kompetence byly historicky připisovány mužům, zatímco ženskost se zužovala na atraktivitu a jemnost. Tyto vzorce se přenášejí generacemi – posilují jejich reklama, film i sociální sítě a od dětství je upevňují výchovné stereotypy. Právě proto je důležité vědomě rozšiřovat pochvalu zejména na schopnosti a charakter, aby hodnota dívek a žen nestála na tom, jak vypadají, ale na tom, kým jsou. Schopnosti a charakter vytváří stabilnější základ sebehodnoty než samotný vzhled. Když je oceňujeme, podporujeme zdravé sebevědomí, růst a vnitřní jistotu – ne tlak na dokonalost.“

Ocenění charakteru a schopností má pro ženy větší význam než pochvala vzhledu

Ženy zároveň uvádějí, že nejvíce pamatují právě komplimenty, které se týkají jejich charakteru a schopností. Ty pro ně mají větší význam než pochvala vzhledu. Výzkum ukazuje, že si tuhle nerovnost uvědomujeme. 72 procent lidí v Česku vnímá, že společnost spojuje hodnotu dívek především s tím, jak vypadají. 94 procent lidí zároveň věří, že by dívkám zvedlo sebevědomí, kdyby je společnost více chválila i za jejich schopnosti.

Právě to je hlavně ve věku, kdy si děti a adolescenti formují vlastní osobnost a představu o tom, kdo jsou, zásadní.

„Slova, která děti poslouchají, formují jejich vnitřní hlas. Pokud jsou dívky chváleny jen za to, jak vypadají, naučí se věřit, že jejich hodnota je navázána na vzhled,“ vysvětluje psycholožka Šárka Kučerová, odborná garantka Projektu sebedůvěry, pod jehož hlavičkou Dove dlouhodobě působí. „Potom každá změna vzhledu (věk, akné, nemoc) může výrazně zasáhnout sebevědomí,“ doplňuje Antalová.

Projekt sebedůvěry doporučuje zkusit si jednoduchý test: Než příště vyslovíme kompliment, představme si, že je před námi místo ženy muž, místo dívky chlapec – a naopak. Zkusme se před dalším přáním (nejen k MDŽ) zastavit a pojmenovat, čeho si na ženách a dívkách opravdu vážíme – třeba jejich odvahy, vytrvalosti, humoru, empatie nebo práce, kterou odvádějí. Takové komplimenty v nich zůstávají.

