Tyra Banks se zapsala do dějin jako nejtoxičtější osobnost televizní zábavy. „Spáchala zločiny proti lidskosti,“ vzkazují soutěžící.
Když se na začátku tisíciletí objevila reality show Amerika hledá topmodelku, působila jako revoluce. Projekt supermodelky Tyry Banks měl údajně změnit módní průmysl, rozbít stereotypy krásy a dát šanci dívkám, které by se jinak do světa modelingu nikdy nedostaly.
Po více než dvaceti letech ale pořad získal úplně jinou pověst. Nový dokument na Netflixu Reality Check: Inside America’s Next Top Model ukazuje zákulisí jedné z nejkontroverznějších reality show televizní historie – a vyvolává otázku, zda byl celý projekt od začátku postaven na systematickém využívání soutěžících pro televizní drama.
Jedno je jisté, drtivá většina věcí, ke kterým během pořadu docházelo, byla nejen ponižující, zesměšňující a neetická, ale mnoha dívkám doslova zničila život a co víc, měla velmi špatný dopad na diváky, kteří začali kvůli Topmodelce pochybovat i sami o sobě.
Tyra Banks a sen o nové éře modelingu
Tyra Banks se proslavila jako supermodelka, neměla to ale úplně jednoduché. V době, kdy začínala, dominoval ideál takzvaného „heroin chic“, tedy extrémně hubené, vysoké a převážně bílé modelky. Pro černošské modelky byl prostor výrazně menší a často i hůře placený, přestože se jejich fotografie někdy prodávaly lépe než ty s bílými modelkami. Tyra chtěla tento systém změnit. Její idea byla jednoduchá: vytvořit televizní show, která ukáže, že krása má mnoho podob.
Kontaktovala proto kmotra reality shows, producenta Kena Mocka, a společně vytvořili jasný koncept pořadu. Stálo to na tom, že dali deset dívek do jednoho apartmá v luxusním hotelu, kde po dobu osmi týdnů musely plnit modelingové výzvy včetně nejrůznějších focení, a poté na konci každého dílu jednu z nich porota vyřadila.
Porotu tvořili mimo jiné kreativní ředitel a mentor Jay Manuel, legendární trenér chůze po mole Miss J. Alexander, tvrdá a nekompromisní porotkyně Janice Dickinson a fotograf a televizní sympaťák Nigel Barker.
První televize projekt odmítla údajně proto, že modelky jsou nudné. Když ale pořad nakonec vznikl, stal se okamžitým hitem a nejsledovanější show stanice UPN. „Ty máš jen magazín, já celou televizní show,“ říkávala Tyra, kterou bylo najednou vidět všude a Topmodelka se proměnila v kulturní fenomén.
Popelka v reality show jen na oko
Pro soutěžící měl pořad představovat pohádku o Popelce. Vítězka získala kontrakt s modelingovou agenturou a mediální publicitu, která jí měla otevřít dveře do módního světa. Mnoho dívek do soutěže přicházelo s nadějí, že konečně získají validaci a uznání, které jim v životě chybělo. Jenže velmi brzy začalo být jasné, že Topmodelka není jen modelingová soutěž, ale především reality show.
Jedním z prvních momentů, kdy se začala ukazovat temná stránka pořadu, byly tzv. makeovery čili přeměny. Dívkám byla často nařízena velmi drastická změna jejich vzhledu, od stříhání vlasů až po radikální stomatologické zákroky. Mnohé z nich to odmítaly, ale neměly na výběr, vždy totiž dostaly ultimátum. Pokud to nesplní, budou vyhozeny. Ony ale pro postup žily.
Danielle měla mezeru mezi zuby, takže ji porota poslala k zubaři kvůli dokonalému úsměvu. Na té mezeře si zakládala, byl na ni ale vyvinut takový tlak ohledně toho, že ji žádná agentura nepřijme, že nakonec podlehla. Paradoxem pak bylo, že v další sérii Tyra nechala jiné dívce mezeru mezi zuby naopak zvětšit.
Ke každému zákroku mimo jiné muselo dojít okamžitě, dívky neměly možnost poradit se s rodinou nebo právníkem. Joanie tak podstoupila rozsáhlou operaci chrupu, kdy jí zubař vyvrtal čtyři zuby. Výsledek dopadl otřesně. Dodnes Joanie tvrdí, že i po několika dalších operacích má kvůli tomu problémy se skusem.
Show se tak pouštěla do věcí, na které neměla jakékoli právo. Určovat někomu, co má dělat se svým tělem, je nemorální a nepřijatelné. I přesto se kvůli tomu vůbec nic nestalo a tvůrci nadále pokračovali ve stejném stylu.
Ponižování s dopadem i na diváctvo
Show zároveň ukazovala věci, co se do televize nehodily jako například epilaci ohanbí brazilským voskem, čímž vystavovala soutěžící ponižujícím situacím. Porota také velmi ostře komentovala těla modelek. Osmnáctiletá Giselle se doslechla, že má moc velký zadek, přitom teprve dorůstala do svého těla, trápila se kvůli tomu a od agentur pak slyšela, že byla v show vyobrazena jako ta, co si nevěří, proto o nesebevědomou holku nemají zájem.
Keeneyah se v osobním životě doslýchala, že je příliš hubená, pro Topmodelku měla ale moc velké míry. V postprodukci z ní však záměrně udělali tu, co stihla sníst už tři housky, přitom to byla furt ta jedna stejná. Tyra se nyní odvolává na to, že standardy byly tenkrát přísné, paradoxně ona sama byla v médiích zobrazována jako ta, co má pár kil nahoře, ale ve finále takhle stejně fatshamovala dívky v show.
Plno divaček se pak ozvalo, že si na základě těchto komentářů samy vybudovaly poruchu příjmu potravy, jelikož se dívaly na extrémně štíhlé modelky, a zároveň slyšely, že jsou „tlusté“. Pořad bohužel nebral absolutní odpovědnost za to, jak působí na diváctvo, a že tak naprosto tristním způsobem ovlivňuje mladé ženy a dívky.
Ebony se zase přímo před kamerou ptali na její sexualitu a zároveň ji kritizovali za kvalitu pleti, přestože lidé v zákulisí věděli, že její pleť je ve skutečnosti krásná. Problém však vězel v tom, že měla vyholenou hlavu, tmavou pleť a byla lesba, což se v televizi nenosilo, proto se uměle vytvořil příběh „problematické modelky“. A na tom celém pořad stál. Vnucoval dívkám charakterové rysy, které jim nebyly blízké, proto najednou zjišťovaly, že to vůbec není o modelingu, ale o vytvoření co největšího dramatu.
Keeneyah na jednom focení čelila sexuálnímu obtěžování, a i když si na to stěžovala, nikdo ji neochránil. Tyra nyní říká, že dělala, co mohla a k tomu připomíná, že dnes to vše funguje jinak než tehdy. Jinými slovy absolutně nepřebírá vinu a sebereflexe je na bodě mrazu.
Velmi známou scénou je pak Tyřin výbuch, kdy ztratila kontrolu nad emocemi při vyřazování soutěžící Tiffany, na kterou začala ječet: „I have never in my life yelled at a girl like this.“ („Nikdy v životě jsem takhle na žádnou dívku nekřičela.“). Tyra tvrdila, že v Tiffany viděla budoucí supermodelku. Tiffany ale později uvedla, že pokud by ji Tyra skutečně měla ráda, nikdy by ji veřejně takto neponížila.
Moment, který zničil život
Jedním z nejkontroverznějších momentů celé série byl příběh soutěžící Shandi, která během natáčení v Miláně měla po večírku sexuální styk s jiným mužem, přestože měla doma partnera. Šlo o to, že muži byli dívkám záměrně dohozeni. Mnoho modelek se pak šíleně opilo, Shandi říká, že měla black out a nevěděla tak o sobě. Vzpomíná si, že jen tušila, že má pohlavní styk, ale vůbec to necítila.
Následovalo veřejné přiznání před kamerou, kdy Tyra Banks absolutní „náhodou“ začala s dívkami mluvit o nevěře, přitom měla echo od produkce. Poté byla Shandi donucena zavolat svému partnerovi a o všem mu říct, přičemž byla celou dobu natáčená a všechno se pak odvysílalo v televizi.
Členové štábu později přiznali, že se za natáčení této scény soutěžící omlouvali. Producenti ale argumentovali, že účastnice věděly, že kamery běží 24 hodin denně. Ještě se oháněli tím, že celou tuto situaci v postprodukci značně utlumili.
Hranice neexistovaly
Díky tomu, že se Topmodelka stala fenoménem a sledovanost rostla rapidním způsobem, se tvůrci rozhodli přidávat a přidávat. Výsledkem toho byla focení modelek s tarantulemi, šváby, holuby, měly na sobě syrové maso, chodily na 25centimetrových podpatcích, musely předstírat, že jsou bezdomovkyně, fotily drogovou závislost nebo hrály oběti vražd.
Jedna hrála, že jí ukradli orgány, druhá byla shozená z budovy a soutěžící Dionne měl někdo střelit do hlavy. Produkční přitom od začátku věděli, že má matku, která byla ve skutečnosti postřelena a ochrnula od pasu dolů, a přesto ji do tohoto focení obsadili. Modelka si myslí, že od ní očekávali psychické zhroucení. Producent Ken Mock později přiznal, že to byla chyba.
Bez ohledu na to se vždy vše omlouvalo formulkou: „Good television is good television,“ což je samozřejmě naprosto absurdní a v podstatě jen přiznání, že o reálný modeling se zde nejednalo. Dívky byly prakticky odměňovány potleskem za to, že daly své zdraví na druhou kolej. Nikoho nezajímalo, že zvracejí, omdlévají, vypadají pomalu jako mrtvé, protože nechtěly jíst, aby nebyly zavodněné. Věděly, že přecházely samy sebe. Dělaly ale úplně cokoliv, aby se dostaly do dalšího kola. Byly v podstatě jen loutky, se kterými se hýbalo směrem, kterým bylo potřeba.
Jedním z nejkritizovanějších focení bylo, kde modelky měnily rasu pomocí make-upu a stylizace. Reakce veřejnosti byla okamžitá. Mnoho lidí označilo koncept za rasistický a nikdo nechápal, jak se to mohlo dostat do televize. Tyra Banks tehdy tvrdila, že jejím cílem bylo ukázat krásu různých kultur. Dnes sama přiznává, že by takové focení už nevytvořila.
Co se stalo s vítězkami a jak dopadla celá show
Přestože pořad sliboval modelingovou kariéru, realita byla ve většině případů jiná. Například plus-size vítězka Whitney získala kontrakt s agenturou Elite Model Management, která však neměla plus-size divizi. Danielle pokračování po Topmodelce popisuje jako, že byla předhozena vlkům. Nikdo v agentuře se o ni nezajímal, nechodila vůbec na žádné konkurzy, a pak zjistila, že to bylo právě kvůli její účasti v show. Na účastnice se totiž pohlíželo jako na hvězdy reality show a návrháři nechtěli, aby byla pozornost stržena na ně místo na jejich kolekci.
Topmodelka měla obrovské stigma. O dívkách, co soutěž vyhrály, nikdo nakonec vůbec nevěděl, nikdo jim nebušil na dveře, že je viděl v show, a proto je chce. Nedopadlo to vůbec tak, jak jim bylo slíbeno, v modelingu jednoduše vůbec nikoho nezajímaly.
A Tyra to celou dobu věděla. Sama to totiž po mnoha letech přiznala Danielle, která stejně jako ostatní nedokázala pobrat, že tvůrci vytvořili impérium na úkor snů všech dívek, co do show šly a jejichž sen se nikdy neuskutečnil. O co hůř, mnohé holky se po Topmodelce dostaly ještě na větší dno, než ze kterého do show přišly.
Z projektu postupně začali odcházet i lidé ze zákulisí. Jay Manuel v dokumentu popsal práci na pořadu jako psychicky vyčerpávající a potvrdil, že produkce se silně podílela na dramatických příbězích, které měly daleko od reality. Nakonec se společně s Miss J. a Nigelem dočkali stejného přístupu, jaký byl uplatňován na modelky v pořadu. Byli veřejně propuštěni, údajně kvůli klesající sledovanosti.
Sledovanost pak šla už prudce dolů, Tyra se doslechla, že nikdo není nedotknutelný a byla nahrazena v roli moderátorky Ritou Orou. Ani to se ale nechytlo a show byla po 24 cyklech definitivně ukončena.
Fenomén, co přepsal pravidla hry
Pořad Amerika hledá topmodelku se zapsal do dějin způsobem jako máloco jiného. Zprvu sice pomohl otevřít debatu o rozmanitosti v modelingu, ve finále ale vytvořil systém, ve kterém předcházelo drama a sledovanost úplně všemu, a to i zdraví a snům soutěžících. Negativním způsobem ovlivnil i mnoho diváků a divaček.
Jak shrnuje mnoho účastnic, je to show, co kompletně změnila prostředí reality shows a vědomě podkopala nohy těm, co do ní šly a obětovaly jí doslova všechno. Nakonec otevřela veřejnou diskuzi o tom, co znamená přistupovat k lidem zcela neeticky a jak je možné, že to takovou dobu fungovalo.