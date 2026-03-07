Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 7. března 2026 v 17:00
Čas čtení 7:10

Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil

Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
Zdroj: Netflix/propagační materiál
Ella Petrová
Ella Petrová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tyra Banks se zapsala do dějin jako nejtoxičtější osobnost televizní zábavy. „Spáchala zločiny proti lidskosti,“ vzkazují soutěžící.

Když se na začátku tisíciletí objevila reality show Amerika hledá topmodelku, působila jako revoluce. Projekt supermodelky Tyry Banks měl údajně změnit módní průmysl, rozbít stereotypy krásy a dát šanci dívkám, které by se jinak do světa modelingu nikdy nedostaly.

Po více než dvaceti letech ale pořad získal úplně jinou pověst. Nový dokument na Netflixu Reality Check: Inside America’s Next Top Model ukazuje zákulisí jedné z nejkontroverznějších reality show televizní historie – a vyvolává otázku, zda byl celý projekt od začátku postaven na systematickém využívání soutěžících pro televizní drama.

Doporučeno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ 4. března 2026 v 10:00

Jedno je jisté, drtivá většina věcí, ke kterým během pořadu docházelo, byla nejen ponižující, zesměšňující a neetická, ale mnoha dívkám doslova zničila život a co víc, měla velmi špatný dopad na diváky, kteří začali kvůli Topmodelce pochybovat i sami o sobě.

Tyra Banks a sen o nové éře modelingu

Tyra Banks se proslavila jako supermodelka, neměla to ale úplně jednoduché. V době, kdy začínala, dominoval ideál takzvaného „heroin chic“, tedy extrémně hubené, vysoké a převážně bílé modelky. Pro černošské modelky byl prostor výrazně menší a často i hůře placený, přestože se jejich fotografie někdy prodávaly lépe než ty s bílými modelkami. Tyra chtěla tento systém změnit. Její idea byla jednoduchá: vytvořit televizní show, která ukáže, že krása má mnoho podob.

Kontaktovala proto kmotra reality shows, producenta Kena Mocka, a společně vytvořili jasný koncept pořadu. Stálo to na tom, že dali deset dívek do jednoho apartmá v luxusním hotelu, kde po dobu osmi týdnů musely plnit modelingové výzvy včetně nejrůznějších focení, a poté na konci každého dílu jednu z nich porota vyřadila.

antm
Zdroj: CBS/propagační materiál

Porotu tvořili mimo jiné kreativní ředitel a mentor Jay Manuel, legendární trenér chůze po mole Miss J. Alexander, tvrdá a nekompromisní porotkyně Janice Dickinson a fotograf a televizní sympaťák Nigel Barker.

Doporučeno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“ 1. března 2026 v 7:00

První televize projekt odmítla údajně proto, že modelky jsou nudné. Když ale pořad nakonec vznikl, stal se okamžitým hitem a nejsledovanější show stanice UPN. „Ty máš jen magazín, já celou televizní show,“ říkávala Tyra, kterou bylo najednou vidět všude a Topmodelka se proměnila v kulturní fenomén.

Popelka v reality show jen na oko

Pro soutěžící měl pořad představovat pohádku o Popelce. Vítězka získala kontrakt s modelingovou agenturou a mediální publicitu, která jí měla otevřít dveře do módního světa. Mnoho dívek do soutěže přicházelo s nadějí, že konečně získají validaci a uznání, které jim v životě chybělo. Jenže velmi brzy začalo být jasné, že Topmodelka není jen modelingová soutěž, ale především reality show.

Jedním z prvních momentů, kdy se začala ukazovat temná stránka pořadu, byly tzv. makeovery čili přeměny. Dívkám byla často nařízena velmi drastická změna jejich vzhledu, od stříhání vlasů až po radikální stomatologické zákroky. Mnohé z nich to odmítaly, ale neměly na výběr, vždy totiž dostaly ultimátum. Pokud to nesplní, budou vyhozeny. Ony ale pro postup žily.

antm
Zdroj: UPN/propagační materiál

Danielle měla mezeru mezi zuby, takže ji porota poslala k zubaři kvůli dokonalému úsměvu. Na té mezeře si zakládala, byl na ni ale vyvinut takový tlak ohledně toho, že ji žádná agentura nepřijme, že nakonec podlehla. Paradoxem pak bylo, že v další sérii Tyra nechala jiné dívce mezeru mezi zuby naopak zvětšit.

Doporučeno
Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí 5. února 2026 v 19:30

Ke každému zákroku mimo jiné muselo dojít okamžitě, dívky neměly možnost poradit se s rodinou nebo právníkem. Joanie tak podstoupila rozsáhlou operaci chrupu, kdy jí zubař vyvrtal čtyři zuby. Výsledek dopadl otřesně. Dodnes Joanie tvrdí, že i po několika dalších operacích má kvůli tomu problémy se skusem.

Výsledek operace zubů Joanie.
Výsledek operace zubů Joanie. Zdroj: UPN/propagační materiál

Show se tak pouštěla do věcí, na které neměla jakékoli právo. Určovat někomu, co má dělat se svým tělem, je nemorální a nepřijatelné. I přesto se kvůli tomu vůbec nic nestalo a tvůrci nadále pokračovali ve stejném stylu.

Ponižování s dopadem i na diváctvo

Show zároveň ukazovala věci, co se do televize nehodily jako například epilaci ohanbí brazilským voskem, čímž vystavovala soutěžící ponižujícím situacím. Porota také velmi ostře komentovala těla modelek. Osmnáctiletá Giselle se doslechla, že má moc velký zadek, přitom teprve dorůstala do svého těla, trápila se kvůli tomu a od agentur pak slyšela, že byla v show vyobrazena jako ta, co si nevěří, proto o nesebevědomou holku nemají zájem.

Keeneyah se v osobním životě doslýchala, že je příliš hubená, pro Topmodelku měla ale moc velké míry. V postprodukci z ní však záměrně udělali tu, co stihla sníst už tři housky, přitom to byla furt ta jedna stejná. Tyra se nyní odvolává na to, že standardy byly tenkrát přísné, paradoxně ona sama byla v médiích zobrazována jako ta, co má pár kil nahoře, ale ve finále takhle stejně fatshamovala dívky v show.

Doporučeno
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“ Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“ 5. března 2026 v 10:00

Plno divaček se pak ozvalo, že si na základě těchto komentářů samy vybudovaly poruchu příjmu potravy, jelikož se dívaly na extrémně štíhlé modelky, a zároveň slyšely, že jsou „tlusté“. Pořad bohužel nebral absolutní odpovědnost za to, jak působí na diváctvo, a že tak naprosto tristním způsobem ovlivňuje mladé ženy a dívky.

Ebony se zase přímo před kamerou ptali na její sexualitu a zároveň ji kritizovali za kvalitu pleti, přestože lidé v zákulisí věděli, že její pleť je ve skutečnosti krásná. Problém však vězel v tom, že měla vyholenou hlavu, tmavou pleť a byla lesba, což se v televizi nenosilo, proto se uměle vytvořil příběh „problematické modelky“. A na tom celém pořad stál. Vnucoval dívkám charakterové rysy, které jim nebyly blízké, proto najednou zjišťovaly, že to vůbec není o modelingu, ale o vytvoření co největšího dramatu.

Účastnice Ebony.
Účastnice Ebony. Zdroj: UPN/propagační materiál

Keeneyah na jednom focení čelila sexuálnímu obtěžování, a i když si na to stěžovala, nikdo ji neochránil. Tyra nyní říká, že dělala, co mohla a k tomu připomíná, že dnes to vše funguje jinak než tehdy. Jinými slovy absolutně nepřebírá vinu a sebereflexe je na bodě mrazu. 

Keeneyahu obtěžoval model napravo.
Keeneyahu obtěžoval model napravo. Zdroj: UPN/propagační materiál

Velmi známou scénou je pak Tyřin výbuch, kdy ztratila kontrolu nad emocemi při vyřazování soutěžící Tiffany, na kterou začala ječet: „I have never in my life yelled at a girl like this.“ („Nikdy v životě jsem takhle na žádnou dívku nekřičela.“). Tyra tvrdila, že v Tiffany viděla budoucí supermodelku. Tiffany ale později uvedla, že pokud by ji Tyra skutečně měla ráda, nikdy by ji veřejně takto neponížila.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Pop History Book (@pophistorybook)

Moment, který zničil život

Jedním z nejkontroverznějších momentů celé série byl příběh soutěžící Shandi, která během natáčení v Miláně měla po večírku sexuální styk s jiným mužem, přestože měla doma partnera. Šlo o to, že muži byli dívkám záměrně dohozeni. Mnoho modelek se pak šíleně opilo, Shandi říká, že měla black out a nevěděla tak o sobě. Vzpomíná si, že jen tušila, že má pohlavní styk, ale vůbec to necítila.

Doporučeno
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly 2. března 2026 v 16:00

Následovalo veřejné přiznání před kamerou, kdy Tyra Banks absolutní „náhodou“ začala s dívkami mluvit o nevěře, přitom měla echo od produkce. Poté byla Shandi donucena zavolat svému partnerovi a o všem mu říct, přičemž byla celou dobu natáčená a všechno se pak odvysílalo v televizi.

Shandi při telefonátu s přítelem o nevěře.
Shandi při telefonátu s přítelem o nevěře. Zdroj: UPN/propagační materiál

Členové štábu později přiznali, že se za natáčení této scény soutěžící omlouvali. Producenti ale argumentovali, že účastnice věděly, že kamery běží 24 hodin denně. Ještě se oháněli tím, že celou tuto situaci v postprodukci značně utlumili.

Hranice neexistovaly

Díky tomu, že se Topmodelka stala fenoménem a sledovanost rostla rapidním způsobem, se tvůrci rozhodli přidávat a přidávat. Výsledkem toho byla focení modelek s tarantulemi, šváby, holuby, měly na sobě syrové maso, chodily na 25centimetrových podpatcích, musely předstírat, že jsou bezdomovkyně, fotily drogovou závislost nebo hrály oběti vražd.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy 4. března 2026 v 18:00

Jedna hrála, že jí ukradli orgány, druhá byla shozená z budovy a soutěžící Dionne měl někdo střelit do hlavy. Produkční přitom od začátku věděli, že má matku, která byla ve skutečnosti postřelena a ochrnula od pasu dolů, a přesto ji do tohoto focení obsadili. Modelka si myslí, že od ní očekávali psychické zhroucení. Producent Ken Mock později přiznal, že to byla chyba.

Dionne při focení obětí zločinu.
Dionne při focení obětí zločinu. Zdroj: UPN/propagační materiál

Bez ohledu na to se vždy vše omlouvalo formulkou: „Good television is good television,“ což je samozřejmě naprosto absurdní a v podstatě jen přiznání, že o reálný modeling se zde nejednalo. Dívky byly prakticky odměňovány potleskem za to, že daly své zdraví na druhou kolej. Nikoho nezajímalo, že zvracejí, omdlévají, vypadají pomalu jako mrtvé, protože nechtěly jíst, aby nebyly zavodněné. Věděly, že přecházely samy sebe. Dělaly ale úplně cokoliv, aby se dostaly do dalšího kola. Byly v podstatě jen loutky, se kterými se hýbalo směrem, kterým bylo potřeba.

Doporučeno
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka 26. února 2026 v 13:00

Jedním z nejkritizovanějších focení bylo, kde modelky měnily rasu pomocí make-upu a stylizace. Reakce veřejnosti byla okamžitá. Mnoho lidí označilo koncept za rasistický a nikdo nechápal, jak se to mohlo dostat do televize. Tyra Banks tehdy tvrdila, že jejím cílem bylo ukázat krásu různých kultur. Dnes sama přiznává, že by takové focení už nevytvořila.

Focení změny rasy.
Focení změny rasy. Zdroj: UPN/propagační materiál

Co se stalo s vítězkami a jak dopadla celá show

Přestože pořad sliboval modelingovou kariéru, realita byla ve většině případů jiná. Například plus-size vítězka Whitney získala kontrakt s agenturou Elite Model Management, která však neměla plus-size divizi. Danielle pokračování po Topmodelce popisuje jako, že byla předhozena vlkům. Nikdo v agentuře se o ni nezajímal, nechodila vůbec na žádné konkurzy, a pak zjistila, že to bylo právě kvůli její účasti v show. Na účastnice se totiž pohlíželo jako na hvězdy reality show a návrháři nechtěli, aby byla pozornost stržena na ně místo na jejich kolekci.

Doporučeno
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech 3. března 2026 v 13:00

Topmodelka měla obrovské stigma. O dívkách, co soutěž vyhrály, nikdo nakonec vůbec nevěděl, nikdo jim nebušil na dveře, že je viděl v show, a proto je chce. Nedopadlo to vůbec tak, jak jim bylo slíbeno, v modelingu jednoduše vůbec nikoho nezajímaly.

A Tyra to celou dobu věděla. Sama to totiž po mnoha letech přiznala Danielle, která stejně jako ostatní nedokázala pobrat, že tvůrci vytvořili impérium na úkor snů všech dívek, co do show šly a jejichž sen se nikdy neuskutečnil. O co hůř, mnohé holky se po Topmodelce dostaly ještě na větší dno, než ze kterého do show přišly.

Tyra Banks.
Tyra Banks. Zdroj: Netflix/propagační materiál

Z projektu postupně začali odcházet i lidé ze zákulisí. Jay Manuel v dokumentu popsal práci na pořadu jako psychicky vyčerpávající a potvrdil, že produkce se silně podílela na dramatických příbězích, které měly daleko od reality. Nakonec se společně s Miss J. a Nigelem dočkali stejného přístupu, jaký byl uplatňován na modelky v pořadu. Byli veřejně propuštěni, údajně kvůli klesající sledovanosti.

Doporučeno
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim? Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim? 12. února 2026 v 17:00

Sledovanost pak šla už prudce dolů, Tyra se doslechla, že nikdo není nedotknutelný a byla nahrazena v roli moderátorky Ritou Orou. Ani to se ale nechytlo a show byla po 24 cyklech definitivně ukončena.

Nigel Barker, Miss J. Alexander, Jay Manuel.
Nigel Barker, Miss J. Alexander, Jay Manuel. Zdroj: Netflix/propagační materiál

Fenomén, co přepsal pravidla hry

Pořad Amerika hledá topmodelku se zapsal do dějin způsobem jako máloco jiného. Zprvu sice pomohl otevřít debatu o rozmanitosti v modelingu, ve finále ale vytvořil systém, ve kterém předcházelo drama a sledovanost úplně všemu, a to i zdraví a snům soutěžících. Negativním způsobem ovlivnil i mnoho diváků a divaček.

Doporučeno
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD 4. února 2026 v 17:00

Jak shrnuje mnoho účastnic, je to show, co kompletně změnila prostředí reality shows a vědomě podkopala nohy těm, co do ní šly a obětovaly jí doslova všechno. Nakonec otevřela veřejnou diskuzi o tom, co znamená přistupovat k lidem zcela neeticky a jak je možné, že to takovou dobu fungovalo.

Doporučeno
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu 3. března 2026 v 13:30
Doporučeno
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz „Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz 2. března 2026 v 12:57
Doporučeno
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let 5. března 2026 v 19:16
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAJÍMAVOSTI OSOBNOSTI REALITY SHOWS
Doporučujeme
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
včera v 13:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
dnes v 07:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 3 dny
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před 2 dny
Storky
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Lifestyle news
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
dnes v 15:48
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
dnes v 13:33
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
dnes v 11:39
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
dnes v 07:39
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
včera v 16:47
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
včera v 15:28
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
včera v 09:16
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 2 dny
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
před 2 dny
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Donald Trump Spojené státy americké (USA) Předpověď počasí
Více
Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova
dnes v 16:54
„Dnes bude Írán zasažen velmi tvrdě!“ varuje Trump. Írán slibuje ráznou odpověď
dnes v 16:01
Nad Česko se dostal saharský prach. Ovlivní počasí, nebude tak modrá obloha
dnes v 13:53

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 2 dny
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?
3. 3. 2026 15:00
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne se vyjádřila k útokům na sítích, lidem poslala vzkaz
2. 3. 2026 12:57
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
28. 2. 2026 16:03
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
V Praze se objevily záhadné billboardy. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
3. 3. 2026 13:30
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
včera v 15:28
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Největší unikát posledních let? Otestovali jsme „futuristický“ notebook za skoro 100 tisíc korun
před 2 dny
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
25. 2. 2026 19:00
Více z tématu Sport Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
včera v 11:23
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
dnes v 07:39
Svatba Zendayi i Leclerca nebo proměna Češky z nahé seznamky. Hvězdy showbyznysu opět šokovaly
2. 3. 2026 16:00
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
23. 2. 2026 14:14

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
dnes v 17:00
Tyra Banks se zapsala do dějin jako nejtoxičtější osobnost televizní zábavy. „Spáchala zločiny proti lidskosti,“ vzkazují soutěžící.
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
dnes v 11:39
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
dnes v 07:00
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
včera v 17:00
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
PR zpráva
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
včera v 15:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 2 dny
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
dnes v 07:00
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
dnes v 07:39
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
včera v 16:47
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 2 dny
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
2. 3. 2026 16:29
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 2 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse