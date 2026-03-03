Hlavní témata
dnes 3. března 2026 v 15:00
Čas čtení 0:18

KVÍZ: „Nejmírovější prezident“ už letos zaútočil na dvě země. Jak dobře se vyznáš v historii amerických válek?

Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití
Michal Drahný
Michal Drahný
V kvízu si můžeš ověřit, jak dobře znáš války, které formovaly vznik a existenci Spojených států. Od jejich vzniku až po politiku „míru skrz sílu“ současného prezidenta Donalda Trumpa.

Připrav si znalosti o dávné historii Spojených států od prezidenta George Washingtona až po Donalda Trumpa – poprvé i podruhé. Za existenci Spojených států se země účastnila celkem 197 konfliktů, z nichž osm stále probíhá. Některé z konfliktů, jako například Válka Šíleného hada z roku 1909, kterou vedly Spojené státy s Muscogee rebely kvůli krádeži sušeného masa, se nedají srovnat s druhou světovou válkou, ale stejně se do výčtu počítají.

V našem kvízu ale najdeš jen ty nejznámější – otestuj své znalosti:

Kvíz
Jak se vyznáš v historii amerických válek?
1 12
V jakém roce vypukla první válka, ve které poprvé bojovaly Spojené státy?
1620
1711
1775
Vysvětlení
V roce 1775 vypukla americká válka za nezávislost. Cílem bylo vymanit se z nadvlády Britského impéria.
2 12
Kdo podporoval nově vzniklé Spojené státy v bojích proti Britskému impériu?
indiánský kmen Cherokee
Francie
zbytky Aztécké říše
3 12
Co bylo důvodem pro americkou občanskou válku – Válku Severu proti Jihu?
Sever začal řešit zrušení otroctví. Jih byl proti.
Sever zavedl prohibici alkoholu. Jih byl proti.
Jih zavraždil Abrahama Lincolna. Sever odpověděl válkou.
4 12
Jak vypadala vlajka Jihu neboli Konfederace spojených států?
A
A
Zdroj: Wikimedia Commons
B
B
Zdroj: Wikimedia Commons
C
C
Zdroj: Wikimedia Commons
D
D
Zdroj: Wikimedia Commons
Vysvětlení
Ostatní vlajky byly návrhy z doby první světové války na Československou vlajku.
5 12
Jaký stát měl zaútočit na USA, aby je vtáhnul do první světové války?
Japonsko
Kanada
Mexiko
6 12
Kdo zaútočil na Spojené státy a vlákal je do druhé světové války?
Mexiko
Japonsko
Kanada
7 12
Jaká byla první válka na které se armáda USA podílela v zahraničí v rámci Studené války se Sovětským svazem?
Korejská válka
Válka ve Vietnamu
Válka v Iráku
8 12
Jakou jedinou válku Spojené státy de facto prohrály?
Válku o Havaj
Vietnamskou válku
Korejskou válku
9 12
Kdo ukončil Studenou válku?
George H. W. Bush a Boris Jelcin
Jimmy Carter a Leonid Brežněv
Ronald Reagan a Michail Gorbačov
10 12
Kdo stál za útoky z 11. září 2001?
George Bush
Al-Kaída
Talibán
11 12
Jak nazvali operaci, která zabila vůdce Al-Kaídy Usámu bin Ládina.
Operace šedivý vous
Operace dvě dávky
Operace Neuptunovo kopí
12 12
Na jaké země zatím zaútočil americký prezident Donald Trump?
Irák, Írán, Sýrie, Somálsko, Jemen, Nigérie, Venezuela
Írán a Venezuela
Pákistán, Afghánistán, Uzbekistán, Venezuela
Vysvětlení
K 3. březnu 2026 jsou to výše zmíněné.
Vyhodnotit kvíz
ZAJÍMAVOSTI KVÍZY
Storky
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
