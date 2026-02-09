Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí

Který je tvůj favorit?
Taky máš pocit, že tahle zima nemá konce a už se nemůžeš dočkat teplých slunečních paprsků a jarního šatníku? Pokud plánuješ jarní obnovení své skříně, mám pro tebe několik tipů. Podívali jsme se na aktuální kolekce známých módních domů a vybrali pro tebe několik trendů z přehlídkových mol, které budou následující sezónu dominovat.
Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Produkty jsou vybrány nezávisle redakcí.
Návrat ke klasice
Módní domy se opět začínají vracet ke klasickým siluetám, což ukázaly přehlídky značek jako Dior, Jil Sander a Calvin Klein. Při výběru se ujisti, že kalhoty mají rovný střih od boku až po kotník – na stehnech působí přiléhavěji a od kolena dolů volněji.
👀 Do nákupního košíku jsme ti vybrali:
- LEVI'S ® standardní střih 501® – 2 899 Kč
- MANGO standardní střih džíny SIENNA – 709 Kč
- Reserved straight džíny – 759 Kč
Svěží závan
Denimové trendy pro rok 2026 výrazně ovlivnila i barva roku Cloud Dancer – jemný odstín bílé s rovnováhou chladných a teplých podtónů. Kromě světlých triček a bund nastal čas vytáhnout i denim v krémových odstínech.
👀 Do nákupního košíku jsme ti vybrali:
- LEVI'S ® baggy džíny Cinch Baggy Jeans – 2 129 Kč
- Rifle By Malene Birger VINOLA – 2 899 Kč
- Wide leg džíny s vyšívanými detaily – 899 Kč
Zemité tóny
Kromě světlého denimu, módní domy jako Loewe, Celine a Dior vsadily tuto sezónu na zemité tóny ve vybledlých odstínech od hliněné, terakotové až po kamenitou šedou.
👀 Do nákupního košíku jsme ti vybrali:
- MANGO široký střih džíny IRIS ve žluto-hnědé barvě – 1 079 Kč
- LEVI'S ® standardní střih džíny Wedgie Slim Jeans – 3 199 Kč
- Rifle Marciano by Guess RAINA – 2 799 Kč
Na míru šité džíny
Džíny vnímáme spíše jako součást neformálních outfitů. Valentino a Chloe nám však ukázali, že mohou dobře fungovat i jako elegantní kalhoty. Jediné, co potřebuješ, je dobrý střih a puky.
👀 Do nákupního košíku jsme ti vybrali:
- MANGO široký střih džíny AYLIN – 1 079 Kč
- DRYKORN široký střih džíny MEDLEY 10 – 3 999 Kč
- Rifle Levi's x Toy Story – 1 999 Kč