Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?

Další videa
15. 1. 2026 19:00
9. 1. 2026 10:00
6. 1. 2026 18:00
27. 12. 2025 18:00
23. 12. 2025 9:00
21. 12. 2025 10:01
18. 12. 2025 10:30
15. 12. 2025 17:00 2
12. 12. 2025 18:08
Hvězdy úspěšného seriálu Bridgertonovi od Netflixu nám odtajnili, čemu museli čelit při natáčení.
Naše social specialist Terez vyrazila na press trip do Bukurešti, kde měla možnost popovídat si s předními herci a herečkami veleúspěšného seriálu Bridgertonovi! Jak se jednotliví aktéři popasovali se svými charaktery a čemu všemu museli na place při natáčení těšit? To se dozvíš právě teď. Nové díly můžeš od 26. února sledovat na Netflixu.