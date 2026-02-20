Vrátí se tým Petra Lněničky k dalším spisům, které změnily tvář tuzemské kriminalistiky?
Metoda Markovič se dočká další série. ,,Třetí řada je v raných stádiích příprav, ale o konkrétních obrysech je v tuhle chvíli předčasné konkrétněji mluvit,“ potvrdil iDNES.cz mluvčí TV Nova Michal Prokeš.
Tvůrci zatím neprozradili žádné další detaily, takže můžeme jen spekulovat nad tím, kolem koho se bude točit další série oblíbeného seriálu.
Mezi Markovičovy případy patří například ten s dvojnásobným vrahem Zdeňkem Vocáskem, který v roce 1988 dostal za své brutální činy trest smrti. Ten byl ale mezitím zrušen, a tak mu soud změnil trest na doživotí. Diskutuje se také o vraždě kuchaře v hospodě U Dvou koček na Uhelném trhu v Praze.
Obrovský úspěch první řady
První řada si odnesla 90procentní hodnocení a tři České lvy. Diváky a divačky zaujaly výkony Petra Uhlíka v roli Hojera a Petra Lněničky jako Markoviče. Oceňovali také kvalitní popis vyšetřovacích metod. Druhá řada už na tom s ohlasy byla poněkud hůř, ale stále si vedla velmi dobře.