Pokud by se Jake Paul rozhodl kandidovat, má od prezidenta USA „úplnou a bezvýhradnou podporu“.
Prezident Donald Trump vystoupil na politickém mítinku v americkém státě Kentucky a postaral se o moment, který okamžitě zaujal veřejnost. Na pódium si totiž zavolal známého influencera a boxera Jakea Paula a během svého projevu naznačil, že by se mohl v budoucnosti objevit i v politice.
Trump během vystoupení Paula pochválil a řekl, že by z něj podle něj mohl být politický kandidát. „Předpovídám, že v ne příliš vzdálené budoucnosti budete kandidovat na politickou funkci,“ řekl doslova Trump. „Máte moji úplnou a bezvýhradnou podporu,“ dodal.
Jak informoval portál USA Today, americký prezident zároveň vysvětlil, že Paula zná i z jeho podcastu. Přiznal, že když ho influencer původně pozval do pořadu, váhal, zda to jako prezident udělat. Nakonec však jeho projekt ocenil. „Jeho podcast je velká věc a on je velká věc,“ řekl Trump. „Tento chlap má odvahu.“ Jake už sdílel i záběry z natáčení dílu s prezidentem.
Před shromážděný dav předstoupil i samotný Jake Paul. Ve svém krátkém projevu řekl, že Trump ho naučil, jakou hodnotu má odvaha a že se člověk nemá bát stát si za svými názory. Podle něj je důležité „nikdy neustoupit z boje“.
Svůj projev zakončil slovy o víře a podpoře prezidenta. „Vím, že Bůh je s námi. Vím, že chce, abychom stáli na správné straně dějin a každý z nás musí udělat svou část,“ řekl Paul.