dnes 12. března 2026 v 12:06
Čas čtení 0:59
Hana Divišová/refresher.sk

Jake Paul by mohl jít do politiky. Donald Trump mu už slibuje podporu

Pokud by se Jake Paul rozhodl kandidovat, má od prezidenta USA „úplnou a bezvýhradnou podporu“.

Prezident Donald Trump vystoupil na politickém mítinku v americkém státě Kentucky a postaral se o moment, který okamžitě zaujal veřejnost. Na pódium si totiž zavolal známého influencera a boxera Jakea Paula a během svého projevu naznačil, že by se mohl v budoucnosti objevit i v politice.

Trump během vystoupení Paula pochválil a řekl, že by z něj podle něj mohl být politický kandidát. „Předpovídám, že v ne příliš vzdálené budoucnosti budete kandidovat na politickou funkci,“ řekl doslova Trump. „Máte moji úplnou a bezvýhradnou podporu,“ dodal.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FOX 4 News Dallas Fort Worth (@fox4news)

Jak informoval portál USA Today, americký prezident zároveň vysvětlil, že Paula zná i z jeho podcastu. Přiznal, že když ho influencer původně pozval do pořadu, váhal, zda to jako prezident udělat. Nakonec však jeho projekt ocenil. „Jeho podcast je velká věc a on je velká věc,“ řekl Trump. „Tento chlap má odvahu.“ Jake už sdílel i záběry z natáčení dílu s prezidentem.

Jake Paul
Zdroj: Instagram/@Jake Paul

Před shromážděný dav předstoupil i samotný Jake Paul. Ve svém krátkém projevu řekl, že Trump ho naučil, jakou hodnotu má odvaha a že se člověk nemá bát stát si za svými názory. Podle něj je důležité „nikdy neustoupit z boje“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jake Paul (@jakepaul)

Svůj projev zakončil slovy o víře a podpoře prezidenta. „Vím, že Bůh je s námi. Vím, že chce, abychom stáli na správné straně dějin a každý z nás musí udělat svou část,“ řekl Paul.

Anketa:
Myslíš si, že by se influencer Jake Paul mohl jednou stát politikem?
 Ano, mohl by to zkusit. 
Ne, influenceři by se měli držet dál od politiky. 
 Ano, mohl by to zkusit. 
0 %
Ne, influenceři by se měli držet dál od politiky. 
0 %
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře 11. března 2026 v 13:00
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se 9. března 2026 v 17:30
