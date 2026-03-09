KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se

Máš české seriály v malíku? To si ověř v našem kvízu.
Tentokrát jsme se zaměřili na populární české seriály, zdálo by se proto, že pokud máš o české seriálové tvorbě aspoň trochu přehled, bude pro tebe kvíz hračka. My ti to ale lehce ztížíme. Vybrali jsme totiž vždy jen méně známý záběr. Tak schválně, jak nakonec dopadneš.
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály podle jediné fotky?
Zdroj: Česká televize / Dramedy production
1 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
První republika
Vyprávěj
Kukačky
Zdroj: TV Nova
2 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Ulice
Horákovi
Ordinace v růžové zahradě
Zdroj: TV Nova
3 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Doktoři z Počátků
Ordinace v růžové zahradě
Sanitka 2
Zdroj: Česká televize
4 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Dobré ráno, Brno!
Čtvrtá hvězda
MOST!
Zdroj: Obbod TV
5 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Okresní přebor
Lajna
Vyšehrad
Zdroj: Česká tele
6 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Chalupáři
Hospoda
Taková normální rodinka
Zdroj: Česká televize / Jitka Bylinská
7 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Létající Čestmír
Návštěvníci
Arabela
Zdroj: Česká televize / Přiba Mrázová
8 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Nemocnice na kraji města
Sanitka
Malý pitaval z velkého města
Zdroj: Česká televize / Vojtěch Hurych
9 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Devadesátky
Případy prvního oddělení
Četnické humoresky
Zdroj: TV Nova
10 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Trpaslík
Comeback
Helena