dnes 9. března 2026 v 17:30
Čas čtení 0:10

KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se

KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
Ella Petrová
Ella Petrová
Máš české seriály v malíku? To si ověř v našem kvízu.

Tentokrát jsme se zaměřili na populární české seriály, zdálo by se proto, že pokud máš o české seriálové tvorbě aspoň trochu přehled, bude pro tebe kvíz hračka. My ti to ale lehce ztížíme. Vybrali jsme totiž vždy jen méně známý záběr. Tak schválně, jak nakonec dopadneš.

Kvíz
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály podle jediné fotky?
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Česká televize / Dramedy production
1 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
První republika
Vyprávěj
Kukačky
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: TV Nova
2 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Ulice
Horákovi
Ordinace v růžové zahradě
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: TV Nova
3 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Doktoři z Počátků
Ordinace v růžové zahradě
Sanitka 2
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Česká televize
4 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Dobré ráno, Brno!
Čtvrtá hvězda
MOST!
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Obbod TV
5 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Okresní přebor
Lajna
Vyšehrad
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Česká tele
6 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Chalupáři
Hospoda
Taková normální rodinka
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Česká televize / Jitka Bylinská
7 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Létající Čestmír
Návštěvníci
Arabela
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Česká televize / Přiba Mrázová
8 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Nemocnice na kraji města
Sanitka
Malý pitaval z velkého města
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: Česká televize / Vojtěch Hurych
9 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Devadesátky
Případy prvního oddělení
Četnické humoresky
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Zdroj: TV Nova
10 10
Poznáš tento seriál jen podle fotky?
Trpaslík
Comeback
Helena
Vyhodnotit kvíz
