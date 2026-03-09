Hlavní témata
včera 9. března 2026 v 19:29
Čas čtení 1:03
Ella Petrová

Ohrozil Timothée Chalamet své šance na Oscara? Reputaci mu kazí výrok o baletu a opeře

Ohrozil Timothée Chalamet své šance na Oscara? Reputaci mu kazí výrok o baletu a opeře
Zdroj: YouTube / CNN
Herec je žhavým kandidátem na výhru Oscara. To si teď ale celkem pokazil.

Timothée Chalamet vedl pro Variety a CNN rozhovor s Matthewem McConaugheym, kde například diskutovali o budoucnosti kinematografie. K ní se vázalo i téma o narušení pozornosti diváků, nebo zda mají lidé pořád zájem o pomalejší filmy. Na to měl představitel Martyho Supreme velmi jasný názor.

„Nechci pracovat v baletu nebo opeře, kde by mi říkali, ať udržuji při životě něco, co už nikoho nezajímá,“ nebál se prohlásit. K tomu ještě doplnil, že lidé z baletu a opery ctí. Tento dodatek však už nikoho neohromil. „Proč nějací umělci střílí po jiných umělcích,“ reagovala na svém Instagramu například oscarová herečka Jamie Lee Curtis.

Snížil význam těchto oborů. Ty na něj reagovaly

Hercova poznámka vyvolala odpor ze světa klasického umění, přičemž instituce jako Metropolitní opera v New Yorku či Královský balet a opera v Londýně se zastaly významu těchto uměleckých forem.

Vyjádřily se k tomu i česká Státní opera, Národní a Stavovské divadlo pomocí společného videa se záběry z vyprodaných představení a potlesků ve stoje. Stejně k tomu přistoupil Operní dům Teatro alla Scala v Miláně, který sdílel video s hlasitými ovacemi při potlesku ve stoje. „Někoho to zajímá,“ zdůraznil.

Výrok překvapil víc po zjištění, že právě Chalametova maminka byla baletka, jeho sestra trénovala na School of American Ballet, jeho babička tančila na Broadwayi a on sám je bývalým divadelním hercem.

Chalamet tak vyvolal pobouření ve společnosti a dost možná si tím snížil šance na Oscara, kde je nominován na nejlepšího herce v hlavní roli ve filmu Marty Supreme. Nechme se překvapit, jak to celé dopadne.

OSOBNOSTI OSCAŘI OSOBNOSTI
