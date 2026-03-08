Hlavní témata
dnes 8. března 2026 v 8:33
Čas čtení 1:31
Lucie Novotná

„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu

„Tichý zabiják zraku." Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
Zdroj: Unsplash/Amanda Dalbjörn/volně k užití
Zelený zákal neboli odborně glaukom přichází nenápadně, bez bolesti. O to nebezpečnější je. V případě, že se neodhalí včas, hrozí vážné poškození zraku, které může skončit i slepotou. Právě glaukom je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty.

Na závažnost onemocnění, kterým v Česku trpí kolem 400 tisíc lidí a celosvětově asi 80 milionů, upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Letos připadá na 8. až 14. března. 

Počet lidí s glaukomem neustále roste a odhaduje se, že do roku 2040 jich bude až 110 milionů. Současná oční medicína si nedokáže poradit s následky glaukomu, umí jen zpomalit jeho průběh, včasné odhalení je proto klíčové.

Co glaukom způsobuje?

„Glaukom nejčastěji vzniká v souvislosti se zvýšeným nitroočním tlakem, který při dlouhodobém působení postupně poškozuje zrakový nerv,“ vysvětluje přednosta sítě očních klinik Gemini Pavel Stodůlka. Upozorňuje však, že se onemocnění může rozvinout „i při normálním nitroočním tlaku a na jeho vzniku se mohou podílet například změny v prokrvení zrakového nervu.“

Jak se glaukom projevuje?

Přibližně polovina pacientů o svém onemocnění neví, protože v počátečních stádiích většinou nebolí a nemá výrazné příznaky. Zhoršeného periferního vidění, což je hlavní z příznaků, si ze začátku pacient nemusí vůbec všimnout. Když si pak všimne, že se s jeho zrakem něco děje, může už bohužel být pozdě.

Při onemocnění se postupně poškozuje zrakový nerv a typicky dochází k výpadkům zorného pole. Podívej se níže na obrázku, jak vidí člověk postižený glaukomem:

Pohled očima se zeleným zákalem.
Pohled očima se zeleným zákalem. Zdroj: Oční klinika Gemini / se svolením

„Proto jsou po čtyřicítce, kdy se zpravidla začíná objevovat, tolik důležité pravidelné kontroly u očního lékaře,“ apeluje Stodůlka. „I když je poškození zraku zeleným zákalem nevratné, lze ve většině případů zelený zákal zastavit nebo zpomalit očními kapkami na snížení nitroočního tlaku. Pokud oční kapky nezabírají, může oční lékař navrhnout laserový či chirurgický zákrok, který nitrooční tlak sníží,“ popisuje možnosti léčby.

Nepodceňuj prevenci

Zelený zákal si lidé často pletou s šedým zákalem. „Šedý zákal neboli katarakta je onemocnění, při němž dochází k postupnému zakalení oční čočky,“ vysvětluje oční chirurg s tím, že šedý zákal lze řešit operativně s velmi dobrým efektem na ostrost vidění, zatímco poškození zrakového nervu u glaukomu je nevratné.

Nejčastěji zelený zákal postihuje osoby starších 65 let, ale vyskytnout se může i u mladších, vzácně dokonce u dětí, u nich většinou dědičně. „Riziko s přibývajícími roky roste,“ popisuje lékařka Ivana Maťugová. 

Roli hraje genetika, věk a vliv dalších onemocnění, například cukrovky. „Některé typy zeleného zákalu mohou vzniknout v kterémkoli věku, například po úrazech oka, při zánětech nebo i v souvislosti s dalšími očními onemocněními či po některých operacích,“ informuje.

Zdraví máme jenom jedno, nezapomínej na prevenci.

ČESKO FYZICKÉ ZDRAVÍ MUŽSKÉ ZDRAVÍ ZDRAVÍ ŽENSKÉ ZDRAVÍ
