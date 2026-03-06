Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 6. března 2026 v 17:00
Čas čtení 1:13
Vojtěch Tkáč

Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Další videa
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
15. 1. 2026 19:00
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
9. 1. 2026 10:00
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
6. 1. 2026 18:00
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
27. 12. 2025 18:00
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
23. 12. 2025 9:00
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
21. 12. 2025 10:01
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
18. 12. 2025 10:30
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
15. 12. 2025 17:00 2
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
12. 12. 2025 18:08
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
9. 12. 2025 18:00

Jsi ready na cestu do jiné galaxie? Vezme tě tam excentrický umělec Thundercat, který už 10. března vystoupí v pražském klubu Roxy. Několik dnů před show jsme si s ním popovídali nejen o hudbě, ale i o animacích a přátelství se zesnulým Macem Millerem.

Na Spotify ho měsíčně poslouchá téměř 12 milionů lidí. Vedle své sólové tvorby stihl spolupracovat nebo stále spolupracuje s většinou předních rapperů současnosti. Nechybí mezi nimi Kendrick Lamar, Travis Scott, Childish Gambino nebo Tyler, The Creator.

Doporučeno
Baskytarista z jiné galaxie a kolega Kendricka Lamara. Jedinečný Thundercat se vrátí do Prahy s novou hudbou Baskytarista z jiné galaxie a kolega Kendricka Lamara. Jedinečný Thundercat se vrátí do Prahy s novou hudbou 16. září 2025 v 11:07

Thundercat je dnes synonymem špičkového baskytaristy, který překračuje žánry. Začínal v thrashmetalové kapele Suicidal Tendencies, dnes propojuje světy neosoulu, R&B, jazzu a hip-hopu. Jeho skladby i vizuály jsou vždy přepestrým mixem, ve kterém nejde přehlédnout ani umělcovu lásku k anime a retro konzolovým hrám.

Thundercat je jedinečný. Thundercat v dubnu vydá nové album Distracted. Thundercat je neodmyslitelnou součástí labelu Brainfeeder. Thundercat v březnu vystoupí v Praze.
Zobrazit galerii
(5)

V Praze naposledy Thundercat sólově vystupoval v roce 2017. Tenkrát představoval album Drunk a přímo z pódia během show volal své dceři. Nyní se vrací jako etablovaná star a v klubu Roxy díky promoterské skupině Fource představí novou desku Distracted. České publikum některé písně z něj uslyší naživo už 10. března, tedy necelý měsíc před samotným vydáním nahrávky.

Doporučeno
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout 5. března 2026 v 7:00

Hostují na ní třeba A$AP Rocky, Tame Impala, Willow nebo nenahraditelný Mac Miller. Právě po jeho boku se Thundercat zapsal do historie díky ikonickému vystoupení v rámci Tiny Desk, které na YouTube posbíralo už přes 142 milionů zhlédnutí.

V rozhovoru pro Refresher jsme s Thundercatem probrali jeho hudební spolupráce a aktuální album. Došla ale řeč i na jeho další nehudební projekty – třeba muzikál Yo Gabba Gabba! nebo seriál The Book of Boba Fett, kde si baskytarista střihl vedlejší roli. „Budu se usmívat, kdykoliv se na to vzpomenu. Šlo o jeden z nejlepších momentů mého života,“ pochvaluje si Thundercat a dodává: „Když se mě zeptali, jestli jsem velký fanoušek Star Wars, řekl jsem jim, že během přebírání mé první ceny Grammy jsem měl za opaskem světelný meč.“

Doporučeno
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“ Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“ 23. února 2026 v 17:00

K našemu videohovoru se Thundercat připojil z Los Angeles, kde zrovna bylo zhruba devět hodin ráno. Postupně ale i nás přesvědčil, jaký je sympaťák a proč s ním všichni chtějí tvořit společnou muziku. Kompletní interview najdeš na webu a YouTube kanálu Refresheru.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA ASAP ROCKY ELEKTRONICKÁ HUDBA KENDRICK LAMAR RAP TYLER, THE CREATOR
Doporučujeme
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 2 dny
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
včera v 10:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
dnes v 13:00
Storky
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Lifestyle news
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
před 2 hodinami
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
před 3 hodinami
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
dnes v 09:16
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
včera v 16:41
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
včera v 12:06
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
Zpravodajství
Předpověď počasí Extrémy počasí Spojené státy americké (USA) Sport
Více
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
dnes v 13:39
PŘEDPOVĚĎ: V sobotu bude azurová obloha a teplo, ale pozor na mrazíky
dnes v 12:49
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
dnes v 11:23

Více z tématu Hudba

Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
před 2 dny
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
23. 2. 2026 17:00
Pitbull chce stanovit nový světový rekord. Chystá největší shromáždění lidí s „pleškou“
Pitbull chce stanovit nový světový rekord. Chystá největší shromáždění lidí s „pleškou“
18. 2. 2026 12:28
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
včera v 11:05
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
1. 3. 2026 15:02
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
Laura aka Meowlau je vycházející hvězdou slovenské hudební scény. „Kdybych na album chtěla grant od Šimkovičové, asi ho nedostanu“
2. 3. 2026 13:00
Více z tématu Fashion Všechno
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
23. 2. 2026 7:00
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
24. 2. 2026 15:49
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
dnes v 13:00
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35
Více z tématu Sport Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
dnes v 11:23
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
před hodinou
Jsi ready na cestu do jiné galaxie? Vezme tě tam excentrický umělec Thundercat, který už 10. března vystoupí v pražském klubu Roxy. Několik dnů před show jsme si s ním popovídali nejen o hudbě, ale i o animacích a přátelství se zesnulým Macem Millerem.
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
PR zpráva
New Balance představuje nový model běžeckých tenisek. Ellipse nosí i rapper Action Bronson
před 3 hodinami
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
před 3 hodinami
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
dnes v 13:00
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
PR zpráva
FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
dnes v 09:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
včera v 15:26
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
včera v 16:22
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
včera v 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
včera v 08:34
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse