Jsi ready na cestu do jiné galaxie? Vezme tě tam excentrický umělec Thundercat, který už 10. března vystoupí v pražském klubu Roxy. Několik dnů před show jsme si s ním popovídali nejen o hudbě, ale i o animacích a přátelství se zesnulým Macem Millerem.
Na Spotify ho měsíčně poslouchá téměř 12 milionů lidí. Vedle své sólové tvorby stihl spolupracovat nebo stále spolupracuje s většinou předních rapperů současnosti. Nechybí mezi nimi Kendrick Lamar, Travis Scott, Childish Gambino nebo Tyler, The Creator.
Thundercat je dnes synonymem špičkového baskytaristy, který překračuje žánry. Začínal v thrashmetalové kapele Suicidal Tendencies, dnes propojuje světy neosoulu, R&B, jazzu a hip-hopu. Jeho skladby i vizuály jsou vždy přepestrým mixem, ve kterém nejde přehlédnout ani umělcovu lásku k anime a retro konzolovým hrám.
V Praze naposledy Thundercat sólově vystupoval v roce 2017. Tenkrát představoval album Drunk a přímo z pódia během show volal své dceři. Nyní se vrací jako etablovaná star a v klubu Roxy díky promoterské skupině Fource představí novou desku Distracted. České publikum některé písně z něj uslyší naživo už 10. března, tedy necelý měsíc před samotným vydáním nahrávky.
Hostují na ní třeba A$AP Rocky, Tame Impala, Willow nebo nenahraditelný Mac Miller. Právě po jeho boku se Thundercat zapsal do historie díky ikonickému vystoupení v rámci Tiny Desk, které na YouTube posbíralo už přes 142 milionů zhlédnutí.
V rozhovoru pro Refresher jsme s Thundercatem probrali jeho hudební spolupráce a aktuální album. Došla ale řeč i na jeho další nehudební projekty – třeba muzikál Yo Gabba Gabba! nebo seriál The Book of Boba Fett, kde si baskytarista střihl vedlejší roli. „Budu se usmívat, kdykoliv se na to vzpomenu. Šlo o jeden z nejlepších momentů mého života,“ pochvaluje si Thundercat a dodává: „Když se mě zeptali, jestli jsem velký fanoušek Star Wars, řekl jsem jim, že během přebírání mé první ceny Grammy jsem měl za opaskem světelný meč.“
K našemu videohovoru se Thundercat připojil z Los Angeles, kde zrovna bylo zhruba devět hodin ráno. Postupně ale i nás přesvědčil, jaký je sympaťák a proč s ním všichni chtějí tvořit společnou muziku. Kompletní interview najdeš na webu a YouTube kanálu Refresheru.