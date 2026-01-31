Thundercat, baskytarista a dvojnásobný držitel ceny Grammy, z nichž o jednu z nich se dělí s rapperem Kendrickem Lamarem, 3. dubna vydává své páté studiové album Distracted.
Nadžánrový baskytarista Thundercat se na tvorbě alba podílí s producentem Gregem Kurstinem i dalšími dlouholetými spolupracovníky jako Flying Lotus, Kenny Beats a Lemon Twigs. Autorem vizuální identity alba je renomovaný fotograf Neil Krug. Neméně působivý je i seznam hostů, uvádí Pitchfork.
Lil Yachty, Mac Miller nebo Tame Impala
Hlavní singl I Did This To Myself je ve spolupráci s Lil Yachtym. Jak vysvětluje server Hypebeast, singl zkoumá neohrabanost moderní socializace a zaměřuje se zejména na neopětované hledání múzy digitálního věku.
Dalším překvapením je skladba She Knows Too Much, což je zase spolupráce se zesnulým přítelem Thundercata – rapperem Macem Millerem.
Mezi dalšími hosty na albu Distracted jsou WILLOW, Channel Tres, Tame Impala a A$AP Rocky.
Album inspirované zármutkem
Stejně jako Thundercatovo čtvrté album It Is What It Is z roku 2020, které napsal částečně o náhlé ztrátě Maca Millera, i Distracted pokračuje v prozkoumávání tématu zármutku.
„Myslím, že to zlomené srdce nikdy nepřestalo,“ cituje server Pitchofork baskytaristova slova. „Pokud to není holka, jsou to daně. Pokud to nejsou daně, je to třetí světová válka. Pokud to není třetí světová válka, je to nová aktualizace telefonu,“ vysvětluje Thundercat.
Těš se v březnu v Praze
Již 10. března Thundercat v rámci svého evropského turné vystoupí v pražském klubu Roxy. Uvidíme, zda už zahraje nějaké songy z nového alba.