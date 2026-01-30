Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty

Stažení ze sociálních sítí má svůj důvod. Moderátor připravuje životní projekt.
Informace o chystaném dokumentu potvrdila streamovací platforma Oneplay, která na svých sociálních sítích avizovala, že shání do dokumentu o jednom z nejznámějších českých moderátorů fotky nebo záběry z jeho vystoupení, diskoték a DJ setů mezi lety 1994 a 2003.
Leoš Mareš tak připravuje životní projekt. Letos totiž oslaví jubilejní 50. narozeniny a k jejich oslavě má vzniknout celovečerní dokument, kde se diváci a divačky prý dozví opravdu zákulisní informace, které se mezi veřejnost nikdy nedostaly.
Zdraví, drogy i vztahy k opačnému pohlaví
Populární moderátor před rokem zmizel ze sociálních sítí, což bylo pro jeho fanoušky a fanynky velkým překvapením, protože právě on velmi zpropagoval Instagram ještě v letech, kdy termín influencer neexistoval. A díky svému téměř každodennímu postování si získal velkou přízeň, o čemž svědčí i fakt, že ho sleduje přes jeden milion lidí. Možná, že za tím vězí právě chystaný projekt.
„Dozvěděla jsem se o připravovaném dokumentu Leoše Mareše… V dokumentu se prý vyjadřuje k tématu zdraví, drogám i ke vztahům k opačnému pohlaví,“ prozradila redakci eXtra.cz jedna čtenářka. „Dokonce se tam netají s od soudu udělenou osmnáctiměsíční podmínkou, kdy napadl producenta na diskotéce,“ dodává.
Diváci a divačky se tak pravděpodobně mají na co těšit. Pravdou zůstává, že aby dokument fungoval, nesmí se jít jen po tom pěkném a pozitivním.