Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 30. ledna 2026 v 16:26
Čas čtení 0:53
Ella Petrová

Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty

Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
Zdroj: Česká televize / Zuzana Páchová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Stažení ze sociálních sítí má svůj důvod. Moderátor připravuje životní projekt.

Informace o chystaném dokumentu potvrdila streamovací platforma Oneplay, která na svých sociálních sítích avizovala, že shání do dokumentu o jednom z nejznámějších českých moderátorů fotky nebo záběry z jeho vystoupení, diskoték a DJ setů mezi lety 1994 a 2003.

Doporučeno
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka 29. ledna 2026 v 10:00

Leoš Mareš tak připravuje životní projekt. Letos totiž oslaví jubilejní 50. narozeniny a k jejich oslavě má vzniknout celovečerní dokument, kde se diváci a divačky prý dozví opravdu zákulisní informace, které se mezi veřejnost nikdy nedostaly.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Oneplay (@oneplaycz)

Zdraví, drogy i vztahy k opačnému pohlaví

Populární moderátor před rokem zmizel ze sociálních sítí, což bylo pro jeho fanoušky a fanynky velkým překvapením, protože právě on velmi zpropagoval Instagram ještě v letech, kdy termín influencer neexistoval. A díky svému téměř každodennímu postování si získal velkou přízeň, o čemž svědčí i fakt, že ho sleduje přes jeden milion lidí. Možná, že za tím vězí právě chystaný projekt.

„Dozvěděla jsem se o připravovaném dokumentu Leoše Mareše… V dokumentu se prý vyjadřuje k tématu zdraví, drogám i ke vztahům k opačnému pohlaví,“ prozradila redakci eXtra.cz jedna čtenářka. „Dokonce se tam netají s od soudu udělenou osmnáctiměsíční podmínkou, kdy napadl producenta na diskotéce,“ dodává.

Doporučeno
WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu? WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu? 30. ledna 2026 v 7:00
Doporučeno
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě 29. ledna 2026 v 15:30
Doporučeno
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem 29. ledna 2026 v 7:00

Diváci a divačky se tak pravděpodobně mají na co těšit. Pravdou zůstává, že aby dokument fungoval, nesmí se jít jen po tom pěkném a pozitivním.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA CELEBRITY ONEPLAY OSOBNOSTI
Doporučujeme
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
26. 1. 2026 10:30
Storky
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Lifestyle news
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
před 55 minutami
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
včera v 23:36
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
včera v 16:26
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
včera v 12:34
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Spojené státy americké (USA) Petr Pavel Petr Macinka
Více
„OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
před 10 minutami
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
před hodinou
Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur
před 3 hodinami

Více z tématu Showbiz & Zábava

Všechno
Kokain ukrytý mezi dětskými hračkami. Policie zveřejnila detaily kolem kauzy Karlose Vémoly
Kokain ukrytý mezi dětskými hračkami. Policie zveřejnila detaily kolem kauzy Karlose Vémoly
20. 1. 2026 13:52
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
před 2 dny
Padl verdikt ve válce Brzobohatý vs. Kuchařová. Modelka bude platit a i se omlouvat
Padl verdikt ve válce Brzobohatý vs. Kuchařová. Modelka bude platit a i se omlouvat
23. 1. 2026 15:13
1
Extrémní cestování i extrémní emoce. Novou reality show uvedou Jakub Štáfek a Václav Matějovský
Extrémní cestování i extrémní emoce. Novou reality show uvedou Jakub Štáfek a Václav Matějovský
19. 1. 2026 14:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
Software
8. 1. 2026 13:00
Jak se líp soustředit na práci nebo studium? Našli jsme nejlepší vychytávky a appky, bez kterých se už neobejdeš
8. 1. 2026 13:00
Levné elektromobily z Číny čím dál víc zaplavují i Česko: Je to jen hype, nebo nejchytřejší koupě roku?
22. 1. 2026 7:00
KOMENTÁŘ: Jak Musk vytvořil legální nástroj pro ničení životů. Neviňme algoritmus, ale predátory
8. 1. 2026 11:32
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Více z tématu Krimi a true crime Všechno
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 37 minutami
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nový temný true crime. Muž uvěznil v bytě dvě dívky, jejich utrpení čtyři dny vysílala televize
15. 11. 2025 7:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 36 minutami
Zmizela z domova, byla všem na očích a přesto neviditelná.
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
dnes v 07:00
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
včera v 16:46
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse