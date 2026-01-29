Hlavní témata
dnes 29. ledna 2026 v 10:00
Čas čtení 3:06

Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka

Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Zdroj: Česká televize
Ella Petrová
Ella Petrová
Co bizarního se událo ve VIP Prostřenu? Jaké kapesné stále dostává Nicola Peltz Beckham od svého otce? Jak bude vypadat ranní vysílání ve složení Mareš a Bohdalová? A co víme o rozchodu Belly Hadid s cowboyem?

Jsme zpět s oblíbenou rubrikou Celebrity Gossip. Už popatnácté ti jdeme představit, co všechno se za poslední dobu událo v životech těch největších hvězd. Co si pro nás svět šoubyznysu přichystal tentokrát?

Šílené VIP Prostřeno

Do oblíbené kulinářské reality show tento týden zavítaly celebrity z řad influencerů. Mezi nimi drama king Tadeáš Kuběnka, spicy Roxana Isma, stylový Filip Vosáhlo, drbna Sidonia Borkovcová a velmi kontroverzní Eva Poláčková. Ta mezi mladými lidmi lehce vyčnívala, ale starost jí to nedělalo, protože si prý připadá na 18 let. „No já vypadám mladistvě. Oni mi i fanoušci občas píšou, že když nosím ty culíčky, tak vypadám jako Britney Spears,“ prozradila.

Hostitelský týden zahájila redaktorka Sidonia Borkovcová, která si připravila celé menu ve stylu jejího oblíbeného seriálu Gossip Girl. Poláčková ale nedokázala rozluštit anglické názvy. „To nevím, co to je, mol je motýlek. Takže asi nějaký skandální mol,“ okomentovala předkrm z guacamole.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený PROSTŘENO! (@prostreno_official)


Jak to tak zatím vypadá, Eva Poláčková velmi šlape na paty Tadeáši Kuběnkovi, který je známý tím, že rád vytváří drama a neštítí se kontroverzí. Tentokrát se ale i on nestačil divit. Příští díly budou pravděpodobně stát za to, když už se pondělní rozjezd nesl v tomto duchu.

Milion na účet každý měsíc

Dozvěděli jsme se, že modelka Nicola Peltz Beckham dostává od svého otce, miliardáře Nelsona, měsíční kapesné ve výši jednoho milionu dolarů. Ohromující částka je v příkrém kontrastu s finanční podporou, kterou Nicolin manžel Brooklyn Beckham údajně dostává od svých rodičů Davida a Victorie.

I když jméno třiaosmdesátiletého Nelsona Peltze nemusí být v popkultuře tak známé jako jméno Beckhamových, jeho bohatství hovoří samo za sebe. Podnikatel se pyšní čistým jměním 1,6 miliardy dolarů ve srovnání s 680 miliony dolarů Beckhamových.

Nicola Peltz Beckham
Zdroj: Instagram / Nicola Peltz Beckham

„Z toho, co slyším, si myslím, že Beckhamovi dávají Brooklynovi spoustu peněz, ale ne šílené peníze, a do jisté míry sní o tom, že se postaví na vlastní nohy a stane se nezávislým,“ uvedla Marina Hyde v podcastu The Rest Is Entertainment. Zprávy z minulého roku tvrdily, že se David a Victoria obávají, že je jejich syn svázán údajnou předsvatební smlouvou páru a také svou životní situací v Los Angeles.

Nejstarší syn Beckhamových žije v hollywoodském sídle za 11 milionů liber se svou ženou Nicolou už více než rok, ale údajně je hlavním vlastníkem domu ona. Jak se mají věci teď, je opravdu otázkou, protože Brooklyn jasně uvedl, že se se svými rodiči nehodlá usmiřovat, bude s nimi komunikovat pouze právní cestou a jeho prioritou zůstává jeho manželka.

Bohdalová místo Hezuckého

