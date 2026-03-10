Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 10. března 2026 v 7:00
Čas čtení 3:06

Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák

Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
Zdroj: Propagační materiál / Vratislavka
Roxana Šiserová
Roxana Šiserová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Čtyři kavárny, čtyři různé atmosféry. Skandinávská jednoduchost s asijským twistem, sousedské víno pod Vyšehradem i pečivo, které mizí před polednem.

Pražská kavárenská scéna se dál rozrůstá a přináší nové adresy s jasnou identitou — někde hraje hlavní roli sezam a matcha, jinde miso máslo nebo naturální víno. Ať už hledáš klid pod klenbami Malé Strany, sousedský brunch pod Vyšehradem nebo výběrovou kávu a čerstvé pečivo na Krymské, tady si vybereš.

mèmè & brunch – skandinávská jednoduchost s asijskými chutěmi

Kde: Slavíkova 9, Praha 2 - Vinohrady
Najdeš tu: Pastelové brunchové bistro s výběrovou kávou, výraznou matchou a sezamem jako signature ingrediencí.

Na půl cesty mezi Jiřákem a Riegrovými sady najdeš roztomilé bistro mèmè & brunch. Minimalistický, útulný prostor plný světla působí klidně a čistě. Je to přesně ten typ místa, kam jdeš na pomalou snídani nebo matchu po procházce v Riegráčích.

mèmè & brunch, interiér, kavárna
Zdroj: Propagační materiál / mèmè & brunch

Podnik je sesterským projektem již známého Ô-mai coffee & kitchen. Majitelé zde propojili skandinávský interiér a klidný vibe s brunchem a asijským twistem. Kromě klasické výběrové kávy tě potěší třeba specialty vietnamese coffee. Silnou stránkou je ale i matcha a jejich signature drinky z ní – třeba matcha latte s krémem z černého sezamu. 

Doporučeno
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze? Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze? 21. února 2026 v 7:00

Celodenní menu kombinuje sladké i slané brunchové klasiky v lehce sofistikovanější verzi a jak poukazují majitelé – sezam se tu proplétá celou nabídkou: „Menu jsme sestavovali postupně s jasným cílem – pracovat se surovinou, která je pro nás symbolická. Slovo „mè“ ve vietnamštině znamená sezam, konkrétně černý sezam, který u nás patří mezi klíčové ingredience a objevuje se napříč menu.“

Mezi signature položky patří například domácí sezamová granola s jogurtem, lívance s krémem z černého sezamu a hnědým máslem, benedikt na máslové briošce se sriracha holandskou omáčkou. Nechybí ani pastry – croissanty, danishe a další kousky, které si můžeš dát jen tak ke kávě. Je to podnik, který spojuje výraznou práci s matchou, kvalitní výběrovou kávu a celodenní brunchový koncept s vietnamským vlivem.

matcha latte s krémem z černého sezamu skandinávský minimalismus brunch v mèmè matchu si tu šlechtí
Zobrazit galerii
(4)

Vratislavka – sousedské bistro pod Vyšehradem, kde brunch přirozeně přechází ve víno 

Kde: Vratislavova 24, Praha 2
Najdeš tu: klidnou sousedskou atmosféru, brunch, výběrovou kávu, čerstvě pečené koláče i naturální vína, u kterých se snadno zdržíš déle, než jsi plánovala.

Na Výtoni pod Vyšehradem vzniklo bistro, které působí trochu jako sousedský obývák. Teplé světlo, dřevo, víno a kuchyně, která jde trochu jiným směrem než jen po avokádovém toastu.

Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00

Brunch tu mají do 15:00. Ochutnat můžeš například „kodaňskou snídani“ v jejich pojetí, omeletu s kozím sýrem a miso máslem, topinku s vegan ricottou a pečenou karotkou nebo mléčnou rýži ve výrazně vylepšené verzi.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Vratislavka (@vratislavka_)

V nabídce jsou i sendviče, polévky, bezlepkové pečivo a čerstvě pečené kynuté koláče. Kávu ti tu udělají ze zrn z Coffee Source. A pokud se tu omylem „zasekneš“ a zůstaneš déle, můžeš přejít na naturální víno.

Vedení si sem přenáší osm let zkušeností z provozování kavárny Café Spirit, kterou najdeš na Žižkově. „Tady na Vyšehradě nás baví celková atmosféra a místní komunita, která tvoří celkový vibe tohohle místa.“ Vratislavka nepůsobí jako trendy hype spot – spíš jako podnik, který chce být přirozenou součástí čtvrti.

Brunch ve Vratislavce Brunch ve Vratislavce Brunch ve Vratislavce Brunch ve Vratislavce
Zobrazit galerii
(4)

Bistro Stranou – místo klidu ve víru velkoměsta

Kde: Hellichova 463/4, Praha 1 
Najdeš tu: úkryt na Malé Straně, kde si odpočineš od centra u dobré kávy, poctivé snídaně a v prostoru, který působí klidně a přívětivě.

Jen pár minut od Karlova mostu, ale pocitově úplně jinde. Bistro Stranou je schované v klidném zákoutí Malé Strany a přesně odpovídá svému jménu – je to místo stranou spěchu i turistického ruchu. Interiér s klenutými stropy, teplým světlem a dlažbou působí uklidňujícím dojmem. Pastelové detaily, oblouky a jednoduchý nábytek vytvářejí prostor, kde si můžeš v klidu dát kávu, otevřít notebook nebo se jen na chvíli zastavit.

tipy na nové podniky, bistro stranou, kavárna
Zdroj: Propagační materiál / Bistro Stranou

Menu stojí na poctivé kuchyni bez zbytečných efektů. O víkendu tu běží brunch s vejci benedikt nebo podmáslovými lívanci, přes týden zase jednoduchá obědová jídla často pod 200 korun – od korejského hovězího přes buchtičky se šodó až po vegetariánské varianty. Suroviny berou z lokálních farem, kváskový chléb mají z Tisse Bakery a výběrová káva je tu samozřejmostí.

Doporučeno
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni 17. února 2026 v 7:00

Je to místo, kam si můžeš přijít sednout s notebookem, dát si snídani, oběd i koláč – a přitom mít pocit, že jsi stranou všeho.

Klidné zázemí Bistra Stranou. Bistro Stranou – kavárna v centru mimo turistický ruch. Brunch v Bistro Stranou. Brunch v Bistro Stranou.
Zobrazit galerii
(5)

onesip coffee – sladká zastávka ve Vršovicích

Kde: Krymská 30, Praha 10
Kdy: So a Ne 8:30-15:00
Najdeš tu: Víkendová pekárna a espresso bar na Krymské, kam se vyplatí dorazit brzy.

Po dočasném konci pobočky v Mánesově našla pekárna Onesip Coffee nový azyl na Krymské. Lehce syrový a industriální prostor vytahuje rolety jen o víkendu a funguje jako pekárenský provoz spíš než klasická kavárna, ale i právě to tomu dává charakter.

Doporučeno
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle 24. ledna 2026 v 7:00

Voní tu čerstvé pečivo a vyplatí se přijít brzy. Loupáky, croissanty, sušenky, pletence, ciabatty i chleba mizí rychle. K tomu výběrová káva a zrna domů. Není to místo na dlouhé vysedávání. Spíš rychlá zastávka na kvalitní pečivo a kávu, která zapadá do rytmu Krymské.

onesip na Krymské má otevřeno zatím jen o víkendu Čerstvé pečivo ke kávě na cestu Dej si výběrovou kávu v Onesip Coffee. Čerstvé pečivo ke kávě na cestu
Zobrazit galerii
(5)
Doporučeno
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze? Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze? 21. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“ 4. března 2026 v 10:00
Doporučeno
Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026 Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026 4. března 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO GASTRO TIPY
Doporučujeme
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
před 3 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před hodinou
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 4 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
Storky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Lifestyle news
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
před hodinou
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Ohrozil Timothée Chalamet své šance na Oscara? Reputaci mu kazí výrok o baletu a opeře
včera v 19:29
Neznámá žena střílela na Rihannin dům. Pět až sedm výstřelů z pušky zasáhlo bránu
včera v 16:51
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Tohle jsou vítězové a vítězky FAMUFESTU. Jaké filmy si letos odnesly ceny?
včera v 12:19
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
včera v 07:19
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
před 2 dny
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
před 2 dny
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Česko Polsko Slovensko
Více
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
před 9 minutami
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
před 37 minutami
Zázrak v Petrohradu? 18měsíční dítě přežilo pád z 10. patra, kolemjdoucí jej zachytili do kabátu
před hodinou

Více z tématu Gastro

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
20. 2. 2026 16:32
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
12. 2. 2026 13:00
Více z tématu Sport Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
6. 3. 2026 11:23
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
dnes v 07:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
5. 3. 2026 11:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
Filmy a Seriály
před hodinou
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
před hodinou
V další epizodě odvážné seznamovací show Naked Attraction CZ &SK se představí pansexuál Petr.
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před hodinou
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
dnes v 07:26
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
dnes v 07:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
včera v 17:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
včera v 13:00
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
včera v 07:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
3. 3. 2026 13:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
včera v 13:57
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse