Čtyři kavárny, čtyři různé atmosféry. Skandinávská jednoduchost s asijským twistem, sousedské víno pod Vyšehradem i pečivo, které mizí před polednem.
Pražská kavárenská scéna se dál rozrůstá a přináší nové adresy s jasnou identitou — někde hraje hlavní roli sezam a matcha, jinde miso máslo nebo naturální víno. Ať už hledáš klid pod klenbami Malé Strany, sousedský brunch pod Vyšehradem nebo výběrovou kávu a čerstvé pečivo na Krymské, tady si vybereš.
mèmè & brunch – skandinávská jednoduchost s asijskými chutěmi
Najdeš tu: Pastelové brunchové bistro s výběrovou kávou, výraznou matchou a sezamem jako signature ingrediencí.
Na půl cesty mezi Jiřákem a Riegrovými sady najdeš roztomilé bistro mèmè & brunch. Minimalistický, útulný prostor plný světla působí klidně a čistě. Je to přesně ten typ místa, kam jdeš na pomalou snídani nebo matchu po procházce v Riegráčích.
Podnik je sesterským projektem již známého Ô-mai coffee & kitchen. Majitelé zde propojili skandinávský interiér a klidný vibe s brunchem a asijským twistem. Kromě klasické výběrové kávy tě potěší třeba specialty vietnamese coffee. Silnou stránkou je ale i matcha a jejich signature drinky z ní – třeba matcha latte s krémem z černého sezamu.
Celodenní menu kombinuje sladké i slané brunchové klasiky v lehce sofistikovanější verzi a jak poukazují majitelé – sezam se tu proplétá celou nabídkou: „Menu jsme sestavovali postupně s jasným cílem – pracovat se surovinou, která je pro nás symbolická. Slovo „mè“ ve vietnamštině znamená sezam, konkrétně černý sezam, který u nás patří mezi klíčové ingredience a objevuje se napříč menu.“
Mezi signature položky patří například domácí sezamová granola s jogurtem, lívance s krémem z černého sezamu a hnědým máslem, benedikt na máslové briošce se sriracha holandskou omáčkou. Nechybí ani pastry – croissanty, danishe a další kousky, které si můžeš dát jen tak ke kávě. Je to podnik, který spojuje výraznou práci s matchou, kvalitní výběrovou kávu a celodenní brunchový koncept s vietnamským vlivem.
Vratislavka – sousedské bistro pod Vyšehradem, kde brunch přirozeně přechází ve víno
Najdeš tu: klidnou sousedskou atmosféru, brunch, výběrovou kávu, čerstvě pečené koláče i naturální vína, u kterých se snadno zdržíš déle, než jsi plánovala.
Na Výtoni pod Vyšehradem vzniklo bistro, které působí trochu jako sousedský obývák. Teplé světlo, dřevo, víno a kuchyně, která jde trochu jiným směrem než jen po avokádovém toastu.
Brunch tu mají do 15:00. Ochutnat můžeš například „kodaňskou snídani“ v jejich pojetí, omeletu s kozím sýrem a miso máslem, topinku s vegan ricottou a pečenou karotkou nebo mléčnou rýži ve výrazně vylepšené verzi.
V nabídce jsou i sendviče, polévky, bezlepkové pečivo a čerstvě pečené kynuté koláče. Kávu ti tu udělají ze zrn z Coffee Source. A pokud se tu omylem „zasekneš“ a zůstaneš déle, můžeš přejít na naturální víno.
Vedení si sem přenáší osm let zkušeností z provozování kavárny Café Spirit, kterou najdeš na Žižkově. „Tady na Vyšehradě nás baví celková atmosféra a místní komunita, která tvoří celkový vibe tohohle místa.“ Vratislavka nepůsobí jako trendy hype spot – spíš jako podnik, který chce být přirozenou součástí čtvrti.
Bistro Stranou – místo klidu ve víru velkoměsta
Najdeš tu: úkryt na Malé Straně, kde si odpočineš od centra u dobré kávy, poctivé snídaně a v prostoru, který působí klidně a přívětivě.
Jen pár minut od Karlova mostu, ale pocitově úplně jinde. Bistro Stranou je schované v klidném zákoutí Malé Strany a přesně odpovídá svému jménu – je to místo stranou spěchu i turistického ruchu. Interiér s klenutými stropy, teplým světlem a dlažbou působí uklidňujícím dojmem. Pastelové detaily, oblouky a jednoduchý nábytek vytvářejí prostor, kde si můžeš v klidu dát kávu, otevřít notebook nebo se jen na chvíli zastavit.
Menu stojí na poctivé kuchyni bez zbytečných efektů. O víkendu tu běží brunch s vejci benedikt nebo podmáslovými lívanci, přes týden zase jednoduchá obědová jídla často pod 200 korun – od korejského hovězího přes buchtičky se šodó až po vegetariánské varianty. Suroviny berou z lokálních farem, kváskový chléb mají z Tisse Bakery a výběrová káva je tu samozřejmostí.
Je to místo, kam si můžeš přijít sednout s notebookem, dát si snídani, oběd i koláč – a přitom mít pocit, že jsi stranou všeho.
onesip coffee – sladká zastávka ve Vršovicích
Kdy: So a Ne 8:30-15:00
Najdeš tu: Víkendová pekárna a espresso bar na Krymské, kam se vyplatí dorazit brzy.
Po dočasném konci pobočky v Mánesově našla pekárna Onesip Coffee nový azyl na Krymské. Lehce syrový a industriální prostor vytahuje rolety jen o víkendu a funguje jako pekárenský provoz spíš než klasická kavárna, ale i právě to tomu dává charakter.
Voní tu čerstvé pečivo a vyplatí se přijít brzy. Loupáky, croissanty, sušenky, pletence, ciabatty i chleba mizí rychle. K tomu výběrová káva a zrna domů. Není to místo na dlouhé vysedávání. Spíš rychlá zastávka na kvalitní pečivo a kávu, která zapadá do rytmu Krymské.