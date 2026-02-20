Hlavní témata
dnes 20. února 2026 v 16:32
Čas čtení 3:59
Anna-Marie Vondráková

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?

ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
Zdroj: Unsplash / Kasper Mundt-Nielsen
Pokud patříš mezi milovníky či milovnice sýra, tak zpozorni. Přinášíme ti výběr těch nejlepších sýrových jídel z celého světa.

Hodnotit a řadit dle oblíbenosti jde opravdu cokoliv, i takto specifické pokrmy. Server Taste Atlas pravidelně přináší žebříčky těch nejlepších jídel z různých koutů světa. Porovnal i ty, jejichž základ tvoří sýr. Hodnocení dostal i český smažák, ale až tak moc, jak bychom možná čekali, se mu nedaří.

10. Tirokafteri

Tento krémový řecký dip se obvykle připravuje z kombinace sýra feta, mléka nebo jogurtu, pálivých paprik, česneku a olivového oleje. Ačkoli se jedná o tradiční pokrm, je ovlivněn regionálními zvyklostmi a může obsahovat cokoli od pečených červených paprik až po jiné druhy sýra. Obvykle se podává s teplým pita chlebem.

Tirokafteri
Zdroj: instagram/@tukurestaurant

9. Fondue jurassienne

Původně vynalezeno jako praktický způsob, jak zužitkovat starý sýr a starý chléb, nyní patří mezi vyhledávané delikatesy. Hvězdou tohoto fondue je sýr Comté, který je základem kuchyně v regionech Jura a Franche-Comté. K jeho přípravě se nejprve v pánvi nebo hrnci zahřeje vysoce kyselé bílé víno, které se poté smíchá se sýrem Comté a kukuřičnou moukou, dokud se důkladně nespojí s vínem.

fondue, sýr
Zdroj: Wikimedia Commons/663highland/volně k použití

K celé směsi se poté přidá likér kirsch, sůl a pepř. Směs se poté přenese do dobře zahřátého fondue hrnce potřeného česnekem, který se postaví na plamen. Když se všechny ingredience spojí a sýr se pěkně roztaví, fondue jurassienne je připraveno k podávání, ideálně s kousky křupavého chleba a crudités (nakrájenou nebo celou syrovou zeleninou).

8. Banitsa sas sirene

Bulharský koláč banitsa se sýrem je hlavní variantou tohoto tradičního koláče. Vyrábí se vrstvením listů máslového filo těsta s kombinací vajec, jogurtu a sýra, jako jsou sirene a feta. Tradičně se banitsa se sýrem připravovala a podávala na Vánoce a Silvestra, ale dnes ji v Bulharsku koupíš po celý rok v obchodech s potravinami, u pouličních prodejců, v kioscích a prakticky všude. Kromě této základní varianty existují i jiné druhy slaných nebo sladkých koláčů banitsa plněných různou zeleninou a ovocem.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Eurasia Region (@eurasiaregion)

