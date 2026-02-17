Hlavní témata
dnes 17. února 2026 v 7:00
Čas čtení 3:57

Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni

Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Zdroj: Propagační materiál / Skô
Roxana Šiserová
Roxana Šiserová
Opět ti přinášíme nové pražské gastro přírůstky, které stojí za pozornost. Od komunitních kaváren přes poctivou kuchyni až po klidné večeře s promyšleným konceptem.

S novým rokem v Praze přibyly i nové podniky v místech, kde se potkává každodenní život. Do vršovického sousedství přibyla kavárna, Holešovická tržnice se rozrostla o tři nové podniky od Ambiente a na Jiřáku najdeš inspirativní kavárnu a konceptuální restauraci. Ať už hledáš brunch, večeři nebo jen klidné místo na kávu, tady je přehled toho nejzajímavějšího z poslední doby.

Sestava – sousedský roh Vršovic

Kde: Žitomírská 22, Praha 10 – Vršovice
Najdeš tu: kavárnu s komunitní atmosférou, vlastní praženou kávou, domácím pečivem, brunche a drinky

Vršovice jsou jednou z nejvíc komunitních čtvrtí v Praze – a přesně do tohohle rytmu v prosinci přirozeně zapadla nová kavárna Sestava. Najdeš ji na rohu Žitomírské ulice u Vršovického náměstí, v místě, kudy lidé procházejí ze všech směrů. Rohová poloha z ní dělá přirozený meeting point, navíc s výhledem na kostel svatého Václava na Čechově náměstí. Přesně ten typ místa, kam si skočíš pro ranní kávu, nebo se tu po práci zastavíš na drink.

Za projektem stojí sestava šesti kamarádů. Příprava jim zabrala dva roky a je znát na každém detailu. Interiér je malý, útulný a minimalistický, laděný do hřejivých pastelových tónů. I přes komorní velikost tu najdeš dost stolů na posezení a přirozenou domácí atmosféru. Sami si praží kávu a pečou vlastní kvalitní pečivo. Každý den tu do dvou hodin připravují brunche a v nabídce najdeš třeba míchaná vajíčka, zapečený chléb, lívance, rýžovou kaši nebo hummus z bílých fazolí. Osobité kouzlo tu vytváří malé roztomilé detaily, jako jsou hrníčky ze Studia Hand na Letné, které ti zvednou náladu ještě před prvním lokem.

Sestavu najdeš na rohu, kde se křižují Žitomírská a Holandská ulice V pastelových barvách mají v Sestavě i takto roztomilý kávovar Hrníčky od Studia Hand v kavárně Sestava Rýžová kaše – perfektní start dne v Sestavě
Zobrazit galerii
(5)

Skô – Slovensko v srdci tržnice

Kde: Hala 28, Holešovická tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha 7 – Holešovice
Najdeš tu: netradičně tradiční slovenskou kuchyni vařenou na ohni, sezonní menu podle dostupnosti surovin a neformální domácí atmosféru

Holešovická tržnice začíná čím dál víc ožívat. Nový podnik Skô od Ambiente přináší do haly 28 netradičně pojatou slovenskou kuchyni. Takovou, která je hluboce zakořeněná v tradici, ale zároveň působí současně a sebevědomě. Skô vdechuje tržnici nový život a zapadá do její postupné proměny v místo, kam se nechodí jen nakupovat, ale i dlouze vysedávat, vychutnávat a potkávat se.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Skô (@sko_holesovice)

Za konceptem stojí šéfkuchař Tomáš Valkovič, původem ze Slovenska, který tu představuje kuchyni inspirovanou chutěmi vlastního dětství. Slovenská gastronomie se tu přirozeně potkává s vlivy maďarské, rakouské i ukrajinské kuchyně a vytváří pocit domova. Jejich cílem je, aby ses necítil jen jako host, ale spíš jako někdo, kdo přišel na večeři k dobrým známým. Vaří se tu na ohni, menu se obměňuje podle sezony a dostupnosti surovin a důraz je kladený na poctivou řemeslnou práci. Vlastní sýrové nitě, domácí lokše, nakládané zelí, klobásy a uzeniny vznikající ve spolupráci s Amasem nebo bylinky z vlastní produkce jsou jen částí toho, co dělá Skô autentickým.

Oheň uprostřed kuchyně ve Skô Ve Skô vaří na otevřeném ohni třeba tradiční slovenské lokše, maso, zeleninu a mnoho dalšího Na stole ve Skô najdeš slovenskou kuchyni propojenou s dalšími lokálními vlivy Na stole ve Skô najdeš slovenskou kuchyni propojenou s dalšími lokálními vlivy
Zobrazit galerii
(4)

Nové pobočky Cukrárny Myšák a Naše Maso také v Holešovické tržnici

Kde: Hala 27, Holešovická tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha 7 – Holešovice
Najdeš tu: perfektní nákup po cestě domů

Ambiente vnáší nový dech do Holešovické tržnice i skrze další podniky. Kromě Skô tu nově najdeš také Naše Maso a Cukrárnu Myšák, které rozšiřují nabídku o poctivé řeznické řemeslo i sladkou rychlou zastávku na kávu.

Pult ze zeleného řeckého mramoru Nakup si maso v poctivém řeznictví Nová zastávka v Holešovické tržnici – Naše Maso Steal v Naše Maso ti udělají třeba s bramborem konfitovaným v uzeném sádle.
Zobrazit galerii
(5)

Cukrárna Myšák je ideální volba na rychlou zastávku pro kávu, zákusek nebo malé sladké potěšení během dne. Perfektní místo, kam si na chvíli odskočit, osladit den a jít zase dál.

Nový Myšák v Holešovické tržnici Příjemná zastávka na kafe a dezert v Holešovické tržnici Vzít si v Myšákovi kafíčko a vyrazit dál Větrník, věneček – žádný dezert tady nezklame
Zobrazit galerii
(5)

Múza Café – sladké potěšení pro každého

Kde: Mánesova 89, Praha 2
Najdeš tu: výběrovou kávu, brunche a luxusní bezlepkové, dairy free i veganské dezerty

Na Vinohradech, jen pár kroků od Jiřího z Poděbrad, vzniklo místo, které myslí na všechny – bez výjimek. Múza café je útulná kavárna, kde si můžeš dát brunch i dezert bez stresu z ingrediencí. Za podnikem stojí zakladatelé, kteří sami trpí alergiemi, a právě z téhle osobní zkušenosti vznikl koncept kavárny, kde se na stravovací omezení nehledí jako na komplikaci, ale jako na přirozenou součást nabídky.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Instaplace in Prague, Czech Republic (@prague.location)

Menu staví na bezlepkových, dairy free a veganských dezertech, které jsou promyšlené, vizuálně krásné a chuťově plnohodnotné, takže si je užijí i ti, kdo žádná omezení nemají. Nechybí výběrová káva a brunche. Interiér je hřejivý a inspirativní, s knihovničkou a obrazy antických múz na stěnách. Dominují tu přírodní materiály – dřevo, teplé textury a jemné barevné i materiálové kontrasty. Ideální na pomalé posezení s knížkou nebo s přáteli.

Brunch v Múze uspokojí různé stravovací návyky. Až se začne oteplovat, posaď se na příjemné předzahrádce s výhledem na kostel Dezerty tu najdeš bezlepkové, dairy free i veganské Luxusní dezerty v Múza Café
Zobrazit galerii
(5)

ELEVEN – každé dva měsíce jinak

Kde: Slavíkova 1608/15, Praha 2 – Vinohrady
Najdeš tu: konceptuální menu, panamericko-středomořskou kuchyni, signature koktejly k jídlům

Kousek od Jiřího z Poděbrad vznikla restaurace ELEVEN, která i podle názvu staví na jasném konceptu. „Eleven dishes. Every two months“ – omezený počet chodů, které se každé dva měsíce obměňují. Kuchyně propojuje panamerické a středomořské vlivy.

Aktuálně na menu najdeš třeba sashimi z tuňáka s avokádem, nakládaným fenyklem a granátovým jablkem, nebo filet z čerstvého lososa s quinoou, rukolou a bylinkovo-citronovým bešamelem. V nabídce je také jambalaya, tradiční jídlo amerického jihu, které je jemně pikantní a výrazně kořeněné, tak aby zůstalo v paměti. Nabídka je kompaktní, přehledná a dává prostor jak lehkým svěžím kombinacím, tak plnějším jídlům.

Ambientní interiér podporuje pomalé tempo Pečený “steak” z květáku, romesco, řecký jogurt, granátové jablko, petržel v ELEVEN Každý chod má k sobě napárovaný signature drink Exteriér nové restaurace ELEVEN u Jiřího z Poděbrad
Zobrazit galerii
(5)
