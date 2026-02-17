Opět ti přinášíme nové pražské gastro přírůstky, které stojí za pozornost. Od komunitních kaváren přes poctivou kuchyni až po klidné večeře s promyšleným konceptem.
S novým rokem v Praze přibyly i nové podniky v místech, kde se potkává každodenní život. Do vršovického sousedství přibyla kavárna, Holešovická tržnice se rozrostla o tři nové podniky od Ambiente a na Jiřáku najdeš inspirativní kavárnu a konceptuální restauraci. Ať už hledáš brunch, večeři nebo jen klidné místo na kávu, tady je přehled toho nejzajímavějšího z poslední doby.
Sestava – sousedský roh Vršovic
Najdeš tu: kavárnu s komunitní atmosférou, vlastní praženou kávou, domácím pečivem, brunche a drinky
Vršovice jsou jednou z nejvíc komunitních čtvrtí v Praze – a přesně do tohohle rytmu v prosinci přirozeně zapadla nová kavárna Sestava. Najdeš ji na rohu Žitomírské ulice u Vršovického náměstí, v místě, kudy lidé procházejí ze všech směrů. Rohová poloha z ní dělá přirozený meeting point, navíc s výhledem na kostel svatého Václava na Čechově náměstí. Přesně ten typ místa, kam si skočíš pro ranní kávu, nebo se tu po práci zastavíš na drink.
Za projektem stojí sestava šesti kamarádů. Příprava jim zabrala dva roky a je znát na každém detailu. Interiér je malý, útulný a minimalistický, laděný do hřejivých pastelových tónů. I přes komorní velikost tu najdeš dost stolů na posezení a přirozenou domácí atmosféru. Sami si praží kávu a pečou vlastní kvalitní pečivo. Každý den tu do dvou hodin připravují brunche a v nabídce najdeš třeba míchaná vajíčka, zapečený chléb, lívance, rýžovou kaši nebo hummus z bílých fazolí. Osobité kouzlo tu vytváří malé roztomilé detaily, jako jsou hrníčky ze Studia Hand na Letné, které ti zvednou náladu ještě před prvním lokem.
Skô – Slovensko v srdci tržnice
Najdeš tu: netradičně tradiční slovenskou kuchyni vařenou na ohni, sezonní menu podle dostupnosti surovin a neformální domácí atmosféru
Holešovická tržnice začíná čím dál víc ožívat. Nový podnik Skô od Ambiente přináší do haly 28 netradičně pojatou slovenskou kuchyni. Takovou, která je hluboce zakořeněná v tradici, ale zároveň působí současně a sebevědomě. Skô vdechuje tržnici nový život a zapadá do její postupné proměny v místo, kam se nechodí jen nakupovat, ale i dlouze vysedávat, vychutnávat a potkávat se.
Za konceptem stojí šéfkuchař Tomáš Valkovič, původem ze Slovenska, který tu představuje kuchyni inspirovanou chutěmi vlastního dětství. Slovenská gastronomie se tu přirozeně potkává s vlivy maďarské, rakouské i ukrajinské kuchyně a vytváří pocit domova. Jejich cílem je, aby ses necítil jen jako host, ale spíš jako někdo, kdo přišel na večeři k dobrým známým. Vaří se tu na ohni, menu se obměňuje podle sezony a dostupnosti surovin a důraz je kladený na poctivou řemeslnou práci. Vlastní sýrové nitě, domácí lokše, nakládané zelí, klobásy a uzeniny vznikající ve spolupráci s Amasem nebo bylinky z vlastní produkce jsou jen částí toho, co dělá Skô autentickým.
Přijít můžeš na oběd i večeři, večer pak volit mezi dvouchodovým a tříchodovým menu nebo vybírat jednotlivá jídla. K tomu dobře ošetřené pivo (samozřejmě nechybí Plzeň) i pečlivě vybraná vína. Interiér je pestrobarevný, s výraznými modrými a červenými tóny inspirovanými slovenskou tradicí, a celé místo působí živě a neformálně. Jen pozor – nezapomeň si udělat rezervaci dostatečně předem, míst není mnoho a zájem je velký.
Nové pobočky Cukrárny Myšák a Naše Maso také v Holešovické tržnici
Najdeš tu: perfektní nákup po cestě domů
Ambiente vnáší nový dech do Holešovické tržnice i skrze další podniky. Kromě Skô tu nově najdeš také Naše Maso a Cukrárnu Myšák, které rozšiřují nabídku o poctivé řeznické řemeslo i sladkou rychlou zastávku na kávu.
Naše Maso sází na kvalitu a detail. Interiéru dominuje nepřehlédnutelný pult ze zeleného řeckého mramoru vážící neuvěřitelných 2,7 tuny. Kromě masa na doma si tu dáš i hotová jídla, steaky, různé speciály a nechybí ani čepované pivo.
Cukrárna Myšák je ideální volba na rychlou zastávku pro kávu, zákusek nebo malé sladké potěšení během dne. Perfektní místo, kam si na chvíli odskočit, osladit den a jít zase dál.
Múza Café – sladké potěšení pro každého
Najdeš tu: výběrovou kávu, brunche a luxusní bezlepkové, dairy free i veganské dezerty
Na Vinohradech, jen pár kroků od Jiřího z Poděbrad, vzniklo místo, které myslí na všechny – bez výjimek. Múza café je útulná kavárna, kde si můžeš dát brunch i dezert bez stresu z ingrediencí. Za podnikem stojí zakladatelé, kteří sami trpí alergiemi, a právě z téhle osobní zkušenosti vznikl koncept kavárny, kde se na stravovací omezení nehledí jako na komplikaci, ale jako na přirozenou součást nabídky.
Menu staví na bezlepkových, dairy free a veganských dezertech, které jsou promyšlené, vizuálně krásné a chuťově plnohodnotné, takže si je užijí i ti, kdo žádná omezení nemají. Nechybí výběrová káva a brunche. Interiér je hřejivý a inspirativní, s knihovničkou a obrazy antických múz na stěnách. Dominují tu přírodní materiály – dřevo, teplé textury a jemné barevné i materiálové kontrasty. Ideální na pomalé posezení s knížkou nebo s přáteli.
ELEVEN – každé dva měsíce jinak
Najdeš tu: konceptuální menu, panamericko-středomořskou kuchyni, signature koktejly k jídlům
Kousek od Jiřího z Poděbrad vznikla restaurace ELEVEN, která i podle názvu staví na jasném konceptu. „Eleven dishes. Every two months“ – omezený počet chodů, které se každé dva měsíce obměňují. Kuchyně propojuje panamerické a středomořské vlivy.
Aktuálně na menu najdeš třeba sashimi z tuňáka s avokádem, nakládaným fenyklem a granátovým jablkem, nebo filet z čerstvého lososa s quinoou, rukolou a bylinkovo-citronovým bešamelem. V nabídce je také jambalaya, tradiční jídlo amerického jihu, které je jemně pikantní a výrazně kořeněné, tak aby zůstalo v paměti. Nabídka je kompaktní, přehledná a dává prostor jak lehkým svěžím kombinacím, tak plnějším jídlům.
Důležitou součástí konceptu jsou signature koktejly párované ke konkrétním chodům. Drinky tu fungují jako součást úplného zážitku. Interiér i celková atmosféra podporují klidnější večerní rytmus. ELEVEN se vymezuje vůči rychlým formátům. Je to restaurace, kde se večeře skládá z několika kroků a dává smysl zůstat déle než jen na jedno jídlo.