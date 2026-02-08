Také sis vždycky říkal*a, jaké české dezerty asi tak chutnají turistům a turistkám? Jejich výběr tě možná překvapí. Podívej se, co u zahraničních návštěvníků a návštěvnic boduje.
To, jaké české dezerty hodnotí turisté a turistky nejlépe, můžeš zjistit díky žebříčku serveru TasteAtlas. Na něm lidé hodnotí jídlo z celého světa. Systém navíc dokáže rozpoznat boty a lokální patrioty, aby byly výsledky co nejreprezentativnější. Jejich cíl je následující: „Propagovat vynikající místní potraviny, vzbudit hrdost na tradiční pokrmy a vzbudit zvědavost na jídla, která jste ještě neochutnali.“ Co jim tedy u nás nejvíce zachutnalo?
10. Pardubický perník
Minulý rok touto dobou byly na desáté příčce buchty, ty však z top desítky vypadly a jejich místo nahradil pardubický perník. Zajímavostí je, že od roku 2008 se mohou produkty s názvem „Pardubický perník“ vyrábět a balit pouze na území Pardubic za dodržení přesně dané receptury. Speciální ingredience přitom zůstávají přísně utajené. A jak je patrné, tuto dobrotu si zamilovali i lidé ze zahraničí.
9. Jahodové knedlíky
Kdo by nemiloval jahodové knedlíky. Hodnocení turistů a turistek je vyneslo na deváté místo. Server TasteAtlas jahodové knedlíky řadí mezi dezerty, ale asi neví, že pro spoustu z nás se jedná o plnohodnotný hlavní chod!