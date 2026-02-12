Smažené kuře patří mezi oblíbené spousty strávníků, a ti se nyní po kauze s KFC vydali hledat alternativy. My se k nim přidali a našli pět podniků, ve kterých si pochutnáš stejně, jako kdybys byl*a v Kentucky.
Rešerši jsme si dělali v širším centru Prahy a otestovali jsme při tom řadu různých podniků. V jednom měli strouhankou obalovaná křídla, jinde zase topily maso v omáčce. Nakonec jsme vedle sebe srovnali fastfood i podnik, kde mají mít údajně to úplně nejlepší fried chicken v Česku. Jak náš test dopadl?
Chickin – tradiční Kentucky
Zvenku nenápadný podnik hned u jednoho z východů z metra na Hradčanské skrývá jedny z nejšťavnatějších a největších křídel, která jsem kdy viděl. Před návštěvou jsem kontroloval menu, předvybral si objednávku a rozhodl jsem se, že na test mi budou stačit tři křídla, která prodávají s jednou omáčkou. Nezkoumal jsem ale fotografii a po příchodu jsem zjistil, že podávají opravdu „celá křídla“ v kuse jako jeden a nerozdělují je jako ve většině podobných podniků na dvě části.
Místo vybírání a rozhodování, jestli dřív sníst paličku nebo střed, aby člověku zbylo to oblíbenější na později, člověk dostane pořádnou porci „ručně obalovaného farmářského kuřete“ vcelku. Tři křídla jsou tím pádem ekvivalentem šesti u konkurence, ale tím jak jsou velká a šťavnatá, tradiční fastfood hravě přeskočí. Omáčku jsem vybral ranch a nedá se jí nic vytknout. Ale ranch omáčka asi nejde zkazit.
Wingz – autentický Buffalo styl
Wingz je podnik, který by se podle názvu měl specializovat pouze na křídla, ale v jejich nabídce najdeš i stripsy a sendviče, jako v každém podobném podniku. Oproti Chickinu i KFC nedělají Kentucky styl kuřat, ale Buffalo! To jsou křídla, která se smaží bez trojobalu a po usmažení se hodí rovnou do omáčky. Sice se víc zašpiníš, ale výměnou za to dostaneš výraznější chuť.
Podnik je kousek od Veletržního paláce a holešovického Výstaviště a při otevření dveří na člověka dýchne autentická (trošku redneck) Amerika. Pár schodů do suterénu a jako by člověk přeletěl půlku světa a jediné, na čem by záleželo, je jíst křídla a koukat na americký fotbal. Není to krásné? No posuďte sami:
My tu jsme ale od hodnocení fried chicken a ne atmosféry podniku. 12 křídel jsem si po čtyřech rozdělil mezi nepálivou BBQ, jemnou a pálivou a všechny byly (i přes narůstající pálivost) perfektně chuťově vyvážené. Konec škály pálivosti nastavili ve Wingz na hodnotě „Nuclear“ a na tu se budu muset vrátit.
Pocha – Korejské smažené kuře
Další styl přípravy smaženého kuřete vymysleli v Koreji. Ke smažení křídel přistupují stejně jako Belgičané ke smažení hranolek – smaží je na dvakrát. Poprvé, aby se maso udělalo, podruhé (při vyšší teplotě), aby se vypustil tuk z kůže a vznikla sklovitě tenká a křupavá vrstva.
V Pocha si člověk objednává v menu rovnou s hranolkami, které nebyly nic moc, ale jejich kuře ve sladkokyselé a lehce pikantní yangnyeom omáčce za to stojí. Pět kousků za necelých 200 korun člověka zaplní a v Pocha k nim člověk dostane i nakládané okurky, kimchi nebo wakame a to dost oceňuji! V menu také doporučují si k tomu objednat i pivo, které je v kombinaci s kuřetem levnější! Korejci tomu říkají „chimaek“ podle spojení slov chicken a maekju – korejsky pivo. Já osobně to říkám pořád a proto nemám tolik rád fastfoody. K podobným jídlům se zkrátka nehodí zředěná cola ze stroje, ale pivečko. Doteď jsem ale netušil, že žiju podle korejského principu.
Jejich kuřata na sobě měla pořádnou vrstvu omáčky, založené na sojovce, pikantní pastě Gochujang. Taky je obalují v jiném typu strouhanky než klasické Kentucky a navrchu jsou posypána sezamovými semínky. Korejská křídla jsou tak to nejlepší ze stylu Kentucky a Buffalo, smícháno dohromady a vylepšeno o dvojité smažení.
Popeyes – nejlepší fastfood kuře
U dalších dvou tipů se ale přesuneme od křídel jinam, abychom neměli pouze tipy na křídla. Jako první doporučíme jeden z novějších fastfoodů, který se u nás představil. Tím je Popeyes a u nich jsme vyzkoušeli vlajkovou loď jejich nabídky – chicken tenders.
Co mě u tohoto fastfoodu zarazilo, je doba čekání na menu se třemi tenders. Patnáctiminutové čekání není u podniků typu „fast food“ něco, co bych očekával a bylo to skoro nejdéle, co jsem na smažené kuře čekal u vybraných pěti podniků. Co se ale musí uznat, stálo to za to. Pro mě osobně to byla první návštěva a musím uznat, že ve srovnání s ostatními kuřaty z fastfoodu je Popeyes opravdu nejlepší.
Stejně jako u mého testu Five Guys si ale nemohu odpustit výtku ohavnosti prostoru foodcourtu v obchodním centru Máj. To není příjemné prostředí k jídlu a nutnost platit za záchod, i když je člověk zákazníkem občerstvovacích podniků, by měla majitelům prostoru zajistit místo v pekle. Kuře ale mají dobré.
Hoxton – král mezi kuřaty
Náš poslední tip najdeš na Náměstí míru v Hoxton Fried Chicken. Abychom ozvláštnili výběr v posledním podniku našich tipů, vybrali jsme v Hoxtonu jejich Big Chicken Burger, protože ve svých dalších podnicích se i na burgery specializují.
A bylo to poznat, jejich bulka byla nadýchaná, měkká a krásně doplňovala opravdu skvěle ochucené kuřecí stripsy. Na rozdíl od současného standardu přeplňování burgerů surovinami, kdy polovina skončí na talíři, se vydávají v Hoxtonu směrem simplicity a v burgeru je vedle toho jenom jejich Hoxton pálivý dip, nakládaná okurka a salát. As simple as that a to nejlepší, co může být!
Bonus – Lokál
No když člověk hledá „smažené kuře“, nemůže opomenout řízek. Přece jenom je to vlastně jenom větší chicken tender. Jeden z nejlepších kuřecích řízků mají určitě v Lokálech a doplní vám k tomu přílohy, kolik budete chtít! A člověk nemusí do fastfoodu a Korejci by si podle zásady chimaek na tankové Plzni v Lokálech také pochutnali.
Kam chodíte vy na smažené kuře? Napište nám do komentáře!