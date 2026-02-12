Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 12. února 2026 v 13:00
Čas čtení 3:37

Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není

Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
Zdroj: REFRESHER/Michal Drahný
Michal Drahný
Michal Drahný
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Smažené kuře patří mezi oblíbené spousty strávníků, a ti se nyní po kauze s KFC vydali hledat alternativy. My se k nim přidali a našli pět podniků, ve kterých si pochutnáš stejně, jako kdybys byl*a v Kentucky.

Rešerši jsme si dělali v širším centru Prahy a otestovali jsme při tom řadu různých podniků. V jednom měli strouhankou obalovaná křídla, jinde zase topily maso v omáčce. Nakonec jsme vedle sebe srovnali fastfood i podnik, kde mají mít údajně to úplně nejlepší fried chicken v Česku. Jak náš test dopadl?

Doporučeno
Hot dogu se vyhni, koktejl s touto crazy příchutí musíš zažít. Známe nejlepší a nejhorší věci na menu Five Guys Hot dogu se vyhni, koktejl s touto crazy příchutí musíš zažít. Známe nejlepší a nejhorší věci na menu Five Guys 14. prosince 2025 v 7:00

Chickin – tradiční Kentucky

Zvenku nenápadný podnik hned u jednoho z východů z metra na Hradčanské skrývá jedny z nejšťavnatějších a největších křídel, která jsem kdy viděl. Před návštěvou jsem kontroloval menu, předvybral si objednávku a rozhodl jsem se, že na test mi budou stačit tři křídla, která prodávají s jednou omáčkou. Nezkoumal jsem ale fotografii a po příchodu jsem zjistil, že podávají opravdu „celá křídla“ v kuse jako jeden a nerozdělují je jako ve většině podobných podniků na dvě části.

V Chickinu na Hradčanské dostane člověk taková krásná srdíčka
V Chickinu na Hradčanské dostane člověk taková krásná srdíčka Zdroj: REFRESHER/Michal Drahný

Místo vybírání a rozhodování, jestli dřív sníst paličku nebo střed, aby člověku zbylo to oblíbenější na později, člověk dostane pořádnou porci „ručně obalovaného farmářského kuřete“ vcelku. Tři křídla jsou tím pádem ekvivalentem šesti u konkurence, ale tím jak jsou velká a šťavnatá, tradiční fastfood hravě přeskočí. Omáčku jsem vybral ranch a nedá se jí nic vytknout. Ale ranch omáčka asi nejde zkazit.

Wingz – autentický Buffalo styl

Wingz je podnik, který by se podle názvu měl specializovat pouze na křídla, ale v jejich nabídce najdeš i stripsy a sendviče, jako v každém podobném podniku. Oproti Chickinu i KFC nedělají Kentucky styl kuřat, ale Buffalo! To jsou křídla, která se smaží bez trojobalu a po usmažení se hodí rovnou do omáčky. Sice se víc zašpiníš, ale výměnou za to dostaneš výraznější chuť.

Doporučeno
Vyrůstala mezi feťáky, dnes stojí na jevišti. „Jsem matkou tvých dětí, mami,“ říká 22letá umělkyně Tina Vyrůstala mezi feťáky, dnes stojí na jevišti. „Jsem matkou tvých dětí, mami,“ říká 22letá umělkyně Tina 17. ledna 2026 v 7:00

Podnik je kousek od Veletržního paláce a holešovického Výstaviště a při otevření dveří na člověka dýchne autentická (trošku redneck) Amerika. Pár schodů do suterénu a jako by člověk přeletěl půlku světa a jediné, na čem by záleželo, je jíst křídla a koukat na americký fotbal. Není to krásné? No posuďte sami:

Takovou atmosféru má Wingz na Letné Takovou atmosféru má Wingz na Letné Takovou atmosféru má Wingz na Letné Jejich signature Wingz Margarita je po jídle top!
Zobrazit galerii
(4)

My tu jsme ale od hodnocení fried chicken a ne atmosféry podniku. 12 křídel jsem si po čtyřech rozdělil mezi nepálivou BBQ, jemnou a pálivou a všechny byly (i přes narůstající pálivost) perfektně chuťově vyvážené. Konec škály pálivosti nastavili ve Wingz na hodnotě „Nuclear“ a na tu se budu muset vrátit. 

Pocha – Korejské smažené kuře

Další styl přípravy smaženého kuřete vymysleli v Koreji. Ke smažení křídel přistupují stejně jako Belgičané ke smažení hranolek – smaží je na dvakrát. Poprvé, aby se maso udělalo, podruhé (při vyšší teplotě), aby se vypustil tuk z kůže a vznikla sklovitě tenká a křupavá vrstva.

Korejská restaurace Pocha v Nuslích
Korejská restaurace Pocha v Nuslích Zdroj: REFRESHER/Michal Drahný

V Pocha si člověk objednává v menu rovnou s hranolkami, které nebyly nic moc, ale jejich kuře ve sladkokyselé a lehce pikantní yangnyeom omáčce za to stojí. Pět kousků za necelých 200 korun člověka zaplní a v Pocha k nim člověk dostane i nakládané okurky, kimchi nebo wakame a to dost oceňuji! V menu také doporučují si k tomu objednat i pivo, které je v kombinaci s kuřetem levnější! Korejci tomu říkají „chimaek“ podle spojení slov chicken a maekju – korejsky pivo. Já osobně to říkám pořád a proto nemám tolik rád fastfoody. K podobným jídlům se zkrátka nehodí zředěná cola ze stroje, ale pivečko. Doteď jsem ale netušil, že žiju podle korejského principu.

 

Jejich kuřata na sobě měla pořádnou vrstvu omáčky, založené na sojovce, pikantní pastě Gochujang. Taky je obalují v jiném typu strouhanky než klasické Kentucky a navrchu jsou posypána sezamovými semínky. Korejská křídla jsou tak to nejlepší ze stylu Kentucky a Buffalo, smícháno dohromady a vylepšeno o dvojité smažení.

Popeyes – nejlepší fastfood kuře

U dalších dvou tipů se ale přesuneme od křídel jinam, abychom neměli pouze tipy na křídla. Jako první doporučíme jeden z novějších fastfoodů, který se u nás představil. Tím je Popeyes a u nich jsme vyzkoušeli vlajkovou loď jejich nabídky – chicken tenders.

Doporučeno
ANKETA: Ptali jsme se mladých lidí, co čekají, že přinese letošní rok. Bojí se radikalizace, nové vlády i Trumpa ANKETA: Ptali jsme se mladých lidí, co čekají, že přinese letošní rok. Bojí se radikalizace, nové vlády i Trumpa 9. ledna 2026 v 13:00

Co mě u tohoto fastfoodu zarazilo, je doba čekání na menu se třemi tenders. Patnáctiminutové čekání není u podniků typu „fast food“ něco, co bych očekával a bylo to skoro nejdéle, co jsem na smažené kuře čekal u vybraných pěti podniků. Co se ale musí uznat, stálo to za to. Pro mě osobně to byla první návštěva a musím uznat, že ve srovnání s ostatními kuřaty z fastfoodu je Popeyes opravdu nejlepší.

Popeyes je nejlepší fastfood na fried chicken
Popeyes je nejlepší fastfood na fried chicken Zdroj: REFRESHER/Michal Drahný

Stejně jako u mého testu Five Guys si ale nemohu odpustit výtku ohavnosti prostoru foodcourtu v obchodním centru Máj. To není příjemné prostředí k jídlu a nutnost platit za záchod, i když je člověk zákazníkem občerstvovacích podniků, by měla majitelům prostoru zajistit místo v pekle. Kuře ale mají dobré.

Doporučeno
VELKÝ TEST CHIPSŮ: Last minute shopping na silvestrovskou party? We got you! VELKÝ TEST CHIPSŮ: Last minute shopping na silvestrovskou party? We got you! 31. prosince 2025 v 13:00

Hoxton – král mezi kuřaty

Náš poslední tip najdeš na Náměstí míru v Hoxton Fried Chicken. Abychom ozvláštnili výběr v posledním podniku našich tipů, vybrali jsme v Hoxtonu jejich Big Chicken Burger, protože ve svých dalších podnicích se i na burgery specializují.

A bylo to poznat, jejich bulka byla nadýchaná, měkká a krásně doplňovala opravdu skvěle ochucené kuřecí stripsy. Na rozdíl od současného standardu přeplňování burgerů surovinami, kdy polovina skončí na talíři, se vydávají v Hoxtonu směrem simplicity a v burgeru je vedle toho jenom jejich Hoxton pálivý dip, nakládaná okurka a salát. As simple as that a to nejlepší, co může být!

Big Chicken Burger v Hoxton Fried Chicken
Big Chicken Burger v Hoxton Fried Chicken Zdroj: REFRESHER/Jan Kašpar

Bonus – Lokál

No když člověk hledá „smažené kuře“, nemůže opomenout řízek. Přece jenom je to vlastně jenom větší chicken tender. Jeden z nejlepších kuřecích řízků mají určitě v Lokálech a doplní vám k tomu přílohy, kolik budete chtít! A člověk nemusí do fastfoodu a Korejci by si podle zásady chimaek na tankové Plzni v Lokálech také pochutnali.

Doporučeno
Studenti z UMPRUM vytvořili designové půllitry pro Ambiente Studenti z UMPRUM vytvořili designové půllitry pro Ambiente 11. prosince 2025 v 14:33

Kam chodíte vy na smažené kuře? Napište nám do komentáře!

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí 1. února 2026 v 7:44
Doporučeno
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí 12. února 2026 v 11:46
Doporučeno
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky 23. ledna 2026 v 17:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
včera v 10:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Lifestyle news
Nejmladší jezdec F1 naboural svůj nový Mercedes. Z fotek auta mrazí
před hodinou 1
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
před 2 hodinami
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
dnes v 14:45
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
dnes v 13:31
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
dnes v 12:29
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
dnes v 10:15
Mrazivý případ kutnohorské sekty ožije v nové sérii. Vzniká i organizace na podporu obětí sekt
dnes v 07:32
Velký úspěch rok po otevření. Nový pražský hotel získal čtyřhvězdičkové hodnocení od Forbes Travel Guide
včera v 17:33
Zpravodajství
Česko Ukrajina Zahraničí Doprava
Více
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 2 hodinami
Zájem o vystoupení z EU opadá. Češi*Češky jsou ke členství v EU nejvstřícnější za poslední roky
před 3 hodinami
V Česku se málem zřítil Airbus. Třicet vteřin dělilo piloty od katastrofy
dnes v 13:21

Více z tématu Gastro

Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle
24. 1. 2026 7:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
8. 2. 2026 16:41
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026
21. 1. 2026 7:00
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
včera v 14:00
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
5. 2. 2026 10:00
1
Legendární Simíci dostali stylový make-over. A je úplně zdarma
23. 1. 2026 10:29
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
před 3 dny
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
před hodinou
Jak to dopadne se vztahem mezi Lelou a Karlosem? Co šokujícího řekl Zayn o své bývalce Gigi Hadid? Jak reagoval Lewis Hamilton, když dostal dotaz na Kim Kardashian? A s kým nově chodí Štěpán Kozub?
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
dnes v 13:31
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
dnes v 13:00
Češi a Češky Valentýn nehrotí. Na seznamkách ale utrácí více než jindy v roce
PR zpráva
Češi a Češky Valentýn nehrotí. Na seznamkách ale utrácí více než jindy v roce
dnes v 12:30
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
dnes v 10:15
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
dnes v 12:29
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
před 2 dny
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
„Byla pro mě jako zlatá medaile.“ Bronzový olympionik se přiznal k nevěře, expřítelkyně se nyní vyjádřila
včera v 15:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 3 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 3 dny
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
dnes v 11:46
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
před 2 dny
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse