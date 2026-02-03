Otepluje se. V regálech a lednicích supermarketů se tak objevují barevné plechovky s nealko pivem, které lákají na osvěžení bez vedlejších účinků. Které stojí za to?
Nealko pivo už dávno není jen pro řidiče nebo pro těhotné kámošky. Hledali jsme to nejlepší, které si můžeš otevřít, když držíš suchý únor, nebo nechceš, aby ti účinky alkoholu rozhodily režim. Nebo prostě jen tak, když chceš chill drink bez následků.
A protože nejsušší měsíc roku je tu, rozhodli jsme se otestovat deset různých nealko piv. V žebříčku najdeš světlé, tmavé i polotmavé, protože – když už testujeme, chceme si vyzkoušet všechno, co je v nabídce.
Hodnotili jsme hlavně chuť, ne design etikety. Některé kousky bys vážně nepoznal*a od klasického piva s alkoholem. Jiné zase překvapily sladší chutí nebo nevýrazností. Náš testovací tým tvořili převážně muži, kteří preferují spíše hořká a plnější piva.
Ale jak víme, sto lidí, sto chutí. Proto ber náš žebříček spíš jako inspiraci — pokud máš ty osobně radši jemnější nebo sladší chuť, možná bude tvoje hodnocení vypadat úplně jinak. My jsme zkrátka parta běžných lidí, která hledala dobré nealko pivko na léto a upřímně píše, jak to cítila.
Čím víc hořkosti, tím lepší — tato zásada u nás v testu jasně vedla. Naopak vodnatá chuť srážela body dolů. Decentní kyselost byla také vítaná, protože pivo by mělo mít šmrnc a svěžest. Co u nás však neprošlo, byla pachuť. Neřešili jsme styl ani značku, šlo čistě o to, co nám nejvíc chutnalo. Jednotlivé body udělili naši testeři. Čím méně bodů, tím méně lidí označilo pivo jako dobrou volbu.
Takže jestli hledáš top nealko pivo, co tě nebude nudit, čti dál. Tady je náš žebříček:
10. Staropramen nealko
Tohle pivo nás bohužel moc nepotěšilo. Chuťově působí dost nevýrazně, s nepříjemným dozvukem, který jsme si nechtěli pamatovat. Není to vyloženě tragédie, ale upřímně – na trhu jsou dnes o dost lepší volby, které si zaslouží místo ve tvé ledničce víc. V našem testu musíme dát Staropramen na desáté místo.
Cena: 21,90 korun
Body: 5
9. Lobkowicz
Deváté místo v našem testu obsadil Lobkowicz. Světlé pivo, které se sice nepouští do žádných kyselých extrémů a má jemně nahořklý závěr, bohužel celkově působí dost nevýrazně. Chuť je tak nenápadná, že se skoro ztratí dřív, než si ji stihneš zapamatovat. Neurazí, ale ani nenadchne — spíš taková safe choice pro chvíle, kdy chceš nealko, ale nechceš o něm moc přemýšlet. Dávej si ale pozor, i když jsme ho vzali z regálu s nealky, na plechovce najdeš přiznanou informaci, že obsahuje do 0,5 procenta alkoholu. Celkově si u nealka dávej raději pozor, ať nenadýcháš, některá obsahují stopové množství alkoholu.
Cena: 23,90 korun
Body: 5,4
8. Birell stylu IPA
Citrusové tóny a ovocná vůně jsou tu hodně výrazné, možná až příliš. Takže pokud tě IPA běžně nebere, tady to asi nebude láska na první napití. Na druhou stranu, jako napodobenina alkoholické verze funguje překvapivě dobře. Jen je trochu vodnatá, takže chybí plnější tělo, co by ji posunulo o úroveň výš. Ale ano, jako osvěžení funguje. Pokud tedy nepatříš mezi ty, kteří potřebují hořkost a nevadí ti nasládlá chuť, klidně jdi do ní.
Cena: 24,90 korun
Body: 6