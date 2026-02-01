V dalším článku ze série Co se děje s tvým tělem, když... se podíváme na mechanismy, které ve tvém těle nastanou už krátce poté, co se rozloučíš s alkoholem.
Měsíc bez alkoholu může pořádně prověřit tvou psychiku. Pokud jsi zvyklý dát si každý pátek pár sklenic vína nebo se v sobotu večer opít s kamarády, alkohol už zřejmě ve tvém těle napáchal nějaké škody. Dobrá zpráva je, že některé z nich můžeš poměrně rychle napravit – a k tomu získat ještě pár příjemností navíc.
Konečně se vyspíš
Možná tě překvapí, že jednou z prvních příjemností, které tě čekají po skoncování s alkoholem, je zlepšení dechu a tělesné vůně. Játra zpracovávají většinu alkoholu, který vypiješ, ale část z tvého těla odchází močí, dechem a potem. To je důvod, proč alkoholici často nepříjemně zapáchají. Pokud skleničku borovičky nahradíš nealko drinkem, druhý den budeš vonět i bez deodorantu.
Už jeden týden bez alkoholu může dělat zázraky s tvým spánkem, a to z prostého důvodu. Spánek označujeme za kvalitní, pokud si během něj projdeme šesti až sedmi REM cykly (zkratka pro „Rapid Eye Movement“, fáze nejhlubšího spánku, kdy zřejmě probíhají nejdůležitější regenerační procesy).
Když večer „nasáváš“, obvykle máš pouze jeden nebo dva REM cykly, což je na důkladnou regeneraci zoufale málo. Je to způsobeno i tím, že alkohol narušuje uvolňování melatoninu v mozku, tvrdí specialisté na spánkovou medicínu. A proto, přestože ti sklenice alkoholu pomůže večer rychleji usnout, se druhý den budeš stejně cítit unaveně a malátně.
Kromě toho může alkohol způsobit, že se vzbudíš uprostřed noci a budeš mít problém znovu usnout. Zhoršuje také některé poruchy, například spánkovou apnoi (zablokování dýchacích cest). Podle odborníků bychom si měli dát poslední skleničku alkoholu alespoň čtyři hodiny před spaním.
Více energie a lepší nálada
Hodně se mluví o účinku alkoholu na játra, ale stejně tak by se měl zmiňovat i jeho negativní vliv na mozek a nervovou soustavu. Dehydratace způsobená alkoholem často vede k bolestem hlavy, a to se vůbec nemusíš „propít“ až ke kocovině. Pokud málo piješ (vodu) a jsi více náchylný na migrény nebo běžné bolesti hlavy, i sklenka vína k večeři může způsobit to, že druhý den budeš muset sáhnout po tabletce proti bolesti.
S alkoholem souvisí i pokles hladiny soli a draslíku, který má negativní vliv na nervovou soustavu a správnou funkci svalů. Nedostatek těchto minerálů může způsobit bolesti hlavy, únavu a nevolnost. Když přestaneš pít alkohol, frekvence bolestí hlavy se pravděpodobně sníží.