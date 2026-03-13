Hlavní témata
dnes 13. března 2026 v 7:00
Čas čtení 2:11

WEEKEND RADAR: Vinyla s live vystoupením Gufrau nebo filmy, které promlouvají nahlas a bez kompromisů

WEEKEND RADAR: Vinyla s live vystoupením Gufrau nebo filmy, které promlouvají nahlas a bez kompromisů
Zdroj: GUFRAU, Jan Cestr / se svolením
Michal Drahný
Michal Drahný
Máme tu další víkend a s ním naši pravidelnou nálož tipů na akce, které by sis během něj neměl*a nechat ujít. Půjdeš na předávání cen nebo na festival do kina?

Vítej u našeho pravidelného formátu WEEKEND RADAR. Každý pátek na tebe od naší redakce čeká přehled TOP akcí, které se o víkendu dějí v Praze a dalších českých městech. Koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otvíračky i další kulturní eventy, které prostě nesmíš minout.

Pátek 13. 3.

Vinyla Night

Galavečer vyhlášení cen Vinyla 2025 otevře náš víkend. Večer plný koncertů proběhne v pátek v prostoru ARCHY+ a vystoupí čtyři z pěti nominovaných Objevů roku – matyášovi kamarádi, rivermoans, Teige, Gufrau, a line-up doplní ještě post-hudba a Miss Petty.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený REFRESHER Česko (@refreshercz)

Chrpy (křest alba) w/ Split The Needle – Café V lese

Česká kapela Chrpy ukazuje, že na emo a dad rock není nikdy pozdě a nejlepší čas je tento pátek. V ten den totiž pokřtí své debutové album po boku ostravské kapely Split The Needle. „Přesně před rokem (a pár týdny) jsme vystoupili ze stínu s naším prvním singlem "Co mohlo být, to se nepočítá" a od té doby je to celkem jízda. Dneska tuhle etapu završujeme vydáním debutové desky "Co mohlo být", která je odteď k poslechu na veškerých možných online platformách,“ píší Chrpy o desce, kterou nyní pokřtí.

Sobota 14. 3.

J.I.D: God Does Like World Tour w/ Mick Jenkins – Sasazu

Rapper nominovaný na cenu Grammy zavítá do Prahy! V rámci svojí God Does Like World Tour vystoupí J.I.D. v holešovickém klubu Sasazu. Rodák z East Atlanty na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2015 s EP DiCaprio, krátce nato si ho všiml J. Cole a podepsal ho pod Dreamville/Interscope Records. „Fanoušci se mohou těšit na večer plný břitké lyriky, energického flow a živé show, která potvrzuje jeho pozici jednoho z nejvýraznějších talentů současného hip hopu,“ tvrdí o koncertu pořadatel LiveNation.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený 🂡Ace (@acetorie)

Silverskin Fair – Prag nun Berlin

Sobotní den a noc bude zajímavá i ve vršovickém klubu Ankali. „Celodenní i noční festival, který propojuje dvě města a dvě scény v jednu akci,“ to je Silverskin Fair – Prag nun Berlin. „Od 13:30 startuje denní program — pop-up, kde si můžete ulovit speciální kousky nebo dát kerku či piercing, přednášky o berlínské a pražské kultuře, DJs, tvůrčí workshopy (ty bude možné zakoupit zvlášť), audiovizuální výstava a jídlo & pití po celý den,“ stojí v plánu na Instagramu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by HEKTICK (@hekt1ck)

Holiday World & Regional World Mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky HOLIDAY WORLD & REGION WORLD zaplní haly letňanského výstaviště ve dnech 12. až 14. března. Kromě přehledu novinek v oboru, programu pro odborníky i milovníky cestování nabídne návštěvníkům novinku v podobě festivalu jídla a představí Česko jako světové gastronomické lákadlo. My ti doporučíme navštívit festival v sobotu, kdy tam bude naše moderátorka Veronika Sandholzová vést diskuzi s Jaroslavem Filipem, obchodním ředitelem Letiště Praha.

Pět filmů, které letos musíš vidět na Jednom světě. Čeká tě rapová generační výpověď i temná strana AI Pět filmů, které letos musíš vidět na Jednom světě. Čeká tě rapová generační výpověď i temná strana AI 11. března 2026 v 18:30

Celý víkend

Filmový festival Jeden svět

Od 11. až do 19. března probíhá filmový festival Jeden svět a ty ho můžeš navštívit třeba nyní o víkendu. Festival se zaměřuje na filmy, které otevírají důležitá společenská, politická a ekologická témata. Ačkoliv začínal čistě jako dokumentární, v posledních letech do programu zařazuje i hrané filmy s lidskoprávním přesahem. Významnou součástí doprovodného programu jsou také pofilmové debaty, které dávají prostor hlubšímu porozumění tématům filmů.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Jeden svět / One World (@jedensvetcz)

Kam vyrazíš ty?

Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let 7. března 2026 v 7:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře 11. března 2026 v 13:00
Pět věcí, které si musíš sbalit na cesty, aby tě nic nepřekvapilo. Takhle si užiješ dovolenou bez stresu Pět věcí, které si musíš sbalit na cesty, aby tě nic nepřekvapilo. Takhle si užiješ dovolenou bez stresu 3. března 2026 v 9:30
