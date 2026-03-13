WEEKEND RADAR: Vinyla s live vystoupením Gufrau nebo filmy, které promlouvají nahlas a bez kompromisů

Máme tu další víkend a s ním naši pravidelnou nálož tipů na akce, které by sis během něj neměl*a nechat ujít. Půjdeš na předávání cen nebo na festival do kina?
Pátek 13. 3.
Vinyla Night
Galavečer vyhlášení cen Vinyla 2025 otevře náš víkend. Večer plný koncertů proběhne v pátek v prostoru ARCHY+ a vystoupí čtyři z pěti nominovaných Objevů roku – matyášovi kamarádi, rivermoans, Teige, Gufrau, a line-up doplní ještě post-hudba a Miss Petty.
Chrpy (křest alba) w/ Split The Needle – Café V lese
Česká kapela Chrpy ukazuje, že na emo a dad rock není nikdy pozdě a nejlepší čas je tento pátek. V ten den totiž pokřtí své debutové album po boku ostravské kapely Split The Needle. „Přesně před rokem (a pár týdny) jsme vystoupili ze stínu s naším prvním singlem "Co mohlo být, to se nepočítá" a od té doby je to celkem jízda. Dneska tuhle etapu završujeme vydáním debutové desky "Co mohlo být", která je odteď k poslechu na veškerých možných online platformách,“ píší Chrpy o desce, kterou nyní pokřtí.
Sobota 14. 3.
J.I.D: God Does Like World Tour w/ Mick Jenkins – Sasazu
Rapper nominovaný na cenu Grammy zavítá do Prahy! V rámci svojí God Does Like World Tour vystoupí J.I.D. v holešovickém klubu Sasazu. Rodák z East Atlanty na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2015 s EP DiCaprio, krátce nato si ho všiml J. Cole a podepsal ho pod Dreamville/Interscope Records. „Fanoušci se mohou těšit na večer plný břitké lyriky, energického flow a živé show, která potvrzuje jeho pozici jednoho z nejvýraznějších talentů současného hip hopu,“ tvrdí o koncertu pořadatel LiveNation.
Silverskin Fair – Prag nun Berlin
Sobotní den a noc bude zajímavá i ve vršovickém klubu Ankali. „Celodenní i noční festival, který propojuje dvě města a dvě scény v jednu akci,“ to je Silverskin Fair – Prag nun Berlin. „Od 13:30 startuje denní program — pop-up, kde si můžete ulovit speciální kousky nebo dát kerku či piercing, přednášky o berlínské a pražské kultuře, DJs, tvůrčí workshopy (ty bude možné zakoupit zvlášť), audiovizuální výstava a jídlo & pití po celý den,“ stojí v plánu na Instagramu.
Holiday World & Regional World Mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky HOLIDAY WORLD & REGION WORLD zaplní haly letňanského výstaviště ve dnech 12. až 14. března. Kromě přehledu novinek v oboru, programu pro odborníky i milovníky cestování nabídne návštěvníkům novinku v podobě festivalu jídla a představí Česko jako světové gastronomické lákadlo. My ti doporučíme navštívit festival v sobotu, kdy tam bude naše moderátorka Veronika Sandholzová vést diskuzi s Jaroslavem Filipem, obchodním ředitelem Letiště Praha.
Celý víkend
Filmový festival Jeden svět
Od 11. až do 19. března probíhá filmový festival Jeden svět a ty ho můžeš navštívit třeba nyní o víkendu. Festival se zaměřuje na filmy, které otevírají důležitá společenská, politická a ekologická témata. Ačkoliv začínal čistě jako dokumentární, v posledních letech do programu zařazuje i hrané filmy s lidskoprávním přesahem. Významnou součástí doprovodného programu jsou také pofilmové debaty, které dávají prostor hlubšímu porozumění tématům filmů.
Kam vyrazíš ty?