Jestli taky přemítáš, co teď se svým životem po dokoukání čtvrté série Bridgertonu, nejsi v tom sám*sama. Netflix sice dávno potvrdil, že se můžeme těšit minimálně na další dvě řady, než se ale dočkáme, bude to ještě nějaký ten pátek (hodně pátků) trvat.
Jaro je konečně tu a čím dál tím delší dny přímo vybízejí k výletům. Abychom ti to nekonečné čekání na pokračování love stories britské aristokratické rodiny trochu zkrátili, přinášíme ti tipy na 10 míst u nás v Česku, kde si budeš připadat jako v kulisách seriálu, div na tebe zpoza rohu nevybafne Daphne, Anthony nebo Lady Whistledown.
A pokud tohle náhodou čte někdo z producentů Bridgertonu, neváhejte tento seznam použít jako inspiraci pro natáčecí lokace páté a šesté sezóny.
Zámek Nové Hrady u Litomyšle
Není příliš známý, ale o to větší klenot to je. Často se mu přezdívá české Versailles nebo malý Schönbrunn.
Zámek Nové Hrady je v Čechách ojedinělým zástupcem stylu rokoko z roku 1777. Od té doby nikdy nebyl přestavován, a dodnes si tak zachoval svou ryzí architektonickou podobu a romantický nádech. Není divu, že je oblíbeným místem pro svatby. Sophie s Benedictem ani královnu Charlotte by svatba tady určitě neurazila.
Od roku 1997 je zámek v soukromém vlastnictví rodiny, která ho zvelebuje a rekonstruuje bez veřejných dotací. V rámci prohlídky se podíváš právě i do soukromých prostor majitelů. Slunečné jarní odpoledne můžeš strávit v rozlehlých zahradách a anglickém parku, kde uvidíš jelení stádo nebo si projdeš labyrint z tújí. Nechybí ani kavárna. Zkrátka den jako ze šlechtického života.
Dospělé: 250 korun
Dětské, studentské a seniorské: 210 korun
Rodinné: 710 korun
Lednicko-valtický areál
Nejrozsáhlejší komponovaná krajina v Evropě, možná i na světě? Tak to by si Bridgertonovci asi nechali líbit. Tento světově unikátní skvost, krajinný komplex Lednicko-valtický areál, najdeš jižně kousek od Brna, nedaleko hranic s Rakouskem.
Od roku 1996 je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, a jestli jsi tu ještě nebyl*a, musíš se sem vydat. Kulturní a přírodní památky v areálu můžeš prozkoumávat pěšky nebo na kole díky velkému počtu pěších i cyklo stezek.
Nejznámější jsou tu zámky Lednice, který byl vystavěn jako letní sídlo knížat z Lichtenštejnu, a Valtice spolu s francouzskými zahradami a anglickými parky, ale za zmínku (a návštěvu) rozhodně stojí například Apollónův chrám, Lovecký zámeček, Minaret nebo národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Nudit se tu rozhodně nebudeš, stále je co objevovat.
Hluboká nad Vltavou
V překrásných zahradách státního zámku Hluboká nad Vltavou by se Sophii s Benedictem pouštěl drak jedna báseň. Rozkládá se majestátně nad městem, už z dálky při příjezdu tě vítají jeho zubaté bílé věžičky.
I tady najdeme inspiraci Anglií. Zámek Hluboká získal dnešní podobu v 19. století za vlády knížete Schwarzenberga, který si s manželkou právě při cestách po Anglii oblíbil tudorskou a alžbětinskou architekturu a podle nich své sídlo v jižních Čechách nechal přestavět. Vypadá tak spíš jako britské panství než typický český zámek.
Působí opravdu pohádkovým dojmem, nenadarmo se tu natáčela třeba Pyšná princezna.
Zámek Hradec nad Moravicí
Od roku 2002 je státní zámek Hradec nad Moravicí kulturní památkou. No, při pohledu na něj se opravdu není čemu divit.
Součástí je Bílý zámek, novogotický Červený zámek a Bílá věž. Zámecký areál je zakomponovaný do přírodně-krajinářského parku, největšího v celém Moravskoslezském kraji. Rozlehlými bukovými lesy dnes vedou výletní trasy a už v pravěku tudy vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu, jantarová stezka.
Zámek si zamiloval i hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Na nádvoří se často pořádají koncerty a takový bál, kde by se představil diamant sezóny, by tu taky nebyl k zahození.
Dospělé: 260 korun
Studentské a seniorské: 210 korun
Dětské do 5 let: zdarma
Dětské od 6 do 17 let: 80 korun
Mariánské lázně
Procházky po elegantních kolonádách kolem zpívajících fontán a zastávky v historických kavárnách, to by se lady Danbury a Violet Bridgerton opravdu zamlouvalo. Ty si tyto noblesní aktivity můžeš vychutnat v Mariánských lázních.
Jaro je pro jejich návštěvu ideálním obdobím. Město se probouzí po zimě a zachovává si své pomalé tempo a klidnou atmosféru předtím, než se naplno rozjede letní turistická sezóna. Upravené parky, zdobná architektura, krása všudypřítomné přírody i slavná minulost lázeňského města tě přenese do historie. Stačí si jen představit šustění nadýchaných dobových sukní urozených dam a jemnou hudbu někde v pozadí.
Mariánské Lázně patří mezi jedenáct výjimečných lázeňských měst v sedmi zemích, které získaly zápis do seznamu UNESCO.
Zámecká zahrada ve Vizovicích
Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět olomoucký kanovník a pozdější královéhradecký biskup, a to v tehdy moderním francouzském stylu. Současně se zámkem založil i zámeckou zahradu ve stejném stylu s plastikami předního brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Zahrada se od 19. století výrazně neměnila, dodnes je tak věrnou ukázkou zahradní architektury venkovského šlechtického sídla.
Pokud se ti zachtělo příjemné procházky v krásně upravené zeleni, tady se ti bude určitě líbit.
Vrtbovská zahrada
Pokud bydlíš v Praze, ani nemusíš opustit její hranice. Romantické místo jako vystřižené z Bridgertonových máme přímo v historickém centru. Řeč je o Vrtbovské zahradě pod Pražským hradem.
Spolu s dalšími třemi barokními zahradami, Vratislavskou, Schönbornskou a Lobkowickou, leží na svahu Petřína na Malé Straně a je považována za jednu z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních zahrad u nás. Úplně vidíme Eloise a Penelope, jak se tu procházejí a probírají nejnovější klevety smetánky na jedné z laviček pod rozkvetlým stromem, navíc s fantastickým výhledem na hlavní město.
Dospělé: 150 korun
Studentské a seniorské: 110 korun
Dětské: 100 korun
Rodinné: 440 korun
Hrádek u Nechanic
Kousek Anglie ve východních Čechách. Hrádek u Nechanic přímo křičí Bridgerton. Navzdory svému názvu je zámkem a celkově také jednou z nejvýznamnějších romantických staveb v celém Česku. Postaven byl v polovině 19. století ve stylu windsorské gotiky, přičemž jeho interiéry mají převážně novorenesanční vzhled.
Červená Lhota
Proč je Lhota červená? Podle pověsti si kdysi zdejší krásnou, ale ďáblem posedlou manželku šlechtice odnesl oknem čert. Její tělo se nikdy nenašlo, zůstaly po ní jen krvavé stopy na bělostných stěnách zámku. Protože nešly odstranit, nechali zámek přemalovat na červeno.
Pravdou je, že zámek opravdu původně býval bílý a červenou barvu (a název) získal až začátkem 17. století. Jestli tu vážně někoho odnesl čert oknem, se už ale asi nedozvíme.
I přes tuto děsivou historku je Červená Lhota spjatá s pohádkami. Na vodním zámku se natáčela například Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí, Princezna na hrášku nebo také seriály Pan Tau a Nemocnice na kraji města. A jako z pohádky to tu dodnes opravdu vypadá.
Dospělé: 220 korun
Studentské a seniorské: 180 korun
Dětské do 17 let: 70 korun
Zámek Dobříš
Od roku 1998 je rokokový zámek Dobříš zpět v rukou původních majitelů, rodiny Colloredo-Mannsfeldů. Na pěti terasách se u něj rozkládá francouzská zahrada s Oranžérií, jejíž severní stěna se pyšní největší iluzivní malbou ve střední Evropě. Na ni navazuje celoročně otevřený anglický park, jak dělaný na procházky za účelem námluv, o kterých pak bude psát Lady Whistledown ve svých listech. V parku jsou vybudované vyhlídky, voliéry s ptactvem i tři umělé jeskyně, romantiku si užiješ také třeba v růžové zahradě.
Malebný zámek nedaleko Prahy je oblíbeným místem filmařů, natáčely se tu oba díly Princezny ze mlejna, pohádky Čertoviny a Šípková Růženka, ale také třeba From Hell (Jack Rozparovač) s Johnnym Deppem. Tak co, že by se stal kulisou k páté a šesté řadě Bridgertonu?
Dospělí: 290 korun
Děti nad 6 let, studenti, senioři: 770 korun
Rodiny: 770 korun
Těchto 10 míst se bude líbit každému bez ohledu na to, jestli viděl*a Bridgertonovy, nebo ne. V tomto období tu navíc nebudou takové davy jako v létě, o to lepší zážitek si z výletu odvezeš. Tak neváhej vzít partnera*partnerku, kamarády nebo rodinu a udělejte si doslova královský společný jarní den.